Tuhannet festarikävijät juhlivat Himoksella – turvaväleistä lipsutaan mutta käsidesiä kuluu, katso video yksiltä kesän harvoista festareista

Jämsässä torstaina alkanut Ikuinen Jussi- festari on myyty lähes loppuun. Kolmipäiväisellä tapahtumalla on noin 5 000 kävijää päivässä, ja sen majoitus on myyty täyteen. Kyseessä on yksi tämän kesän suurimmista festivaaleista.

Torstaina Jämsässä alkaneilla Himoksen Jussi- festareilla on tunnelma korkealla. Kokkolasta paikalle saapuneet Eetu Honkala, Mikael Välimaa ja Aleksi Lohva odottavat innolla Gettomasan esitystä.

Koronavirus on joukolla mielessä, mutta pelon tunteita se ei heissä aiheuta, sillä usko kanssajuhlijoihin on kova.

– Kyllä minä ainakin luotan siihen, että ihmiset tulevat terveenä tänne, sanoo Honkala.

Rajatun kävijämäärän lisäksi festivaalin yleisöaluetta on järjestäjä Nelonen Media Liven mukaan laajennettu, jotta turvavälit pysyisivät. Esiintymislavoja on tällä kertaa vain yksi, ja käsidesipisteitä on tuotu paikalle.

Kyseessä ovat yhdet kesän harvoista järjestettävistä festareista.

Festivaalin kävijämäärää on rajoitettu, mutta tapahtuman kävijöitä on siitä huolimatta noin 5 000 päivässä. Tiistaina kaksi päivää ennen festareiden alkua lippuja oli myymättä vain muutama torstain päivälippu.

Myös alueen majoitus on täynnä.

Keikoilla turvaväleistä on lipsuttu, mutta Välimaa ystävineen pyrkii pitämään väliä muihin ihmisiin keikkojen välillä.

– Eihän tuolla keikoilla mitään etäisyyksiä pidetä, Välimaa toteaa mihin Lohva jatkaa:

– Mutta muuten kyllä yritetään, ja desinfioidaan käsiä.

Innokkaan ja alkoholijuomia nauttineen festarikansan käyttäytyminen jännitti torstaina Nelonen Media Liven tapahtumapäällikkö Anniina Havukaista.

– Totta kai vähän jännittää. Mutta luotan siihen, että asiakkaat osaavat käyttäytyä fiksusti. Heitä muistutetaan näistä asioista todella monissa kanavissa, Havukainen sanoo.

Naapurikaupunki Jyväskylän tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä kommentoi Ylelle pitävänsä normaaliin elämään palautumista hyvänä asiana.

– Elämää on ja pitääkin olla koronan ulkopuolella. Tautitilanne on rauhallinen ja riskiryhmät on rokotettu. Näkisin, että yhteiskuntaa pitää avata ja siirtyä lähemmäs normaalitilannetta, Käsmä sanoo.

Kolmipäiväinen festivaali päättyy lauantaina.

