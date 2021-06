Muovin kierrätys ennätystasolla, moni aloittaa uransa etätöillä, Pride-viikko alkaa Helsingissä

Tutkijat varoittavat käyttämästä kierrätysmuovia elintarvikepakkauksissa

Kotitalouksilta kerättiin viime vuonna lähes 29 000 tonnia muovipakkauksia. Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden mukaan elintarvikkeista jää pakkausten muoviin ravinnejäämiä, jotka mahdollistavat ihmiselle haitallisten mikrobien kasvualustan. Fortum pitää tutkijoiden huolta turhana, sillä nykylainsäädäntö estää kierrätysmuovin käytön elintarvikepakkausten valmistamisessa.

Koronavuosi on kerryttänyt uusia työelämätaitoja

Opiskelija Maria Filippenkova tekee etätöitä ensimmäistä kertaa oman alan töissä. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

Korona-aikana opitut taidot voivat helpottaa opiskelijoiden siirtymistä työelämään. Työelämätutkija Anne Mäkikankaan mukaan etäopiskelu on vahvistanut monen kykyä oman työn ohjaamiseen, mikä on vahvuus työelämässä. Kesätyö on usein opiskelijan ensimmäinen askel urapolulla, ja moni aloittaa uransa nyt etänä.

Pride-viikko alkaa – Helsinkiin suunnitellaan sateenkaaritaloa

Tapani Vuola toivoo, että yhteisöllinen asuminen olisi yksi ratkaisu sateenkaari-ihmisten kokemaan yksinäisyyteen tai ulkopuolisuuteen. Kuva: Matti Myller / Yle

Maanantaina alkaa Helsinki Pride -viikko, johon liittyy monipuolista ohjelmaa. Aamun uutisjutussamme voit tutustua Helsingin Verkkosaareen suunniteltuun kerrostaloon, joka olisi tarkoitettu sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluville henkilöille. Idean puuhamies Tapani Vuola kertoo, että niin sanottu sateenkaareva asunnottomuus on yksi asunnottomuuden tyypeistä.

Irakissa Mosulin kaupunki toipuu edelleen ääriliike Isisin hirmuvallasta

Opiskelijoita Mosulin yliopiston kampuksella. Mosulissa uskotaan kaupungin uuteen nousuun, mutta samalla tuskaillaan jälleenrakennuksen hitautta. Kuva: AOP

Pohjois-Irakissa Isis onnistui pitämään Mosulin kaupunkia hallussaan kolme vuotta, mutta kun järjestö oli lannistettu, jäljelle jäi pahoin runneltu kaupunki. Erityisen katkeraa oli Mosulin yliopiston pääkirjaston tuho taisteluissa. Tulipalo tuhosi arvokkaita kokoelmia ja kirjastorakennuksen kunnostus jatkuu edelleen. Mosulin asukkaat kuitenkin uskovat kaupungin uuteen nousuun.

Alkuviikolle luvassa lämmintä ja poutaa

Kuva: Yle

Viikko alkaa lämpinänä ja aurinkoisena. Viikon keskivaiheilla sää epävakaistuu, jolloin voi olla viileämpää ennen kuin loppuviikosta lämpenee jälleen.

Lue lisää Ylen sääsivuilta.