Yle tapasi yhden Etiopian etsityimmistä miehistä Tigrayn syrjäisillä vuorilla – “Tämä sota on pian ohi”

TIGRAY/ADDIS ABEBA Mies istuu pienen jakkaran päällä pikkuruinen etiopialainen kahvikuppi kädessään.

– Maistakaa toki hunajaa, se on aivan mainiota! hän sanoo ja ojentaa teelusikan.

Keskellä pientä pöytää on iso kulho tuoretta hunajaa.

Mies on Getachew Reda. Hän on Etiopian entinen viestintäministeri, nykyinen kapinallisjohtaja ja yksi maan etsityimmistä miehistä.

Nyt hän istuu vuorikylässä sateliittipuhelimensa kanssa ja suunnittelee, miten sota tulee jatkumaan kapinallisten osalta.

Sota Tigrayn maakunnassa sai alkunsa viime marraskuussa, kun TPLF:n eli Tigrayn kansan vapautusrintaman aseellinen siipi hyökkäsi Tigrayn maakunnassa sijaitsevaan liittovaltion esikuntaan.

Keskushallinnon kostohyökkäyksen piti kestää muutaman päivän tai viikon, pääministeri Abiy Ahmedin mukaan.

Siitä on nyt pian kahdeksan kuukautta, ja Tigrayn sodan taistelut ovat kiivaimmat sitten marraskuun.

Getachew Reda kuuluu TPLF-puolueen johtoportaaseen, ja koko sodan päämäärä on löytää hänet ja muut johtajat sekä asettaa heidät vastuuseen. Pääministeri Abiy Ahmed kutsuu Geachewta ja hänen kollegoitaan juntaksi ja rikollisiksi.

Getachew Reda on yksi Etiopian etsityimmistä ihmisistä. Yle toimittaja Liselott Lindström tapasi hänet vuoristokylässä Tigrayssa. Kuva: Yle

TPLF hallitsi Etiopiaa lähes 30 vuotta rajuin ottein. Puolueen joukot onnistuivat kaatamaan maan kommunistihallituksen. Puolue johti sen jälkeen maata, jossa ihmisoikeusloukkaukset ja opposition vangitseminen kuuluivat perustyökalupakkiin.

TPLF:n valtakausi loppui valtavien protestien jälkeen, ja parlamentti valitsi pääministeriksi Abiy Ahmedin vuonna 2018. Maanantaina Etiopiassa järjestettiin ensimmäiset demokraattiset vaalit vuosikymmeniin. Abiyn odotetaan saavan selvän voiton.

Nyt Abiy Ahmed ja TPLF on arkkivihollisia.

Nuoria liittyy nyt sankoin joukoin TDF-kapinallisten joukkoihin. Kuva: Yle

Yksi syy siihen on Abiyn politiikka, missä hän yrittää keskittää valtaa pois osavaltioilta. Kun Abiy päätti siirtää vaalit viime elokuussa, Tigray päätti järjestää osavaltiovaalit joka tapauksessa. TPLF sai lähes kaikki äänet, ja keskushallitus ei hyväksynyt tulosta.

– Me taistelemme Tigrayn ihmisten ehdottomasta itsemääräämisoikeudesta. Mutta vihollisemme eivät luovuta ennen kuin ovat tuhonneet koko Tigrayn kansan, Getachew sanoo.

Getachew antaa haastattelun pihalla. Hänen jalkansa vieressä on iso sontakasa. Hän on jatkuvasti liikkeellä, ettei hallitus löytäisi häntä. Nyt hän majailee pienessä kylässä erään maanviljelijäperheen luona. TPLF:n sotilaat ovat riippuvaisia ihmisten avusta, ja tukea heillä on täällä rutkasti.

Sotilaat liikkuvat pääosin jalan. Tigrayn vuoristoisessa maastossa. Kuva: Yle

Perheen äiti kertoo, että eritrealaiset sotilaat veivät heiltä kaiken ja oleskelivat kylässä viikkoja. Erityisesti hän kaipaa aurinkopaneeliaan.

Nyt kylässä on vain TPLF:n joukkoja. Tai oikeastaan he suosivat nyt lyhennettä TDF, eli Tigray Defence Forces. TPLF:n aseellinen siipi yrittää uutta brändäystä, ja joukkohin liittyy ennätysmäärä nuoria.

TDF:llä vaikuttaa olevan vankka tuki Tigrayn maaseudulla. Sodasta on tullut monelle siviileille taistelu eloonjäämisestä ja koko kansan selviytymisestä.

20-vuotias Teheras Tsega Berhan keskeytti opintonsa liittyäkseen kapinallisjoukkoihin.

– Olen todella surullinen tästä sodasta. Haluan taistella niitä vastaan, jotka ovat tehneet tämän meille. Nuoret ovat todella inspiroituneita ja liittyvät nyt joukkoihin.

Teheras Tsega Berhan liittyi jo 18-vuotiaana joukkoihin, koska koki Ttigreihin kophdistuvaa vihaa epäoikeudenmukaisena. Kuva: Yle

TPLF:ää voi hyvin syyttää ruutitynnyrin räjäyttämisestä iskullaan sotilastukikohtaan marraskuussa.

