Ainakin sata lasta sairastui ripulitautiin, syyksi paljastui salmonella – "Todennäköisesti tapauksia on enemmän", sanoo lääkäri

Sairaala Novan päivystyksessä on hoidettu ripulitautisia lapsia viime päivinä.

Sairaala Novan päivystyksessä on hoidettu ripulitautisia lapsia viime päivinä. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Erityisesti pienet lapset ovat sairastuneet ripuliin Keski-Suomessa viime viikosta alkaen ripuliin. Ripulia on esiintynyt lisääntyvästi eri puolilla maakuntaa, ja Keski-Suomen keskussairaalan lastenosasto on täyttynyt oireilevista lapsista.

Ainakin sata lasta on saanut salmonellabakteerin aiheuttaman ripulitaudin Keski-Suomessa. Suurin osa tapauksista on Jyväskylästä, mutta niitä on ympäri maakuntaa.

– Sata on tullut sairaalaan, mutta tiedämme, että perheissä on sairastunut myös sisaruksia, sanoo Jyväskylän lastentautien ylilääkäri Ole Andersen.

Sairastuneita on todennäköisesti huomattavasti enemmän kuin sairaalan päätyneet lapset.

– Läheskään kaikki sairastuneet eivät tarvitse sairaalahoitoa, toteaa Jyväskylän kaupungin vastaava lääkäri Ilkka Käsmä.

Sairaalan infektioyksikkö ja terveystarkastajat selvittävät parhaillaan salmonellan alkuperää.

– Kaikkia meillä tiedossa olevia tapauksia yhdistää se, että sairastuneet ovat päiväkodeissa hoidossa olevia lapsia, mutta lapset ovat olleet hoidossa eri päiväkodeissa, kertoo johtava ympäristöterveystarkastaja Mia Kapanen Jyväskylän seudun ympäristöterveydestä.

– Näihin päiväkoteihin ruoka tuodaan jostain muualta. Vielä emme tiedä, tuodaanko kaikkiin päiväkoteihin ruoka samasta paikasta, Mia Kapanen selvittää.

Juoma- ja uimavesi ei ole aiheuttanut salmonellaa

Torstaina selvisi, että vatsataudin aiheuttaja on nimenomaan salmonellabakteeri.

– Selvitykset salmonellan alkuperästä ovat vielä alkuvaiheessa, Kapanen sanoo.

–Mutta jo torstain aikana on voitu sulkea pois se, että tauti ei ole peräisin ainakaan juoma- eikä uimavedestä, hän jatkaa.

Jyväskylän terveyspalvelut ovat tehneet Andersenin mukaan epidemiasta virallisen ilmoituksen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. THL tutkii seuraavaksi salmonellan mahdollista lähdettä.

Ruokien varmuusnäytteitä tutkitaan seuraavaksi

Salmonellan alkuperän selvitystyö jatkuu maanantaina juhannuksen jälkeen.

Jyväskylän kaupungin keskuskeittiöön on oltu jo yhteydessä. Maanantaina lähetetään laboratorioon näytteet keittiön niin sanotuista varmuusnäytteistä.

Suurtalouskeittiöt pakastavat eriä ruoka-annoksistaan juuri ruokamyrkytystapausten varalta.

– Vahvasti näyttää siltä, että salomonellabakteeri on ollut perjantaina tarjolla olleessa ruoassa, Kapanen toteaa ja perustelee asiaa salmonellabakteerin muutaman päivän mittaisella itämisajalla ja sillä, että lasten sairastumiset on havaittu juhannusviikon alkupuolella.

Sadan prosentin varmuudella salmonellatartunnan alkuperä ei kuitenkaan välttämättä selviä. Bakteeria voi olla eri erissä tulleessa ruoassa ja välttämättä saastunutta erää ei ole päätynyt pakastettuun varmuusnäytteeseen.

Vatsatautiin ei ole sairastunut Jyväskylän seudulla kukaan aikuinen. Esimerkiksi keskuskeittiöltä viedään ruokaa myös moniin kouluihin ja vanhusten palveluihin.

– Selittävä tekijä voisivat olla kiertävät ruokalistat eli esimerkiksi vain päiväkodeilla on samaa ruokaa, arvelee Mia Kapanen.

Nesteytys tärkein hoito

Pienet lapset ovat vaarassa kuivua salmonellan aiheuttaman korkean kuumeen ja viime päivien kovan helteen kuourissa. Usein heille ei maistu ruoka.

– He ovat olleet voipuneita ja vatsakipuisia. Vanhemmilla herää suuri huoli, Andersen sanoo.

Hän ohjeistaa ripulitautisten lasten vanhempia huolehtimaan jälkikasvunsa nesteytyksestä. Apteekeista saa myös tarkoitukseen suunniteltuja palautusnesteitä.

Andersen suosittelee myös kuumelääkettä. Kuumeen laskiessa nestehukka helpottaa ja lapset jaksavat juoda paremmin.

Kaikkia ripulitautisia lapsia ei tarvitse viedä sairaalaan.

– Suosittelen tarkistuttamaan poikkeavan huonovointiset lapset. Myös ne lapset, joilla on vakavia perustauteja, kannattaisi tuoda herkästi päivystykseen arvioon.

Sairaalahoidossa olleet lapset ovat jo kotiutuneet. Kukaan ei ole hengenvaarassa, eikä kenelläkään ole viitteitä komplikaatioista.

Salmonella lapsilla on harvinainen

Johtava lääkäri Ilkka Käsmä kertoo, että kaupungin terveydenhuollossa havahduttiin heti, kun löytyi useampi salmonellatapaus.

– Kyllä tämä on hyvin poikkeuksellista. Olen ollut tässä tehtävässä vuodesta 2007 eikä tänä aikana meillä ole ollut usempia salmonellatapauksia yhtä aikaa, pohtii Käsmä.

– Eikä varsinkaan lapsilla. Matkailijoilla salmonella joskus esiintyy, mutta lapsilla se on hyvin harvinaista. Aloimme heti pohtia, että näillä tapauksilla on oltava joku yhteys.

– Salmonellaa löydetään ruokamyrkytyksinä usein juuri kesäaikaan, sillä silloin ruoka lämpenee helposti ja salmonellabakteeri lisääntyy nopeasti.

Salmonella on eläinperäinen bakteeri, joka itää yhdestä kolmeen päivää ja sen aiheuttamat oireet kestävät useimmiten 4–10 päivää. Taudin oireita ovat kuume, ripuli ja osalla oksentelu.

Salmonellan aiheuttama ripulitauti ei yleensä vaadi hoidoksi antibioottia, vaan paranee itsestään muutamissa päivissä. Tämän takia kaikista ripuliin sairastuneista lapsista ei ole tarpeen ottaa salmonellanäytettä.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri kertoi eilen, että eri puolilla Keski-Suomea on esiintynyt lisääntyvästi ripulitautia erityisesti pienillä lapsilla viime viikosta alkaen.

Tämä on näkynyt Sairaala Novan lastenosastolla, joka on täyttynyt oirehtivista lapsista.

Lue lisää: Ripuli riivaa nyt erityisesti pikkulapsia – Keski-Suomen keskussairaalan lastenosasto täyttynyt pienistä potilaista