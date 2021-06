Uintireissu viilentää koiran, mutta punkkipanta voi olla haitallinen vesieliöille – vesi myös heikentää karkotteen tehoa

Ympäristötieteen apulaisprofessori muistuttaa, että hyttys- ja punkkikarkotteiden kemikaaleilla on moninaisia ympäristövaikutuksia. Hänen mielestään ihmisten tulisi punnita borreliariskiä suhteessa eläinten ja eliöiden kärsimiin haittoihin.

Kesällä rannalle lähtee usein koko perhe, koiraa unohtamatta.

– Koira olisi vedessä loputtomiin. Lyhytkin pyrähdys viilentää pitkäksi aikaa, kertoo koiriaan uittava Anu Kärkkäinen.

Kolmen koiran omistaja Kärkkäinen kertoo, että matka rannalle käy usein metsän kautta, sillä hän ei uita koiriaan virallisilla uimarannoilla.

Anu Kärkkäisen koirat pitävät uimisesta. Kuva: Janne Körkkö /Yle

Metsässä vastassa ovat usein jokavuotinen riesa, punkit.

Lemmikinomistajalle keinoja punkkien karkottamiseen on useita. Apteekeista saa ilman reseptiä erilaisia punkkipantoja, tabletteja, sumutteita ja valeluliuoksia.

– Itse käytän tabletteja. En pysty käyttämään muita karkotteita, koska olen itse kemikaaleille herkkä. Muut valmisteet eivät myöskään sovi koirille, jotka uivat, Kärkkäinen sanoo.

Esimerkiksi suosituissa punkkipannoissa ohjeena on, että pannan tulee olla lemmikin kaulassa koko punkkikauden, muuten se ei tehoa. Joidenkin tuotteiden tarkemmissa ohjeissa kerrotaan kuitenkin, että uinnin ajaksi panta on otettava pois. Myös valelu- ja suihkekarkottimien ohjeet kieltävät uittamasta lemmikkiä tuotteen käyttämisen jälkeisinä päivinä.

Karkotteet eivät vaikuta vain hyttysiin

On kaksi syytä välttää vettä punkkikarkotteen annostelun jälkeen.

Jyväskylän yliopiston ympäristötieteen apulaisprofessori Suvi Ruuskanen kertoo, että uiminen on kielletty karkotteiden kemikaalien takia.

– Karkottimissa käytetyt kemikaalit ovat haitallisia vesieliöille ja kaloille, sanoo kemikaalien ja eläinten suhteeseen erikoistunut Ruuskanen.

Toinen syy taas on punkkikarkotteen tehon heikkeneminen veden vaikutuksesta.

Viime aikoina erilaisten hyttyskarkotteiden ympäristövaikutukset ovat nousseet uudella tavalla puheenaiheiksi.

Ruuskanen kertoo, että hän on seurannut punkki- ja hyttyskarkotteisiin liittyvää keskustelua. Esimerkiksi Thermacell-karkoituslaite nousi äskettäin uutisiin sen ympäristövaikutusten takia.

Ruuskasen mielestä keskustelu on perusteltua.

– Se, että karkotteet vaikuttaisivat pelkästään hyttysiin ei ole totta. Ne kemikaalit vaikuttavat samalla tavalla kaikkiin hyönteisiin.

Ruuskanen kertoo, että esimerkiksi punkkikarkotteissa esiintyy hyttysille vaarallista hermomyrkkyä, joka voi lamaannuttaa punkin lisäksi esimerkiksi pölyttäjiä.

– Kuulostaa helpolta laittaa vaan koiralle panta, niin ei tule punkkeja, mutta tulisi punnita borreliariski suhteessa eläinten ja eliöiden kärsimiin haittoihin.

Punkkien karkoitustuotteista voi olla haittaa myös muille eläimille. Esimerkiksi moni koirille tarkoitettu punkkituote on myrkyllinen kissoille ja kaneille. Myös ihmisten tulisi välttää punkkituotteisiin koskemista.

Lemmikkien punkkikarkotteissa on runsaasti valinnanvaraa, mutta niistä voi oilla haittaa muille eläimille. Kuva: Janne Körkkö /Yle

Vesieliöt ovat herkkiä kemikaaleille

Ruuskanen kertoo, että punkkikarkotteiden kemikaalit ovat usein haitallisia myös vesistöjen eliöille.

– Vesieliöt on todella paljon herkempiä erilaisille kemikaaleille, joita on punkkikarkotteissa ja -pannoissa. Kemikaalit kertyvät jonkin verran myös kaloihin, jos kemikaalia on paljon ympäristössä.

Myös koiraharrastaja Anu Kärkkäinen on pohtinut punkkikarkotteiden ympäristövaikutuksia.

– Olen seurannut tuota Thermacell-keskustelua ja ajattelen, että totta kai karkotteista lähtee kemikaaleja ja niillä on vaikutuksia. Minusta tuntuu, että ihmiset ajattelevat omaa hyvinvointiaan ja tarvetta tuotteelle, eikä välttämättä sitä isoa kuvaa.

Toisaalta Kärkkäinen uskoo, että punkkipantaa käyttävät omistajat eivät välttämättä uita koiriaan luonnonvesissä tai ainakin ottavat pannan pois uinnin ajaksi.

Luonnollisia vaihtoehtoja

Kärkkäisen mukaan karkottimien kemikaaleista puhutaan usein suhteessa koiriin enemmän kuin ympäristöön. Keskustelussa ovat esimerkiksi luonnolliset keinot häätää punkkeja.

– Olen kuullut laventelisuihkeista ja valkosipulista ja vaikka mistä keinoista, jotka ovat tavallaan luomukonsteja. Ne ovat niin sanotusti ystävällisempiä koirille, mutta en tiedä niiden tehosta, Kärkkäinen sanoo.

Myös apulaisprofessori Ruuskanen kertoo, että kemikaaleille on vaihtoehtoja.

– On olemassa myös pantoja, jotka eivät sisällä kemikaaleja, vaan perustuvat tuoksuun, joka karkottaa punkkeja.

Tuoksupantojen tehosta Ruuskanen ei uskalla mennä takuuseen. Hän huomauttaa myös, että esimerkiksi valkosipuli ei ole koiralle suurissa määrin terveellistä.

Omille koirilleen Anu Kärkkäinen käyttää ulkoisen torjunnan sijaan suun kautta otettavia tabletteja, joista ei irtoa kemikaaleja luontoon.

– Ne ovat olleet varsin tehokkaita ja sopineet omille koirilleni. Jokaisen täytyy tietenkin miettiä itse, mikä on itselle ja lemmikille sopivin.

Lue myös:

Koirillakin on oikeus uida, vaikka se herättää välillä suoranaista vihaa