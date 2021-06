Talousvaikeuksiin ajautuneen Zsar-ostoskylän yrityssaneerauksesta ei ole päästy sopuun – ehdoista väännetty pankin kanssa jo puoli vuotta

Outlet-kylä Zsarin ja sen tytäryhtiön yrityssaneerausmenettelyt ovat kestäneet jo puoli vuotta. Ohjelmaehdotusten määräaikaa on lykätty useaan otteeseen. Ostoskylä Zsarista kerrotaan, että lykkäys ei vaikuta toimintaan.

Lähellä Venäjän rajaa Vaalimaalla sijaitsevaa ostoskylä Zsaria koskevat yrityssaneerausmenettelyt ovat pitkittyneet.

Saneerausohjelmien määräaikaa on lykätty jo useaan otteeseen. Zsarin ja sen tytäryhtiön East Gate Developmentin saneerausohjelmien uusi määräaika on 6. elokuuta.

Alun perin ehdotukset piti toimittaa Helsingin käräjäoikeudelle huhtikuussa. Sen jälkeen määräaikoja on pidennetty kolme kertaa.

Yrityssaneeraus tarkoittaa menettelyä, jonka tavoitteena on talousvaikeuksissa olevan yrityksen toiminnan tervehdyttäminen ja velkojen järjesteleminen. Saneerausmenettely on vaihtoehto konkurssille, ja sen tavoitteena on turvata elinkelpoisen yrityksen toiminnan jatkuminen.

Neuvottelut kesken

Zsarin tytäryhtiön East Gate Developmentin saneerauksen selvittäjän, asianajaja Sami Uotin mukaan neuvottelut ovat yhä kesken. East Gate Development vastaa kauppakeskuksen kiinteistöistä.

– Neuvottelemme edelleen suurimman vakuusvelkojan eli pankin kanssa ehdoista, joilla saneerausohjelma tehtäisiin sellaiseksi, että pankki voisi sitä puoltaa, Sami Uoti sanoo.

East Gate Developmentin suurin velkoja on Oma Säästöpankki. East Gate Developmentilla on Helsingin käräjäoikeudelle toimittamien tietojen mukaan velkoja yhteensä yli 24 miljoonaa euroa. Suurimpien velkojien eli Oma Säästöpankin ja työvaatevalmistaja Medantan yhteenlaskettu saatavien määrä on noin 13,8 miljoonaa euroa.

Myös ajankohta on vaikuttanut saneerausohjelman viivästymiseen.

– Kesälomakausi ehti tulla väliin, ja totesimme, että jättämisaika on parempi jättää elokuulle, Sami Uoti toteaa.

Zsar-ostoskylän liikkeet ovat auki normaalisti. Arkistokuva. Kuva: Antro Valo / Yle

Ostoskylä auki normaalisti

Yrityssaneerausohjelmien lykkääntymisestä huolimatta ostoskylän liikkeet ovat auki normaalisti. Zsarin asioidenhoitajan Petteri Terhon mukaan lykkäys ei vaikuta käytännössä mitenkään.

– Jatkamme ohjelman valmistelua ja haluamme varmistaa, että ohjelma saadaan vietyä asianmukaisesti läpi, Petteri Terho sanoo.

Terhon mukaan Zsarissa on tällä hetkellä auki noin 30 liikettä eli liki saman verran kuin ennen koronapandemiaa. Liiketiloista alle puolet on vuokrattu.

– Tilanne näyttää samalta kuin viime kesänä. Raja on edelleen kiinni, mikä näkyy toiminnassa. Se kuitenkin näkyy, että ihmiset ovat lähteneet kesällä liikkeelle, ja kesäkuun viikot ovat olleet erittäin hyviä.

Terhon mukaan liikkeitä alkaa olla enemmän kuin vuosi sitten, mutta tilanne elää.

Zsarin ja sen tytäryhtiön saneerausmenettelyt alkoivat joulukuussa 2020. Saneerausmenettelyt lakkaavat, kun saneerausohjelmat on vahvistettu käräjäoikeudessa.

