Teollisuushallista myydään pienoisautoja yli 40 maahan: RC-autoilun renessanssi nosti pienen kylän yrityksen uudelle huipulle

Janakkalalainen Euro RC on alalla merkittävä toimija. Kuvaus ja editointi: Miki Wallenius / Yle

Radio-ohjattavat autot ovat jällen yksi esimerkki siitä, mihin ihmisten kiinnostus kohdistui, kun pandemia rajoitti kaikkia muita harrastuksia. Moni muisti silloin poikavuosiensa harrastuksen, RC-autot. Ilmiö tapahtui samaan aikaan eri puolilla maailmaa.

Pöly lentää Hämeenlinnan Hirvilammen (siirryt toiseen palveluun) RC-puistossa, kun Saku Viitanen antaa kyytiä radio-ohjattavalle pienoisautolleen. Vuodet lajin parissa näkyvät miehen varmoina otteita ohjaimen perässä. Auto lentää mäkien ja monttujen yli, mutta pysyy savipintaisella radalla.

Perheen perustaminen on saattanut pitää miesvaltaisen lajin kuskit vuosia pois ohjaimien ratista, mutta oman jälkikasvun myötä into palaa.

– Tätä voi koko perhe harrastaa, niin että kaikilla on oikeasti kivaa. Kyllä me jonkinlaisessa marginaalissa ollaan, mutta on tämä elinvoimainen ja kehittyväkin harrastua, sanoo Ahveniston Autourhelijat ry:n pienoisautoilun yhdyshenkilö** Ville Kankaanpää**.

Saku Viitanen palasi RC-autojen pariin kymmenen vuoden tauon jälkeen. Polttomoottoriautot vaihtuivat samalla akkukäyttöisiin ajokkeihin. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Suomen lukuisilla RC-radoilla on korona-ajan myötä alkanut näkyä yhä enemmän sähköllä käyvien pienoisautoja ohjastavia kuskeja.

Lisäksi ovat ne kaikki lajin kotiharrastajat, jotka räppäävät ajokeillaan pihoilla, puistoissa ja metsämaastossa.

Tervakoskelta lähtee paketteja eri puolille maailmaa

Parhaiten se näkyi Janakkalan Tervakoskella. Vanhassa paperitehdaskylässä toimii Euro RC -niminen verkkokauppa. Teollisuushallin pätkässä toimivasta varastosta lähtee radio-ohjattavia ja niiden varaosia yli 40 maahan.

Korona nosti verkkokaupan liikevaihdon vuonna 2020 lähes 85 prosentilla yli kahteen miljoonaan euroon.

– Kaikki vaan klikkasi paikalleen, kun korona iski. Me olimme valmiina, koska tunnettavuus oli kohdallaan ja varastoissa tavaraa, niin kyllähän se myynti siitä lähti sitten, tiivistää toimitusjohtaja Niko Vuorenmaa.

Niko Vuorenmaan vetämässä yrityksessä on varastohyllyissä tällä hetkellä noin 20 000 eri nimikettä. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Hyllyissä on valmiita autopaketteja ja varaosia yhteensä noin 20 000 nimikkeen edestä.

Paketit seilaavat ympäri maailmaa kahteen suuntaan: kuriirit tuovat Tervakoskelle myytävää Ruotsista, Slovakiasta ja Englannista, mutta myös kauempaa kuten Kiinasta, Taiwanista, Japanista, Koreasta ja Yhdysvalloista.

Tuntemalla alan harrastajat ja tehtaat yritys on noussut kymmenessä vuodessa alan merkittäväksi toimijaksi, jonka nimi tulee Google-hauissa vastaan ympäri maailmaa.

Suomessa Euro RC:n suurin kilpailija on helsinkiläinen Hobbyfactory.

Radio-ohjattavien kilpailutoiminta vilkastuttaa kauppaa

Entä miten käy, kun korona helpottaa? Tyssääkö kasvu siihen ?

Niko Vuorenmaa on optimistinen, sillä miltei kokonaan jäissä ollut radio-ohjattavien kilpailutoiminta on käynnistymässä uudelleen. Ratojen varsilla ovat silloin myös Euro RC:n myyjät.

– Uusia harrastajia on tullut tänä aikana todella paljon ja he kaikki eivät häviä mihinkään. Olemme myös yksi Euroopan suurimmista kilpa-autopuolen kaupoista. Se näkyy meillä, kun kilpa-autoja ryhdytään päivittämään ajan tasalle, Vuorenmaa uskoo.

RC-ratoja on erilaisia. Kesällä ajetaan ulkoradoilla, joista off road -radat vaativat kuljettajilta taitoa pitää lujaa kulkevat ajokit radalla. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Ahveniston Autourhelijoiden hallinnoimalla Hämeenlinnan Hirvilammen RC-radalla huomaa, kuinka aiempia harrastajia on löytänyt takaisin lajin pariin.

Saku Viitanen palasi lajin pariin kymmenen vuoden tauon jälleen. Aiemmin hänellä oli ajokkina polttomoottorilla käyvä pienoisauto, mutta sähkötekniikan parannuttua mies vaihtoi sähköautoon.

– Ei tarvitse muuta kuin kytkeä akku kiinni ja heittää auto radalle, Viitanen tiivistää.