Mökille vai keikalle? Juhannuksena järjestetään jo isoja festivaaleja, ja keikkatarjontakin on runsasta

Koronarajoitusten osittainen poistuminen tarkoittaa sitä, että myös juhannuksena on mahdollista kokea tapahtumia ja kulttuuria moneen makuun.

Festivaalikesän aloitti viikko sitten Kotka Open Air -metallitapahtuma, mutta tänä juhannuksena järjestetään jo muutama isokokoisempi, jopa tuhansien ihmisten vetoinen festivaali. Esimerkiksi Himos Juhannukseen otetaan viiden tuhannen hengen päivittäinen yleisömäärä. Tapahtumaa tähdittävät muun muassa Behm, Antti Tuisku, Ellinoora, Popeda ja Kaija Koo. Oheisohjelmasta löytyy niin lettujoogaa, dildobingoa kuin pelimaailmaakin.

Kalajoen Juhannuksessa taas esiintyvät muun muassa Teflon Brothers ja Klamydia. Perinteistä Rauman Meren Juhannusta sen sijaan ei tänä vuonna järjestetä.

Virallisesti festivaalikesä alkoi Kotkasta jo viikko sitten: kuvassa Evil Drive -yhtyeen laulaja Viktoria Viren esiintymässä Kotka Open Air -metallifestivaalilla 18.6. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Keikkoja kaupungin sydämessä

Tampereella on mahdollista kokea urbaanimpaa juhlatunnelmaa Valtteri-festivaalin merkeissä. Tullikamarilla ja Telakalla järjestettävä tapahtuma tarjoaa stand up -komedian lisäksi italodiscoa ja haaparantalaisen, reggaeta meänkielellä esittävän The Meänlandin musisointia.

Myös pääkaupunkiseudulla on juhannuksena keikkatarjontaa. Helsingin Altaalla esiintyy aattona Reino Nordin ja juhannuspäivänä Erin.

Oulussa voi kokea Marko Haavisto & Poutahaukat -yhtyeen, Marita Taavitsainen ja Heidi Pakarinen viihdyttävät Riihimäellä ja Frederik esiintyy Haminassa. Kaupungissa nähdään juhannuksena myös Happoradio.

Kuriositeettina mainittakoon, että Riihimäen Riutanharjussa järjestetään juhannuspäivänä ysäribileet, jossa esiintymässä ovat saksalainen Haddaway ja kotimainen Movetron.

Helsinki Biennaalissa voi kokea monenlaista nykytaidetta. Kuvassa Saku Koistinen näyttää, kuinka tanssitaan lintudiscon tahtiin. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Nykytaidettakin tarjolla juhannuksena

Galleriat ja taidemuseot ovat juhannuksena pääsääntöisesti suljettuja, mutta asumattoman Vallisaaren täyttänyt Helsinki Biennaali -nykytaidetapahtuma on avoinna koko juhannuksen. Siellä voi kokea teoksia yli 40 taiteilijalta.

Helsingin Kalliossa sijaitsevassa Ravintola Oivassa taas voi katsastaa Jukka Laineen Ajautuneet -valokuvanäyttelyn ja Paula Talvikin The Collection of Infinite Things -näyttely on nähtävissä Helsingin Mustikkamaalla Blobbersissa. Aattona kahvilassa on tarjolla myös livemusiikkia.

Klassisen musiikin kehto eli Helsingin Musiikkitalo tarjoaa juhannusaattona terassillaan Midsummer Madness! -tapahtuman, joka tarjoilee musiikkia monipuolisesti klassisesta jazziin. Esiintymässä ovat muun muassa huilisti Livia Schweizer ja jazz-muusikko Antti Saari.

Myös Linnanmäen huvipuistossa voi nauttia live-musiikista. Siellä esiintyvät lapsille suunnatuissa konserteissa CariBianca eli Bíanca Morales ja Maddalena sekä akustinen Duo EP.

Mikael Gabriel esiintymässä viime kesänä Turun Aura Festillä. Viime vuonna festivaalitunnelmiin päästiin Suomessa vasta elokuussa, nyt tuhansien ihmisten tapahtumiin on mahdollista osallistua jo juhannuksena. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Koska tanssi- ja laulukieltokin on päättynyt, monen tanssijalka varmaankin kaipaa kipeästi vauhdittajaa. Helsingissä järjestetään muun muassa ravintola Maxinen dancehalliin ja reggaetoniin keskittyvä Uptown Midsummer -tapahtuma, kun taas Merikerhon terassilla soittaa Jekaterina. Train Factoryn Underground Clinic tarjoilee kahden päivän aikana muun muassa teknoa.

Ja jos kaipaa itse estradille, useampikin karaokepaikka on juhannuksena auki, eli siitä vaan laulamaan omaa suosikkibiisiä.

Lisää aihepiiristä:

Omnium Gatherum, Evil Drive ja monta muuta: Festivaalikesä käynnistyi räyhäkkäissä merkeissä – katso kuvat Kotka Open Air -metallifestarilta

Kulttuuriaktiivit kritisoivat sisätapahtumien turvavälejä pääkaupunkiseudulla ja penäävät perusteluja – avi sanoo toimineensa lain mukaan

Turussa ja Naantalissa päästiin festivaalitunnelmiin, mutta koronarajoituksin – Mikael Gabriel villitsi yleisöä, katso kuvat

Ensiferumista Ruoskaan: SaariHelvetti on yksi tämän kesän harvoista metallifestivaaleista: katso tästä reteät kuvat