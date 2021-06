Venäjältä saapuneiden EM-kisaturistien karanteeni petti heti – yksi meni baariin ja yleisötapahtumaan, sitten selvisi koronatartunta

Kaakkois-Suomen soteyhtymät ovat erittäin huolissaan Venäjän huonontuneen koronatilanteen vaikutuksista Suomessa.

Kymenlaaksossa toimivalla Kymsotella on jo nyt tiedossa tapauksia, joissa kisamatkalta palannut henkilö ei ole noudattanut omaehtoista karanteenia.

– Kymenlaaksosta kotoisin oleva kisaturisti on antanut rajalla negatiivisen näytteen. Hän on kisamatkan jälkeen käynyt baarissa, ajanut taksilla ja osallistunut yleisötapahtumaan ennen kuin on antanut positiivisen koronanäytteen. Hän on ennättänyt jo altistaa lukuisia henkilöitä, kertoo johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Mäntymaa kehottaa jokaista vastuulliseen toimintaan maahantulon jälkeen.

– Tämä pitää muistaa nyt erityisesti, kun on juhannus ja moni olisi muuten kokoontumassa yhteen keskikesän juhlaa juhlimaan, sanoo Mäntymaa.

Ennen Pietarin EM-otteluita sekä Kymsote että Eksote ovat vedonneet, että jalkapalloa seurataan kotikatsomoista eikä vallitsevassa koronatilanteessa matkusteta ulkomaille.

Nyt molemmat sairaanhoitopiirit kannustavat kisaturisteja toimimaan vastuullisesti ohjeita noudattaen sekä juhlimaan juhannusta karanteenissa.

Tartunta ei näy heti

Vaalimaan raja-asemalla otetuissa koronavirustesteissä on uusimman tiedon mukaan tiistaista 22.6. alkaen todettu yhteensä 72 positiivista näytettä.

Positiivisen koronanäytteen antajista enemmistö on nuoria miehiä, jotka ovat kotoisin pääkaupunkiseudulta ja Pori-Tampere-Mikkeli-akselin eteläpuolelta. Kaikkien tiistaina Vaalimaalla otettujen 900 näytteen tulokset eivät ole vielä valmiina.

Nuijamaan raja-aseman kautta tulleiden henkilöiden näytteissä on todettu 14 koronatartuntaa eri puolilta Suomea asuvilla henkilöillä.

Kymsote muistuttaa, että matkalla mahdollisesti saatu koronatartunta ei välttämättä näy vielä rajanylityshetkellä. Se korostaa, että jokaisen Pietarista palaavan matkustajan on nyt ensiarvoisen tärkeä noudattaa saatuja ohjeita eli omaehtoista karanteenia ja koronatestausta.

Ohjeita tulee noudattaa riippumatta siitä, onko testi otettu rajalla vai ei. Suomeen tultaessa tehtävä koronatesti ja 72 tunnin jälkeen tehtävä jälkitesti ovat julkisessa terveydenhuollossa maksuttomia.