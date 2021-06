BEHM, Ellinoora... ensimmäinen suuri festivaali sai ihmiset bilettämään olan takaa – katso kuvat Himokselta

Cädi, Sepi ja Eki eivät sateesta juuri välittäneet. – Sää ei ole ihan paras mahdollinen, mutta fiilinki on hyvä! Tänään me odotamme Gettomasan keikkaa.

Cädi, Sepi ja Eki eivät sateesta juuri välittäneet. – Sää ei ole ihan paras mahdollinen, mutta fiilinki on hyvä! Tänään me odotamme Gettomasan keikkaa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Lotta Hujanen ja Iisa Kärkkäinen festivaalin sisäänkäynnin edessä: – Meillä on tunnelma katossa, ei tämä keli menoa haittaa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

– Juhannus ja livemusiikkia, se tarkoittaa sitä, että meillä on aivan mahtava meininki. Tässä on ollut todella pitkä aika ilman elävää musiikkia, ja nyt sitä kuullaan, Juho Häyrinen ja Joonas Pöllänen toteavat. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle