Useita haavoittunut ja kuollut veitsihyökkäyksessä Würzburgin kaupungissa Saksassa

Saksalaismediat kertovat useiden ihmisten kuolleen ja loukkaantuneen veitsihyökkäyksessä. Paikallinen poliisiviranomainen ei ole toistaiseksi vahvistanut, kuinka monta ihmistä on kuollut tai loukkaantunut välikohtauksessa.

Saksalaisessa Würzburgin kaupungissa useita ihmisiä on haavoittunut ja kuollut veitsihyökkäyksessä, kertovat uutistoimistot ja saksalaismediat. Välikohtaus tapahtui Würzburgin historiallisessa keskustassa Barbarossa-aukiolla.

Saksalaislehti Bild kertoi aiemmin tänään (siirryt toiseen palveluun), että kolme ihmistä olisi kuollut kyseisessä välikohtauksessa. Tapauksesta uutistoivat muiden muassa Frankfurter Allgemeine (siirryt toiseen palveluun) (FAZ) ja uutistoimisto AP. FAZin mukaan epäilty tekijä on mies.

Paikallinen poliisiviranomainen on toistaiseksi kertonut julkisuuteen niukasti tapahtumien kulusta. Poliisi vahvistaa kuitenkin Twitterissä, että välikohtaus on vaatinut myös kuolonuhreja.

Poliisi kertoo myös Twitterissä (siirryt toiseen palveluun), että epäilty tekijä on pidätetty eikä tilanteesta aiheudu enää vaaraa alueen asukkaille. Kaupungissa on ollut tänään perjantaina laaja poliisioperaatio. Poliisi kertoo käyttäneensä asetta kiinniottotilanteessa. Poliisin mukaan vaikuttaa siltä, että epäilty tekijä on toiminut yksin.

Uutinen päivittyy.