Ulkomaille töihin tai opiskelemaan lähtevät pääkaupunkiseutulaiset pääsevät pian nopeammin tehosterokotukseen

Helsinki on linjannut, että toisen annoksen voi saada nopeutetusti vain, jos työkomennus tai opiskelu ulkomailla kestää kuukausia. Espoossa noudatetaan asiassa yksilöllistä harkintaa. Tampereella nopea jonotuslista on jo perustettu.

Työn tai opiskelun takia ulkomaille lähteville pääkaupunkiseutulaisille tarjotaan ainakin Helsingissä ja Espoossa jatkossa mahdollisuutta saada tehosterokote nopeammin kuin 12 viikossa.

– Rokotteen antamisessa noudatetaan yksilöllistä harkintaa, kertoo Espoon perusturvajohtaja Sanna Svahn.

Ulkomaille lähtevien rokottaminen käynnistyy Svahnin mukaan reilun viikon päästä. Toisen annoksen aikaistamisen saamisen kriteerit tarkentuvat Espoossa juhannuksen jälkeen.

– Kuntalaiset ovat ottaneet yhteyttä ja toivoneet rokotusten aikaistamista ulkomaille lähdön vuoksi. Tätä nyt halutaan kuntalaisille järjestää, kertoo Espoon perusturvajohtaja Svahn.

Ulkomaille lähtevien rokotusten aikaistaminen on tulossa Espoon perusturvajohtaja Sanna Svahnin mukaan todennäköisesti koko pääkaupunkiseudulle eli myös Vantaalle ja Kauniaisiin. Yle ei kuitenkaan saanut torstai-iltapäivänä asiaan kyseisistä kaupungeista vielä varmistusta.

Myös ainakin Tampereella on tarjottu ulkomaille lähtijöille mahdollisuutta ottaa toinen annos nopeutetulla aikataululla.

Lomalle lähtijöiden rokotuksia ei nopeuteta

Helsinki tiedottaa (siirryt toiseen palveluun), että se jakaa ulkomaille lähtijöille ylimääräisiä rokotteita päivittäin käyttämättä jääneistä annoksista. Rokotteen haluavan tulee ilmoittautua jonotuslistalle, josta kutsutaan henkilöitä soittamalla rokotukseen silloin, kun päiväksi varattuja annoksia jää yli.

Rokotteita tarjotaan niille, jotka tarvitsevat tehosteannoksen nopeutetulla aikataululla opiskelijavaihtoa tai ulkomaankomennusta varten. Myös mukaan lähtevät yli 16-vuotiaat perheenjäsenet voivat saada tehosterokotteen nopeutetulla aikataululla.

Jotta henkilö voi ilmoittautua jonotuslistalle, tulee opiskelijavaihdon tai ulkomaankomennuksen kestää vähintään kolme kuukautta.

Lomamatkojen takia tehosterokotteen aikaistaminen ei ole mahdollista.

THL: Annosten antamisen väliä ei saa lyhentää liikaa

THL pitää rokotusten aikaistamista työn tai opiskelun takia kuntien omana päätöksenä, johon se ei halua puuttua.

– Jos kunnat näin päättävät, niin voi ilman muuta tehdä. Meidän perusperiaatteena on, että vain lääketieteellisiin asioihin perustuen väliä lyhennettäisiin, esimerkiksi jos jotkin hoidot ovat juuri alkamassa, kertoo johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä.

Kontion mukaan valtakunnallista linjausta rokotteiden toisen annoksen antamisjärjestyksestä THL ei ole muuttamassa, koska siihen eivät rokotteet riittäisi.

Espoossa rokotteiden arvioidaan riittävän kaikille hyvin, vaikka osalle kuntalaisista annetaan toinen annos muuta väestöä nopeammin ulkomaille menon takia. Rokotteita on saatu kaupunkiin viime aikoina runsaasti.

– Alustavassa valmistelussa on arvioitu, että määrä on pieni, ehkä satoja, joten pystymme rokottamaan kaikki, sanoo Espoon perusturvajohtaja Sanna Svahn.

THL muistuttaa rokotuksia aikaistavia kuntia, että annosten antamisen väliä ei saisi kutistaa liikaa. Esimerkiksi valmistaja Pfizerin antama kolmen viikon väli ei ole Kontion mukaan optimaalinen kahdesta annoksesta saatavan suojan suhteen.

– Joka tapauksessa ei pidä lyhentää alle 8 viikon, koska on paljon tutkimustuloksia, jotka osoittavat, että toisesta annoksesta saatava hyöty on huomattava, jos annosten väli on pidempi kuin mitä esimerkiksi valmistaja Pfizer ilmoittaa, kertoo johtava asiantuntija Kontio THL:stä.

