Poliisi tutkii murhan yritystä Tampereella – mies tunkeutui asuntoon Niemenrannassa ja yritti ampua asukasta

Poliisi etsii epäiltyä tekijää. Tekijä on poliisi arvion mukaan mies, jonka vaatetuksessa maastokuviointia ja hänellä on reppu, jossa on punaista väriä.

Poliisi pyytää havaintoja tapahtumasta ja epäillyn tekijän liikkeistä. Arkistokuva. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle