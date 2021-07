Junnujen valmentajat keskittyvät treenien suunnittelussa vääriin asioihin, sanoo viestintäkouluttaja ja uskoo tietävänsä, miten saataisiin enemmän Huuhkajia

Valmentaminen on mennyt eteenpäin kaikilla osa-aloilla, mutta viestintäkouluttaja, junnuvalmentaja Olli Vainio kaipaisi lisää panostusta vuorovaikutukseen. Siitä voisi hänen mukaansa aueta jopa kilpailuvaltti kansainvälisillä markkinoilla.

Juniorijalkapalloilijat hyötyisivät selvästi siitä, että valmentajien vuorovaikutusosaaminen olisi nykyistä paremmalla tasolla. Se taas parantaisi suomalaisen huippujalkapallon kilpailukykyä kansainvälisesti.

Näin sanoo viestintäkouluttaja ja juniorivalmentaja Olli Vainio, samoin hänen graduunsa haastattelemansa junnuvalmentajat.

– Siitä ei ollut yhtään erimielisyyttä. Kaikki katsoivat, että vuorovaikutusosaamisesta voisi saada kilpailuetua, sanoo Vainio.

Kilpailuvaltteja tarvitaankin, sillä Suomesta edes jalkapalloon ei tietenkään löydy samanlaista massaa kuin suurista maista.

– Hyviä pitää valmentaa pirun hyvin, että heistä saadaan huippuja. Se vaatii parempaa valmennusta; siinä on selkeä syy–seuraussuhde, sanoo Vainio.

Hän sanoo näkevänsä vuorovaikutustaitojen merkityksen nykyisessä Huuhkaja-joukkueessa. Markku Kanervan tyyli näkyy siinä, että sylkykuppeja ei joukkueesta löydy eikä hävityn pelin jälkeen kameran eteen marssi itkuisen ja pelokkaan näköisiä miehiä.

– Kanerva ei ole koskaan heittänyt ketään bussin alle ja aloittaa aina siitä, mitä valmennustiimi olisi voinut tehdä paremmin. Hän saa pelaajat tuntemaan itsensä tärkeiksi ja rakentaa ympäristön, jossa on kuin tulisi kotiin, analysoi Vainio.

Markku Kanerva on Olli Vainion mukaan tuonut Huuhkajiin aivan uudenlaisen tavan kohdata pelaajat ja rakentaa joukkue. Kuva: Yle/Tomi Hänninen

Valmennus on Vainion mukaan kehittynyt paljon. Vuorovaikutusosaaminenkaan ei ole musta aukko, mutta panostusta tarvittaisiin enemmän. Seura voi vedota siihen, että heillä on jo henkistä valmennusta, mutta se on vielä asia erikseen.

Vuorovaikutustaidot ovat kykyä kohdata kukin pelaaja ja tukea tätä, ei vain pelillisesti vaan kokonaisvaltaisesti.

– Nuoret pelaajat tarvitsevat tukea urheilullisuuteen, elämäntapoihin, itsevarmuuteen, motivaatioon ja paineiden käsittelyyn. Valmentaja on ryhmädynamiikan johtaja ja se, miten hän kohtaa pelaajan, vaikuttaa paljon, sanoo Vainio.

Gradussaan Vainio päätyi ehdottamaan seuroille ikäluokka- tai valmennustiimikohtaisia keskusteluja, joita valmennuspäällikkö johtaa. Valmentajille pitäisi olla seuroissa myös keinot puuttua kiusaamiseen ja konflikteihin. Ja koska vuorovaikutus edellyttää kykyä ymmärtää eri-ikäisiä lapsia ja nuoria, seurat voisivat tarjota valmentajille tietoa lasten kehityksestä ja ikäluokkien erityispiirteistä.

Vainion mukaan junnuvalmentajatkin kyllä valmistautuvat harjoituksiin, mutta vääriin asioihin, kuten harjoitteiden rakentamiseen.

Sen sijaan pitäisi miettiä, jäikö edellisestä pelistä yhdelle jotain hampaankoloon, toiselle paha mieli jostain tilanteesta – tai miten kohdata se pelaaja, joka tulee kentälle pitkän loukkaantumisen jälkeen.

– Valmentamisessa ei ole kyse tötsien tiputtamisesta kentälle – se on treenien vetämistä. Valmentaminen on nuoren ohjaamista sinne, mihin tämä haluaa päästä. Kehittämistä ja tukemista, sanoo Olli Vainio.

Valmentaminen on paljon muutakin kuin treenien vetämistä, muistuttaa Olli Vainio. Kuva: Yle/Pontus Nyqvist

Nuorelle haukkujen puute oli iso asia

Vainion kokemukset hänen vetämistään vuorovaikutuskoulutuksista seuroissa ovat pääosin myönteisiä, sillä valmentajilla on halua kehittää itseään. Joskus pitää tosin ylittää pieni kynnys.