Mutta hallituksen joukkojen vastaisku on ollut todella raju. Mukana taistelemassa on myös eritrealaisia joukkoja, joita syytetään muun muassa joukkosurmista ja raiskauksen käyttämisestä aseena.

Jopa 90 prosenttia Tigrayn asukkaista tarvitsee ruoka-apua, ja YK on varoittanut ihmisen aiheuttamasta nälänhädästä alueella. Sotilaita on syytetty siitä, että he tahallaan yrittävät nälkiinnyttää Tigrayn asukkaita ryöstelemällä sekä tuhoamalla satoa ja viljelysmahdollisuuksia.

Varoituksia on esitetty myös etnisestä puhdistuksesta.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto sai osakseen rajua kritiikkiä viime viikolla, kun hän oli puhunut sodasta kansanmurhana.

TDF-joukoilla on vankka tuki maaseudulla, missä ihmiset antavat heille ruokaa ja sijaa. Kuva: Yle

Sanavalinnat ovat keskushallinnolle herkkä asia.

Pääkaupungissa Addis Abebassa ulkoministeriön puhemies Dina Mufti tuohtuu, kun esille tulee sana sota.

– Ei se ole mikään sota, se on lain täytäntöönpanoa. Jos joku on rikkonut lakia, heitä pitää siitä rangaista, ettekö muka tee niin teillä?

Hän sanoo että operaatio on jo ohi, ja nyt Tigrayssa keskitytään jälleenrakentamiseen. Vain päivää aiemmin kymmeniä ihmisiä kuoli hallituksen ilmaiskussa kylään Tigrayssa.

Kerron, että Tigrayssa moni sanoi näkevänsä nälkää, ja Mufti keskeyttää ennen kuin kysymys on kysytty.

– En voi varmistaa niitä tietoja, joihin olet siellä törmännyt, koska en ollut siellä enkä nähnyt sitä, joten älä kysy minulta tuollaisia kysymyksiä, okei? hän sanoo.

Hawzenin kaupungissa jaettiin ruoka-apua nälkää näkeville ihmisille. Kuva: Luke Dray

Kysyn, mistä tarkalleen TPLF:ää syytetään, ja onko sota hinta, jonka keskushallinto on valmis maksamaan TPLF:n johdon kiinniottamisesta. Se johtaa siihen, että puhemies päättää haastattelun.

Vuorilla Tigrayssa kuuluu raskaan sotimisen ääniä.

Taistelut käydään noin 15 kilometrin päässä, Getachew sanoo, kun kävelemme katsomaan hänen joukkojaan.

Tarkka-ampujat makaavat maassa ja tähystelevät laakson yli. Teheras Tsega Berhan ottaa vastaan sotilaita, jotka palaavat taisteluista.

Nuori sotilas on saanut ampumahaavan olkapäähänsä taisteluissa Etiopian hallitusjoukkoja vastaan. Kuva: Yle

Nuoren miehen olkapään läpi on mennyt luoti, ja hän kituu tuskissaan puun alla.

Myös Teherasiin osui joulukuussa luoti, mutta käteen tullut vamma on jo parantunut.

TDF:n kenttäsairaaloissa ei juuri ole tarvikkeita, Getachew sanoo.

Hän kutsuu maan pääministeriä ja Nobelin rauhanpalkinnon saajaa Abiy Ahmedia “puolilukutaidottomaksi ja vallanhimoiseksi.”

Getachewta sapettaa etenkin se, että TPLF:n arkkivihollinen Isaias Afwerki, Eritrean presidentti, on lähettänyt joukkojaan maahan.

Abiy haluaa tulla samanlaiseksi alueelliseksi diktaattoriksi kuin Isaias. Mutta tämä sota tarkoittaa tuhoa Etiopian valtiolle sellaisena kuin me sen tunnemme, hän sanoo.

Getachew myöntää, että TPLF teki virheitä ollessaan vallassa. Hän kuitenkin pitää ehdottomasti kiinni siitä, että Etiopian taloudellinen hyvä kehitys on ollut täysin heidän ansiotaan.

Sota on enimmäkseen odottamista. Jotkut eivät ole käyttäneet aseitaan pariin kuukauteen. Kuva: Yle

– Emme me ole rikollisia, mutta jos jollain on syytöksiä, vastaamme niihin mielellämme.

Taisteluiden äänet kaikuvat laakson yli.

– Tämä, mitä olet nyt todistanut, on lopun ensimmäinen luku. Seuraavat luvut tulevat nopeasti, eikä meitä voi pysäyttää. Tämä on pian ohi.

TDF:n joukkojen on kerrottu ottaneen tällä viikolla haltuunsa useita kaupunkeja Tigrayssa.

Kiihtyvät taistelut eivät pelota 20-vuotiasta Teherasia.

– Taistelen minun Tigrayni puolesta. Voin hyvin uhrata henkeni sen eteen. Moni taistelee vieraissa maissa ilman mitään tarkoitusta. Minulla on päämäärä ja siksi en pelkää kuolemaa, hän sanoo.