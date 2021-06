Pentti Linkola on saamassa muistometsän lisäksi myös muistolehdon

Luonnonperintösäätiö on todennäköisesti löytänyt sopivan kohteen Pentti Linkolan muistometsäksi.

Hämeenlinnasta käsin toimiva Luonnonperintösäätiö on todennäköisesti löytänyt sopivan kohteen Pentti Linkolan muistometsäksi. Säätiö on jo aloittanut neuvottelut muistometsän perustamisesta. Kyseessä on Päijänteeseen rajoittuva, yli 70 hehtaarin kokoinen alue.

– Se on lammen ja vuoren ja ikimetsää sisältävä alue, missä Pentti retkeili mielellään. Tässä vaiheessa neuvotteluja emme voi vielä kertoa asiasta tarkemmin, kertoo Luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Anneli Jussila.

Muistometsän lisäksi säätiö neuvottelee myös pienemmästä kohteesta, joka voisi olla Linkolan muistolehto.

– Tämä kohde on Pirkanmaalla Längelmäveden lähellä ja se on myös yksi Pentin lempialueista. Suuria, komeita puita, kuvailee Anneli Jussila.

Linkolan muistometsäkeräykseen on kertynyt jo yli 430 000 euroa.

Luonnonperintösäätiön perustaja, luonnonsuojelija ja toisinajattelija Pentti Linkola kuoli 5. huhtikuuta 2020 kotonaan Sääksmäen Ritvalassa.