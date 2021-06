Muovin kierrätys ennätystasolla – tutkijat varoittavat käyttämästä kierrätysmuovia elintarvikepakkauksissa, Fortumin mukaan huoli on turha

Muovipusseja, jugurttipurkkeja, käytettyjä kaupan jauhelihapakkauksia. Näitä ja paljon muuta löytyy muovinkeräyspisteistä vuosi vuodelta yhä enemmän.

Kierrätyshalut näkyvät myös Suomen Uusiomuovin tilastoissa, joiden mukaan kotitalouksien pantittomia muovipakkauksia otettiin viime vuonna talteen jo 28 731 tonnia. Se on 40 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuopiolaisen Jätekukon ympäristökouluttaja Anja Räisäsen mukaan kierrätysinto on silmin nähden havaittavissa paitsi nopeasti täyttyvissä muovinkeräyspisteissä myös kotitalouksien sekajätteen määrässä.

– Muovipakkausten lajittelumahdollisuus on osoittanut, miten vähän jätettä lopulta jää, kun muovit, lasit ja metallit lajitellaan pois.

Ympäristökouluttaja Anja Räisäsen mukaan suomalaisten kierrätysinto näkyy selvästi jäljelle jäävän sekajätteen määrässä. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Kukkaruukkuja ja vessaharjoja

Ainoa materiaali, joka ei sovellu muovipakkausten keräykseen, ovat polyvinyylikloridista (PVC) valmistetut pakkaukset. Räisäsen mukaan ne tunnistaa joko numeromerkinnästä 03 ja 3 tai kirjainyhdistelmästä PVC.

– Niitä ei onneksi ole ihan hirveän paljon, joten keräykseen pystyy melko huoletta laittamaan erilaisia muovipakkauksia, Räisänen lohduttaa.

Kierrätykseen laitetut pakkaukset päätyvät Riihimäelle, jossa toimii Fortumin muovijalostamo, lajissaan ainoa koko maassa.

Jalostamolla muovit lajitellaan, pestään, silputaan ja granuloidaan, jolloin niistä tehdään eräänlaista muoviryyniä. Se on muoviteollisuuden raaka-ainetta, josta valmistetaan esimerkiksi kukkaruukkuja ja vessaharjoja.

Keräyspisteiltä saatu muovi pakataan ennen muovijalostamolle vientiä usean sadan kilon paaleiksi. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

"Ei likaisia materiaaleja elintarvikekäyttöön"

Aivan kaikkea kierrätysmuovista ei kuitenkaan pidä tehdä – ei ainakaan uusia elintarvikepakkauksia. Tätä mieltä on Itä-Suomen yliopiston professori Jouko Vepsäläinen, jonka mukaan käytetyissä elintarvikepakkauksissa saattaa piillä riskejä.

– En missään tapauksessa suosittele tällaisten likaisten materiaalien kierrätystä elintarvikekäyttöön.

Vepsäläinen on johtanut Itä-Suomen yliopistossa tehtyä tutkimusta, jossa on pyritty mallintamaan kotitalouksissa käytettyjen elintarvikepakkausten kulkua keräysastiasta ensin välivarastoon ja paalaukseen ja lopuksi muovijalostamoon. Kyseessä on vielä julkaisematon tutkimus.

Professori Jouko Vepsäläinen varoittaa käytettyjen elintarvikepakkausten uusiokäyttöön liittyvistä riskeistä. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Pestyjä elintarvikepakkauksia liotettiin tutkimusryhmän kehittämässä nesteessä, jolloin muovin huokoset avautuivat. Vepsäläisen mukaan näistä huokosista irtosi runsaasti ihmisen soluille haitallisia mikrobeja, jotka olivat kasvaneet pakkauksen elintarvikejäämissä.

– Pahimpia elintarvikepakkauksia ovat ne, joissa on rasvajäämiä. Niitä ovat tyypillisesti kala-, liha- ja kanapakkaukset. Jauheliha on varmaan yksi pahimmista, jotka aiheuttavat muovin niin sanotusti likaantumista.

Ihmissolujen elävyyttä vähensi Vepsäläisen mukaan erityisesti monikerrosmuovi, joka oli tutkimuksen mukaan suorastaan vaarallinen ihmissoluille. Professori onkin vakuuttunut siitä, että ainoa varma tapa kierrättää elintarvikemuoveja olisi niin sanottu kemiallinen kierrätys.

– Puretaan muovi lähtöaineiksi ja tehdään siitä sen jälkeen uutta muovia. Silloin voidaan olla aivan varma, että siitä ovat hävinneet kaikki taudinaiheuttajat ja mikrobit, Vepsäläinen toteaa.

Itä-Suomen yliopiston tutkijat analysoivat yleisimpiä kotitalouksissa käytettyjä elintarvikepakkauksia. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Kierrätysmuovia ei toistaiseksi käytetä elintarvikepakkauksissa

Tutkijoiden huoli näyttää Fortumin näkökulmasta turhalta, sillä uusiomuovia ei käytetä elintarvikepakkauksissa.

– Elintarvikepakkauksissa kerättyä uusiomuovia ei toistaiseksi voi käyttää, sen estää tuoteturvallisuuslainsäädäntö, selittää Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan kehityspäällikkö Mikko Koivuniemi.

Hän on aiemmin todennut julkisuudessa, että muovinkeräysastioiden tyhjennysrytmi on niin nopea, että mahdollisista elintarvikejäämistä ei ehdi edes muodostua muoviin haitallisia kasvustoja.

Nyt Koivuniemi katsoo, että paras tapa uusiomuovin käyttöön elintarvikepakkauksissa olisi käyttää siinä monikerrosrakennetta. Kierrätetty muovi olisi silloin pelkästään tukikerroksena ja neitseellinen ensiömuovi elintarvikekontaktissa.

– Luvan tämän mukaiseen toimintaan myöntäisi paikallinen elintarvikeviranomainen, hän visioi.

Koivuniemen mukaan asiassa ei ole Euroopan kattavaa sääntelyä. PET-muovista valmistettujen pullojen kierrätysprosessi on sen sijaan EU:n komission hyväksymä.

– PET-pulloista voidaan valmistaa elintarvikekontaktiin sallittua muovia, Koivuniemi huomauttaa.

Professori Jouko Vepsäläinen puolestaan muistuttaa, että Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus on vasta ensimmäinen lajiaan. Hän uskoo, että kattava tutkimus asiassa olisi myös muovinkierrättäjien etu.

– Että onko asia todella siten kuin nämä ensimmäiset koetulokset antavat ymmärtää.

Itä-Suomen yliopiston tutkijat toivovat, että elintarvikepakkausten uusiokäyttöä tutkittaisiin laajasti. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Lue lisää:

Fortumilla ei uskota kierrätysmuovin väitettyyn myrkyllisyyteen: "Kaikki orgaaniset jäämät palavat pois"

Tutkija selvitti, miksi muoviroskat kannattaa ehdottomasti pestä: likaisena kierrätetty muovi voi olla terveydelle haitaksi