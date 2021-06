Pääministeri Marin on huolissaan Venäjältä tulleiden kisaturistien tautitapausmääristä: "Joka ikisen sieltä tulleen mentävä testiin"

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on kommentoi kisaturistiasiaa Brysselissä saapuessaan EU-huippukokoukseen.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on kommentoi kisaturistiasiaa Brysselissä saapuessaan EU-huippukokoukseen. Kuva: Francisco Seco / AFP

Vaalimaan ja Nuijamaan raja-asemilla otetuissa näytteissä todettu 86 koronatartuntaa muutaman päivän sisään. THL korostaa, että erityisesti Neva Toursin busseilla Pietarista palanneiden on vältettävä kontakteja kunnes testitulos valmistuu.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on huolissaan itärajan ylittäneiden turistien mukana tulleista tautitapauksista.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote kertoi tänään, että Vaalimaan ja Nuijamaan raja-asemalla otetuissa näytteissä on todettu 86 koronatartuntaa.

Tiistaista alkaen Vaalimaalla otetuissa testeissä on todettu 72 ja Nuijamaan rajanylityspisteellä 14 positiivista näytettä ihmisiltä eri puolilta Suomea.

– On tärkeää, että joka ikinen ihminen, joka sieltä tulee, menee testiin, ja sitä kautta sitten saadaan mahdolliset tautitapaukset kiinni, eikä tauti pääse leviämään, Marin sanoo.

Marin kommentoi asiaa Brysselissä saapuessaan EU-huippukokoukseen, jossa keskustellaan muun muassa EU-maiden yhteistyöstä koronapandemian hoidossa.

Marinin mukaan testauskapasiteettia ei pidä vielä ajaa alas, vaikka rokotukset ovat edenneet. Testausta ja virusmuunnosten tunnistamista tarvitaan Marinin mukaan jatkossakin.

Kymsotella on myös jo nyt tiedossa tapauksia, joissa kisamatkalta palannut henkilö ei ole noudattanut omaehtoista karanteenia. Yksi kisaturisteista oli käynyt baareissa ja yleisötapahtumassa ennen kuin antoi positiivisen näytteen.

Kymsote teki tiistai-iltana päätöksen jättää koronavirustestit tekemättä Vaalimaan raja-asemalla, rajanylityspaikan ruuhkauduttua pahasti. Tämän seurauksena noin 800 kisaturistia pääsi Venäjältä Suomeen käymättä koronatestissä.

THL: Erityisesti Neva Toursin busseilla Pietarista palanneiden vältettävä kontakteja kunnes testitulos valmistuu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL korostaa, että erityisesti Neva Toursin bussimatkalla 22.-23. kesäkuuta Pietarista palanneiden tulee välttää kontakteja perheen ulkopuolisiin henkilöihin ja hakeutua koronatestiin 72 tunnin kuluttua maahan saapumisesta. Kyseinen altistusuhka koskee yhteensä viidentoista linja-auton matkustajia. Kaikki autot lähtivät Pietarista 22. kesäkuuta klo 12 suunnaten eri puolille Suomea.

Tartunnat ovat todennäköisiä myös muilla Pietarissa matkustaneilla, joten tehokas testaus ja vapaaehtoinen kontaktien välttäminen testituloksen varmistumiseen saakka on erittäin tärkeää.

– Testiin tulee hakeutua, vaikka oireita ei olisikaan. Myös kontaktien välttäminen on erittäin tärkeää. Esimerkiksi juhannusjuhlat on syytä jättää väliin, jos paluun jälkeen tehtävän testin tulos on vielä saamatta”, THL:n johtaja Mika Salminen muistuttaa.

THL suosittelee edeleen välttämään tarpeetonta matkustamista Venäjälle.