EU:n elpymismiljardit lähtevät pian liikkeelle – näin Suomi yrittää saada siivun muiden EU-maiden elvytyksestä

Italia aikoo esimerkiksi tehostaa satamajärjestelmiään EU-tuella. Genova on yksi kohteista. Myös ulkomaalaiset yritykset voivat osallistua hankkeiden kilpailutuksiin.

Italia aikoo esimerkiksi tehostaa satamajärjestelmiään EU-tuella. Genova on yksi kohteista. Myös ulkomaalaiset yritykset voivat osallistua hankkeiden kilpailutuksiin. Kuva: Luca Rei / AOP

Suomalaiset yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin muissa EU-maissa ja saada hyötyä EU:n elpymispaketista eri puolilla Eurooppaa. – Meillä on vienninedistäjinä valtava työsarka käsillä, sanoo Business Finlandin Kirsi-Maarit Poljatschenko. Myös suurlähetystöissä on käynnissä vienninedistämisen urakka.

Noin vuosi sitten EU-maiden päättäjät sopivat 750 miljardin euron elpymispaketista, jotta Eurooppa nousisi koronaviruspandemian aiheuttamasta taantumasta. EU-maiden elpyminen on jo käynnissä, mutta paketin rahavirrat eivät ole vielä lähteneet liikkeelle.

Pian alkaa kuitenkin tapahtua. Kun maiden kansalliset suunnitelmat ovat saaneet EU-tasolla hyväksynnän, pääsevät jäsenmaat käyttämään ensimmäisiä eriä varoista. Tästä seuraa joukko julkisia kilpailutuksia, joissa haetaan elpymispaketin rahoittamille hankkeille tekijöitä, materiaalien toimittajia, teknologiaa ja niin edelleen.

Myös suomalaiset yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin ja päästä siten hyötymään EU:n elpymispaketista eri puolilla Eurooppaa. Kilpailutukset alkavat todennäköisesti syksyllä.

Suomalaisille yrityksille syntyy paketin myötä merkittäviä vientimahdollisuuksia, arvioidaan ulkoministeriöstä ja Elinkeinoelämän keskusliitosta (EK). Varojen käytölle on sovittu raamit ja painopistealueiden – vihreän siirtymän ja digitalisaation – katsotaan sopivan hyvin yksiin suomalaisen osaamisen kanssa.

– Eurooppa haluaa uudistua tämän elpymispaketin avulla ja tämä uudistuminen tapahtuu juuri sellaisilla sisällöillä, joissa suomalaisilla on vahvuuksia, sanoo EK:n innovaatiojohtaja Riikka Heikinheimo.

Suomen julkisten vienninedistäjien eli suurlähetystöjen ja Business Finlandin tehtävänä on varmistaa se, etteivät kilpailutukset mene suomalaisyrityksiltä ohitse. Ne jakavat yrityksille tietoa elpymispaketin myötä syntyvistä vientimahdollisuuksista ja pyrkivät auttamaan niitä verkostoitumaan muissa EU-maissa.

– Tämä on ollut yksi meidän painotuksistamme viimeisen vuoden aikana, sanoo ulkoministeriön Eurooppa-osaston apulaisosastopäällikkö Olli Kantanen.

– Meillä on vienninedistäjinä valtava työsarka käsillä ja myös pitkä työrupeama alkamassa, kertoo Business Finlandin Euroopan alueesta vastaava Kirsi-Maarit Poljatschenko.

Komissio on arvioinut, että ensimmäiset EU:n elpymisrahojen maksatukset tehdään heinäkuussa.

Suomalaisyrityksille avautunee uusia markkinoita

Käytännössä suurlähetystöissä ja Business Finlandin konttoreissa on käyty läpi eri maiden kansallisia suunnitelmia ja kartoitettu sellaisia tavoitteita, joiden toteuttamisessa suomalaisilla yrityksillä voisi olla annettavaa. Tätä on tehty viime kesästä lähtien, mutta tahti on kiristymässä, kun hankkeet alkavat kesän aikana tarkentua.

Muut EU-maat muodostavat Suomelle merkittävän vientialueen. Noin 60 prosenttia tavaraviennistä ja noin 50 prosenttia palveluviennistä suuntautuu muihin EU-maihin. Suomalaisille vientiyrityksille kyse on siis lähtökohtaisesti tutusta markkinasta. Elpymispaketti saattaa kuitenkin houkutella yrityksiä myös uusiin maihin.

– Uskon, että tässä avautuu uusia markkinoita etenkin pk-yrityksille (pienille ja keskisuurille yrityksille), jotka vielä aloittelevat vientitoimintaa, Heikinheimo EK:sta sanoo.

Hän arvioi, että elpymispaketti voi houkutella suuria suomalaisyrityksiä painottamaan toiminnassaan entistä enemmän Eurooppaa.