– Ääripää on kädet puuskassa mulkoileva valmentaja, joka ajattelee varmaan, että mitä vaaleanpunaista höttöä tämä on. Parasta on nähdä se, kun kädet laskeutuvat ja tilalle tulee etukumara ja kysyvä ilme, kuvaa Vainio.

Laadukas valmennusvuorovaikutus ei tarkoita lällyyttä tai ylenpalttista lempeyttä, vaan esimerkiksi ohjaamista ja opettamista sen sijaan, että osoittaisi virheitä sormella.

Vainio antaa esimerkin. Seurasta toiseen siirtynyt nuori ei ollut samalla tasolla uuden joukkueensa kanssa, mutta parin viikon kuluttua tämän isä tuli kiittämään valmentajaa runsaasta kehumisesta. Vainio ällistyi ja sanoi, ettei ole kehunut poikaa lainkaan, sillä tällä on vielä paljon tekemistä ennen joukkueeseen pääsyä.

Vainio sanoo olleensa rakentavalla tavalla vaativa ja ohjaava, tarpeeksi tiukka jotta nuori etenee – mutta ei moittimisen kautta.

Oli isän vuoro hämmästyä ja muistella tarkemmin: poika olikin kiittänyt harjoituksissa viihtymistä, koska valmentaja ei hauku koko ajan.

Olli Vainio toivoo, että valmentajakoulutuksessa vuorovaikutustaidot olisivat suuremmassa osassa kuin nykyään, jolloin niitä vain sivutaan. Kuva: Copyright:Pauli Asikainen

Urheilu ei ole irrallinen osa nuoren elämää

Vaasan Palloseuran juniorien talenttivalmentaja Ville Priha pitää vuorovaikutustaitoja yhtenä valmennuksen tärkeimmistä osista, mutta ei nostaisi sitä tikunnokkaan. Maailma on jo muuttunut näiltä osin rajusti esimerkiksi Prihan omista peliajoista, vaikka Palloliiton ja UEFAn koulutukset ovatkin yhä melko lajipainotteisia.

– Kyllä vuorovaikutukseen kiinnitetään nykyään paljon huomiota. Ajattelumaailmassa on tapahtunut iso murros positiiviseen suuntaan, ja ymmärrys siitä, mitä valmentaminen on, on laajentunut, sanoo Priha.

Valmentajat ymmärtävät nykyään aivan uudella tavalla sen, että urheilijan tukeminen ei rajoitu vain lajiharjoitteluun muutamana tuntina viikossa.

– Ei urheilua voi erottaa muusta elämästä, jos haluaa kehittää nuorta. Perusasioilla on iso vaikutus: levolla, ruualla, koululla, sosiaalisilla suhteilla. Kokonaisuus ratkaisee, ja myös valmentajalla on tässä oma roolinsa, sanoo Priha.

Asioiden jatkuva läpikäyminen tukee kehitystä junnuvuosina ja myös edustusjoukkuetasolla. Mutta auttavatko vuorovaikutustaidot kansainvälisessä kilpailussa, siitä Priha ei panisi päätään pantiksi.

– Se on osa valmennuksen laadun kehittämistä, mutta saako siitä etua, koska muuallakin varmasti käännetään näissä asioissa kaikki kivet? Toki voi olla maita, joissa hierarkkisuus on vielä toisenlaista, mutta ei vuorovaikutusosaamisen kehittäminen vielä tee meistä suurmaata, puntaroi Priha.

Valmentaja voi tukea valinnoissa

Olli Vainiosta piti tulla jalkapalloammattilainen. Lapsuuden pelikavereihin kuuluu muun muassa Teemu Pukki, jonka kanssa Vainio nousi samaan aikaan KTP:n liigamiehistön harjoitusrinkiin.

Liigaminuutit jäivät kuitenkin saamatta eikä ammattilaisovi lopulta auennut Vainiolle.

Viestintä vei miehen mennessään. Vainio alkoi ymmärtää vuorovaikutuksen merkitystä ja sitä, miten monenlaisia valmentajia omallekin kohdalle on osunut. Mutta ei: mies ei väitä, että hänen ammattilaismahdollisuutensa olisivat sulaneet valmennukseen.

– Ei se koskaan ole kiinni pelkästään valmentajien vuorovaikutusosaamisesta. Mutta todella paljon se voisi tukea tietyissä tilanteissa valintoja, jotka auttavat huipulle.

Vainio on myös valmentanut yli kymmenen vuotta junioreja Kotkassa, Jyväskylän JJK:ssa ja viime vuodet Tampereen Ilveksessä. Ikäluokan mestaruuksia ja mitaleja on kertynyt valmennettaville paljon, mutta tärkeämpänä Vainio pitää sitä, että maajoukkueleireille on päätynyt aiempaa enemmän hänen valmennettaviaan.

– Yksilön kehittyminen on tärkeämpi mittari; se miten saadaan mahdollisimman paljon pelaajia Huuhkaja-polulle, sanoo Vainio.

