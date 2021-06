Jouluun on enää puoli vuotta, iloitsee joulupukki – kesämatkailu vilkastuu juhannuksesta, rokotukset ja rajoitusten purku näkyy jo matkailijamäärissä

Lapin matkailuyrittäjät ovat toiveikkain mielin, sillä ilmassa on paljon positiivisia merkkejä: matkustusta on avattu ja lomamatka ulkomailta Lappiin on nyt mahdollista. Ulkomaisia matkailijoita odotetaan näkyvän Rovaniemen katukuvassa elokuussa, vielä heitä on vain harvakseltaan.

Pääsesonki Napapiirillä ja matkustusrajoituksista erityisesti kärsineellä Rovaniemellä on joulu, johon on tänään tasan puoli vuotta.

– Uuden joulun valmistelut ovat käynnistyneet välittömästi edellisen joulun jälkeen, joulupukki kertoo juhannuksen viettoon valmistautuvassa pajakylässä napapiirillä.

Pukin mukaan Petteri-poro on kesälomalla ja viimeisin havainto on Utsjoelta. Kesälomalaisia näkyy kuitenkin myös Joulupukin pajakylässä, kun kotimaan matkailun kesäsesonki on käynnistymässä.

Pajakylässä on vilkkaampaa kuin viime kesänä. Kehittämispäällikkö Antti Nikanderin mukaan rokotukset ja rajoitusten hellittäminen näkyy.

Kesällä vieraat ovat enimmäkseen kotimaisia perheitä. Silti kävijämäärät ovat kokonaisuudessaan yli 40% alhaisemmalla tasolla kuin ennen koronaa.

– Loppusyksyyn ja ensi talveen on lievän myönteisiä odotuksia lisääntyvistä ulkomaan matkailijoista. Toivomme, että saisimme tänne Pajakylään ainakin puolet normaalista vierailijamäärästä, Nikander sanoo.

Matkailuyrittäjät ovat silti edelleen riippuvaisia monista eri viranomaistulkinnoista, ja se tekee odotukset varovaisiksi, kertoo Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen.

– Yrittäjien täytyy koko ajan seurata valtioneuvoston, rajavalvonnan, THL:n ja paikallisen ely-keskuksen päätöksentekoa. Paljon riippuu myös uudesta tartuntatautilaista, josta odotetaan eduskunnan päätöstä heinäkuussa. Siinä näkyy se iso raami, josta matkailua aletaan viemään kohti talvisesonkia.

Kotimaan matkailu Rovaniemellä viime kesän tasoa

Viime vuonna Rovaniemen hotelliyöpymiset putosivat kolmanneksella koronaa edeltävään tasoon verrattuna. Tämän kesän odotukset ovat samansuuntaisia, sillä kotimaiset matkailijat eivät riitä korjaamaan ulkomaalaisten suosiossa olleen Rovaniemen tilastoja.

Kotimaan matkailussa Rovaniemen valttina ovat maine Lapin pääkaupunkina ja uudet, hyvää palautetta saaneet ravintolat. Todellisia voittajia tämän kesän kotimaan matkailussa ovat mökkivuokraajat. Mökkejä kysytään hurjasti, sen sijaan ohjelmapalveluita vähemmän.

Uutena trendinä näkyvät nuoret kotimaiset matkailijat.

– Uskon, että meneillään on ihan pysyvä sukupolvenvaihdos. Nuoret tulevat Lappiin retkeilemään ja he käyvät ravintoloissa ja myös vuokraavat pyöriä, sup-lautoja ynnä muuta, Kärkkäinen sanoo.

Elokuu on Rovaniemellä vilkas, silloin kaupungissa on kaksi isoa tapahtumaa, Jukolan viesti ja Simerock, ja vieläpä samana viikonloppuna. Siltikään kotimaan kysyntä ei tule korvaamaan ulkomaisten matkailijoiden vähenemistä.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin kello 23 saakka.

