Himoksen juhannusfestivaali starttaa näillä hetkillä, kävijöitä tuhansia päivässä – "Yhteiskuntaa pitää avata", sanoo tartuntatautilääkäri

Jämsän Himoksella päättyy torstaina festarimaailman yli vuoden kestänyt koronahaudan hiljaisuus, kun kesän ensimmäinen iso festivaali, kolmipäväinen Himos Juhannus alkaa.

Kävijämäärää on rajoitettu, mutta siitä huolimatta tapahtumaan odotetaan 5 000 kävijää päivässä, enimmäkseen rokottamattomia nuoria. Esiintyjiä ovat muun muassa Haloo Helsinki!, Antti Tuisku ja Behm.

– Vuosi hiljaisuutta riitti. Meillä on niin isot hartiat, että halusimme kääntää joka ikisen kiven, jotta festarit voidaan järjestää, sanoo Nelonen Media Liven tapahtumapäällikkö Anniina Havukainen.

Monet kesän suurista festivaaleista jäävät tänäkin kesänä koronan takia järjestämättä. Toista vuotta peräkkäin lapun luukulle ovat panneet esimerkiksi Helsingin Flow, Turun Ruisrock, Seinäjoen Provinssi ja Pori Jazz, joka järjestetään kesäkonserttien sarjana.

Havukainen korostaa, että Himoksella nuorisoa ohjastetaan koronaturvalliseen käytökseen: tulisi pysytellä omassa porukassa, säilyttää turvallinen välimatka muihin ja desinfioida käsiä ahkerasti.

Järjestelyt ovat koronan takia olleet ehkä työläämmät kuin kertaakaan aiemmin. Sisääntuloja on laajennettu, käsidesiä riittää, ja paikalla on erityinen koronayhteyshenkilö, jolle voi soittaa, jos pelkää esimerkiksi altistuneensa taudille. Esiintymislavoja on poikkeuksellisesti vain yksi. Lisäksi voimassa on maskisuositus.

Toinen asia on, miten tunnollisesti kävijät jaksavat muistaa koronavarovaisuuden kesäyön alkoholipitoisissa juhlatunnelmissa.

– Totta kai vähän jännittää. Mutta luotan siihen, että asiakkaat osaavat käyttäytyä fiksusti. Heitä muistutetaan näistä asioista todella monissa kanavissa, Havukainen sanoo.

"Yhteiskuntaa pitää avata"

Tapahtumassa on paljon kävijöitä maakunnan keskuskaupungista Jyväskylästä. Kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä arvelee, että tartuntojen riski on väistämättä olemassa.

– Kyllähän riskejä on, ja toivon tietysti, että tartuntaketjuja ei lähde liikkeelle. Mutta kyllä tapahtumajärjestäjän kanssa on varmaan hyvinkin tarkkaan käyty läpi turvajärjestelyjä, ja järjestäjät ovat meillä olleet vastuullisia, Käsmä sanoo.

Käsmä arvelee, että kesän ja nuoruuden huumassa koronatoimien piiruntarkka noudattaminen saattaa Himoksen yössä unohtua. Silti hänestä on hyvä, että elämää aletaan kammeta kohti normaalia.

– Elämää on ja pitääkin olla koronan ulkopuolella. Tautitilanne on rauhallinen ja riskiryhmät on rokotettu. Näkisin, että yhteiskuntaa pitää avata ja siirtyä lähemmäs normaalitilannetta, Käsmä sanoo.

Himos Juhannus aloittaa kesän festarikauden. Heti heinäkuun alussa Jämsässä järjestetään Iskelmä Festivaali, ja siitä alkaen eri kokoisia tapahtumia on tiuhaan eri puolilla Suomea. Artistitarjonta on kuitenkin tämän kesän festareilla pitkälti kotimaista.