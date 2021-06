Pääkaupunkiseudun kaupunkien kuntosalit aukeavat ensi viikolla myös aikuisille – puolet normaalista asiakasmäärästä pääsee sisään

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan tänään torstaina, että kaupunkien sisäliikuntatilat avataan aikuisille ensi viikon torstaista alkaen.

Linjaus koskee kuntosaleja ja liikuntahalleja. Myös aikuisten ryhmäliikuntaharrastukset voivat alkaa, ja harrastuksiin liittyvä aikuisten kilpailutoiminta on sallittua.

Liikuntatiloihin ja ryhmäliikuntaan otetaan enintään puolet normaalista asiakasmäärästä.

Helsingin kaupungilla on 12 kuntosalia ja viisi voimailusalia.

Kaupungit tiedottavat tarkemmin asiasta ensi viikolla.

Koordiaantioryhmä huolissaan Venäjältä tulevista tartunnoista

Koordinaatioryhmä huomautta myös, että viime päivinä Venäjältä palanneiden matkustajien joukossa on havaittu useita kymmeniä koronatartuntoja pelkästään pääkaupunkiseudun kunnissa.

Koordinaatioryhmä on huolestunut tilanteesta ja muistuttaa, että jos on oleskellut viime aikoina Venäjällä, on syytä hakeutua heti Suomeen saavuttua testiin. Tämä on erityisen tärkeää, jos ei ole käynyt rajalla terveystarkastuksessa.

Tartunta ei välttämättä näy vielä maahan saapumisen yhteydessä otettavassa testissä. Siksi on tärkeää mennä toiseen testiin aikaisintaan 72 tuntia edellisestä testistä.

Sosiaalisia kontakteja on syytä välttää, kunnes toinen negatiivinen testitulos on saatu.