Suurlähetystöissä odotellaan hankelistoja

Italia on yksi niistä maista, joiden suunnitelmalle komissio on jo antanut hyväksyntänsä. Italia on saamassa noin 70 miljardia euroa avustuksia ja noin 123 miljardia euroa lainaa.

Italia aikoo uudistaa verojärjestelmäänsä ja satamiaan, parantaa nettiyhteyksiä ja esimerkiksi kehittää kierrätystä. Italiassa suomalaisyrityksiä on esitelty esimerkiksi italialaisille satamille, kertoo vastuuvirkamies Teemu Laakkonen Suomen suurlähetystöstä Roomasta.

– Italian suunnitelma on vielä aika ylätasolla eli siellä kerrotaan, mitkä ovat rakenteellisia heikkouksia, joihin halutaan puuttua, mutta hankkeita ei vielä luetella. Me odotamme myös tietoa siitä, miten rahoja lähdetään jalkauttamaan talouteen. Odotusarvo on, että ne ovat julkisia kilpailuja, mutta vahvistusta ei ole.

Laakkosen mukaan tarkempaa tietoa hankkeista odotetaan lähiviikkojen aikana.

– Kyllä täällä on mahdollisuuksia myös uusille yrityksille. Italiassa ei ole kaikkea sitä osaamista, jota tässä suunnitelmassa tarvitaan.

Puolassa on niin ikään kiinnitetty huomiota tuleviin satamahankkeisiin. Suomalaisia yrityksiä on myös houkuteltu tarttumaan Puolan ja muiden itäisen Euroopan maiden terveysalan hankkeisiin.

– Meillä oli esimerkiksi viime viikolla terveysalan tilaisuus liittyen kansallisiin suunnitelmiin. Siinä oli nelisenkymmentä suomalaista yritystä, joilla oli kiinnostusta Romaniaan, Unkariin, Puolaan, Kroatiaan, Tšekkiin ja Slovakiaan, Business Finlandin Kirsi-Maarit Poljatschenko sanoo.

Vienti vetää jo, kiinnostaako elpymispaketti suomalaisyrityksiä?

Puola on saamassa elpymispaketista noin 24 miljardia euroa avustuksia ja noin 12 miljardia euroa lainaa. Oman suunnitelmansa maa julkaisi toukokuun alussa. Noin kolmannes on tarkoitus suunnata yksityiselle sektorille, Suomen Puolan suurlähettiläs Juha Ottman kertoo.

Suunnitelmaa koskevien ennakkotietojen saaminen osoittautui Puolassa vaikeaksi.

– Me yritimme saada virtuaalitapaamisia järjestetyksi paikallisen työ- ja elinkeinoministeriön kanssa, ja se ei oikein onnistunut. Sama ongelma oli muillakin Pohjoismailla.

Puolassa on noin 200 suomalaisyritystä ja sieltä löytyvät liki kaikki suurimmat suomalaiset vientiyritykset.

– Meidän vaikutelma on, että suomalaisyrityksillä menee täällä aika lujaa jo nyt ilman tätä elpymispaketin tuomaa lisäpanostusta. Patoutunut kysyntä on jo lähtenyt purkautumaan.

Suomen Pankki arvioi tuoreessa ennusteessaan, että koronapandemiaa edeltänyt vientikysynnän huippu saavutetaan jo tämän vuoden aikana.

Vienninedistämisellä yrityksiä voidaan auttaa markkinoille ja tehdä niitä tunnetuksi, mutta lopulta sopimukset ovat kiinni yrityksistä itsestään. Kilpailutuksiin osallistuminen voi olla iso ponnistus. Kiinnostaako suomalaisyrityksiä tarttua elpymispaketin tuomiin mahdollisuuksiin, kun vienti vetää jo muutenkin?

– Meidän tuntuma on, että kiinnostaa. Olemme ulkoministeriön ja Business Finlandin kanssa jo viime kesästä alkaen tarkailleet, miten tilanteet kehittyvät ja kutsuneet yrityksiä seuraamistilaisuuksiin. Koko ajan yritysten joukko on kasvanut, Heikinheimo sanoo.

Ottmanin mukaan on myös hyvä huomata, ettei suomalaisyrityksillä ole rahkeita pyrkiä mukaan kaikkien maiden kilpailutuksiin. Priorisointia tarvitaan myös vienninedistämisessä.

– Meilläkin on täällä rajalliset resurssit, ja pienemmät kuin esimerkiksi Tanskalla ja Ruotsilla, Ottman sanoo.

Lue lisää

Näin kiistelty EU-elpymisväline voi hyödyttää suomalaisia: Kymmenien miljardien kilpailutuksista voi lohjeta firmoille iso potti

Suomi luovuttaa vihdoinkin suunnitelmansa kiisteltyjen elvytysrahojen käytöstä EU:lle –Vanhanen: Tämä on uudistusohjelma, ei niinkään elvytystä

Saksalta ja Ranskalta kymmeniä miljardeja euroja digiyhteyksiin, ilmastoon, rautateihin – "EU:sta tulee tämän seurauksena vahvempi yhteisö"