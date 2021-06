Katso video: Keskikesän tornado kylvi tuhoa Tšekissä

Poikkeuksellisen voimakas myrsky on aiheuttanut tuhoa Tšekin eteläisissä osissa. Ainakin kolme ihmistä on kuollut. Loukkaantuneita on kymmeniä.

