Kun muu Suomi lomailee, moni opiskelija ryhtyy kokopäivätöihin – Noona Kantomaa, 23, piti viikon loman viimeksi kaksi vuotta sitten

Osalle kesätyöt tuovat tarpeellisen tauon yksinäisistä korona-ajan etäopinnoista. Tuoreen terveystutkimuksen mukaan yksinäisyys on lisääntynyt yli puolella korkeakouluopiskelijoista.

Kesä on paitsi lomailun myös määräaikaisten työsuhteiden sesonkiaikaa.

Tradenomiksi opiskeleva Noona Kantomaa, 23, on yksi monista opiskelijoista, jotka ovat aloittaneet kokopäiväiset kesätyöt tässä kuussa. Kantomaa on tehnyt kolme vuotta korkeakouluopintoja ja käynyt opintojen ohella osa-aikaisesti töissä.

Nyt hän on kahdeksatta kesää putkeen kokoaikaisissa töissä.

Kunnon kesälomaa Kantomaa piti viimeksi viikon kaksi vuotta sitten, ja sitä edellisen kerran kolme viikkoa neljä vuotta sitten. Vuosittaisen loman puute ei haittaa Kantomaata.

– Tykkään todella paljon olla töissä. Se mahdollistaa kivempaa elämistä opiskeluiden aikana, kun säästää rahaa kesällä.

Kantomaan tavoin valtaosa opiskelijoista työskentelee loma-aikoina ja osa myös opintojen ohella.

Eurostudentin vuoden 2017 tietojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan yli 70 prosenttia korkeakouluopiskelijoista työskenteli opintojen loma-aikoina. Vuoden 2019 kyselyn (siirryt toiseen palveluun) mukaan yli puolet korkeakouluopiskelijoista kävi töissä opintojen aikana.

Kun opiskelija työskentelee kesät ja opiskelee ja työskentelee muut ajat, jääkö opiskelijalle aikaa lomaan?

– Se varmasti riippuu opiskelijasta, hänen tulotasostaan ja taloudellisesta taustastaan. Tämä on tietysti yksilöllinen asia, mutta ei opiskelijoilla ole hirveästi aikaa levätä, jos he ovat ensin yhdeksän kuukautta luentosalien penkeillä ja lähtevät vielä kesäksi töihin, puheenjohtaja Sanni Lehtinen opiskelijoiden mielenterveysyhdistys Nyytistä sanoo.

Nyytin puheenjohtaja Sanni Lehtinen on huolissaan opiskelijoiden jaksamisesta. Kuva: Yle / John Palmé

Korona on koetellut opiskelijoiden jaksamista

Viime viikolla julkaistujen korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen ennakkotietojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan lähes puolet kokee opintojensa työmäärän lisääntyneen koronaepidemian aikana.

Osa opiskelijoista lähti siis entistä kuormittavammasta tilanteesta kesän töihin, mutta joillekin työt voivat tuoda myös tarvittavan hengähdystauon raskaiksi koetuista etäopinnoista.

– Opiskelijat ovat selvästi kuormittuneita, mutta osalle kesätyöt voivat tänä vuonna sopia siksi, että ne voivat vähentää yksinäisyyden kokemusta, Saara Tenhovuori Suomen ylioppilaskuntien liitosta (SYL) sanoo.

Terveystutkimuksessa yli puolet opiskelijoista kertoo yksinäisyyden tunteen lisääntymisestä. Lisäksi lähes 40 prosenttia kokee, että korona on heikentänyt heidän taloudellista tilannettaan.

– Se tietysti ajaa etsimään töitä, vaikka jaksaminen olisi vähissä, Tenhovuori sanoo.

Ideaalimaailmassa opiskelijat menevät töihin toimeentulon sijaan sen vuoksi, että töistä saa työelämärelevanssia opintoihin, sanoo SYL:n Saara Tenhovuori. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Nyytin Sanni Lehtinen toteaa, että koronatilanne on vaikuttanut myös siihen, etteivät kaikki töitä hakeneet ole saaneet kesäksi töitä. Kesätyöpaikkojen määrä romahti viime kesänä, mutta tänä vuonna tilanne on näyttänyt hieman viime vuotta paremmalta.

– Opiskelija voi kuormittua yhtäältä siitä, että on tosi paljon tekemistä tai toisaalta siitä, että huoli omasta toimeentulosta voi olla todella suuri, Lehtinen sanoo.

Työnantajan joustavuudella on tärkeä merkitys

Kesätyöt eivät ole kaikille pelkkä tulonlähde, vaan tilaisuus saada kokemusta oman alan töistä. Myös opiskelija Noona Kantomaa on tänä kesänä ensimmäistä kertaa oman alan töissä työeläkeyhtiö Varmassa.

Lukukausina kaupassa työskentelevä Kantomaa on onnistunut yhdistämään työt ja opiskelut saumattomasti.

– Minulla on ollut todella ymmärtäväisiä työnantajia, jotka ovat olleet hyvin tietoisia siitä, että opiskelu on päätyöni. Olen saanut olla pienelläkin varoitusajalla töitä pois, jos on tullut tentti tai yllättävä palautus.

Jotkut Kantomaan opiskelukavereista eivät ole olleet yhtä onnekkaita.

– Olen kuullut, että kaikkialla ei ole joustoa molemmin puolin, vaan osassa työpaikoista työ menee koulun edelle. Minulla on käynyt hyvä tuuri työnantajien kanssa.

Aiheesta voi keskustella sunnuntai-iltaan 27.6.2021 klo 23 asti.

Lue myös:

Yksinäisyys tuli etäopintojen mukana kutsumattomana vieraana – Emma Vihinen: "Minä olen varmaan ainoa yksinäinen ja kaikki muut jaksavat"

Yle selvitti: Kesätöitä näyttää olevan tarjolla melkein yhtä paljon kuin ennen koronaa – Nyt erityispiirteenä on itsensä työllistävät nuoret, kuten Aino Alkio, 13

Etäopiskelu uuvuttaa opiskelijat, voimavarat lopussa – Iines Aakula, 19: "Kaikki tapahtuu samassa pienessä yksiössä, josta ei pääse pakoon"