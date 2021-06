EM-kisaturistien yhteys Suomen nouseviin koronatartuntoihin mietityttää – esitimme THL:n Mika Salmiselle seitsemän kysymystä

Viime tiistaina Vaalimaan raja-asemalta päästettiin Suomeen noin 800 henkilöä ilman koronatestausta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedotti torstaina, että Pietarissa matkailleilla suomalaisilla on todettu jo lähes sata koronavirustartuntaa. Yle selvitti, mitä tapauksesta tiedetään nyt.

Osa rajanylittäjistä jätettiin testaamatta, koska Vaalimaan raja ruuhkautui pahoin jalkapallon EM-kisaturistien palatessa Suomeen. Henkilöautot ja bussit joutuivat jonottamaan rajalla useita tunteja. Henkilöitä kehotettiin hakeutumaan testeihin kotikunnassaan.

Ylen haastatteleman THL:n johtajan Mika Salmisen mukaan Suomessa todettiin uusia tartuntoja juhannusaattona kaiken kaikkiaan 145 kappaletta. Tartunnoista 91 oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin alueella. Uusien tartuntojen määrä on kasvanut loppuviikkoa kohti.

THL:n johtaja Mika Salminen arvioi, että suurin osa kisaturisteista toimi vastuullisesti. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Esitimme Salmiselle seitsemän ajankohtaista kysymystä koronatilanteesta.

1. Onko Venäjältä lähtöisin oleviin tartuntaketjuihin liitetty uusia tartuntoja, THL:n johtaja Mika Salminen?

– Maan kattavalla tasolla emme tiedä vielä näin lyhyellä aikavälillä, mistä tartunnat ovat lähtöisin, mutta tänään koko Suomessa tuli 145 uutta tartuntaa. Se on huolestuttavan korkea luku, ja tässä on selvästi takaiskun makua. Todennäköisesti uudet tartunnat ainakin osittain liittyvät tähän tapaukseen.

2. Suomeen saapuneet, tartuntariskin omaavat henkilöt suuntasivat eri puolille Suomea. Miten jäljitystyöt etenenvät?

– Alueilla tehdään jälitystyötä täyttä vauhtia. Kyseessä oli vain yksi päivä, kun henkilöitä päästettiin testaamatta läpi näin paljon. Muuten työ on jatkunut täysin normaalisti, Salminen arvioi.

3. Testausmäärät saapuvat THL:n tietoon viiveellä. Miten ahkerasti ihmiset ovat käyneet viime aikoina koronatesteissä?

– Lähipäivistä emme vielä pysty sanomaan. Testausmäärät ovat olleet parin viime viikon aikana matalammalla tasolla kuin kuukausi sitten. Allergiakausi alkaa olla ohi ja muita flunssia ei ole liikkeellä. Ihmiset ovat myös osittain jo kesälomilla, mikä saattaa vähentää testausaktiivisuutta.

Koronatestaus ruuhkautui pahoin Vaalimaan raja-asemalla tiistai-iltana, kun EM-kisaturistit saapuivat Suomeen. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista Venäjälle. Lisäksi kaikkien Venäjältä Suomeen palaavien matkustajien suositellaan hakeutuvan testiin 72 tuntia Suomeen paluun jälkeen. Matkailijoiden tulisi välttää turhia kontakteja tuloksen valmistumiseen saakka.

4. Venäjän koronavirustilanne on heikentynyt kesäkuussa merkittävästi. Torstaina Venäjällä todettiin 20 000 uutta tartuntaa. Kannattaako Venäjälle matkustaa, Mika Salminen?

– Venäjälle tulee matkustaa vain aivan välttämättömistä syistä, ei lomareissuille. Jos Venäjälle jostain muusta syystä joutuu matkustamaan, vastuullista on käydä rajalla testissä, on kolme päivää ilman ylimääräisiä kontakteja ja käy aikaisintaan kolmen päivän jälkeen uudestaan testattavana.

5. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoi torstaina Twitterissä, että sairaanhoitopiirin tietoon oli tullut tapauksia, joissa Venäjällä vierailleet eivät olleet noudattaneet vapaaehtoista karanteenia. Onko ohjeistuksen rikkojien määrä merkittävä?

– Suurin osa ihmisistä käyttäytyy hyvin ja vastuullisesti – siitä kiitos heille. Joskus tämä kuitenkin unohtuu, ja se on riski.

6. Terveystarkastuksista ja testauksesta Vaalimaan rajalla luovuttiin tiistaina rajan ruuhkautumisen vuoksi. Mitä tästä voidaan oppia?

– Selvää on, että kun matkustajamäärät ovat suuria, on vaikeaa saada kaikki tulijat testattua rajalla. Se on käytännössä hyvin hankalaa. Kaikkein tärkeintä olisi kuitenkin se, että kun ihmiset tulevat ja jos he eivät pääse testeihin rajalla, niin he käyvät kolmen, tai jopa viiden, päivän jälkeen testissä. Kavereiden kanssa mökille ei voi lähteä ennen kuin testitulos on negatiivinen.

7. Jos suomalaisten matkailuhalukkuus lisääntyy, tuleeko se näkymään tartuntamäärien kasvuna?

– Kesän aikana tilanne on parempi ja rokotekattavuus kasvaa jatkuvasti. Syksyä on kuitenkin vaikeaa ennustaa. Suomalaiset ovat tähänkin asti pystyneet matkustamaan koko ajan ulkomaille, ja suositusten voimin on tähänkin asti toimittu. Tautia esiintyy ympäri maailmaa hyvin runsaasti, ja se on hyvä huomioida, kun omia matkuspäätöksiään tekee. Turvallisinta olisi viettää tämä kesä vielä Suomessa, THL:n Mika Salminen päättää.

