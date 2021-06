Helsingin tartunnanjäljitys ruuhkautui Pietarin-matkailijoiden koronatartunnoista – johtajalääkäri: altistuneita jopa 60 yhtä tartunnan saanutta kohden

Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkärin Timo Lukkarisen mukaan tartuntoja on todettu kymmenissä busseissa, joissa matkustajia on tullut Suomeen. Tartunnan saaneita Pietarin-matkailijoita on Helsingissä jo yli 100, ja määrän odotetaan kasvavan sitä mukaa, kun koronatestejä valmistuu.

Helsingin kaupungin tartunnanjäljitys on ruuhkautunut Pietarin-matkailijoiden koronatartuntojen vuoksi.

Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkärin Timo Lukkarisen mukaan sekä tartuntojen että altistuneiden määrä on suuri. Aikaisemmin tartunnan saaneiden sosiaaliset kontaktit olivat vähäisiä, mutta rajoitusten purkamisen myötä ihmiset liikkuvat enemmän.

– Se tarkoittaa meille hurjaa määrää työtä. Keväällä meillä saattoi olla kolmesta neljään altistumista tartuntaa kohden, niin nyt niitä voi olla jopa 60.

Kuntiin on toimitettu listat Pietarissa bussilla tai tila-autolla matkustaneista kuntalaisista, joiden perusteella jo matkan aikana altistuneet on pyritty tavoittamaan.

Lukkarinen kuvailee nimien määrää valtavaksi.

– Puhutaan useista kymmenistä busseista, joissa tartuntoja on todettu. Kun isoista busseista on kyse, altistuneita on paljon. Lisäksi on erilaisia festivaaleja ja muita sosiaalisia kesänviettotapoja, Lukkarinen arvioi.

Lukkarisen mukaan tartunnan saaneita Pietarin-matkailijoita oli Helsingissä eilen noin 70 ja nyt tartuntoja on jo yli 100. Määrä kasvaa, kun jo itärajalla ja testattujen helsinkiläisten testitulokset valmistuvat. Osa tartunnoista selviää vasta toisella testikerralla.

– Pelko on, että määrä tulee kasvamaan. Deltavarianttia on Venäjällä paljon liikkeellä, ja se tarttuu herkästi, joten on riski, että jatkotartuntoja tulee syntymään.

Uhkakuvana on koronan uusi aalto

Helsingin kaupungissa todettujen tartuntojen määrä on kasvanut merkittävästi juhannusviikon loppupuolella. Kaupungin ja THL:n tartuntatautirekisterin luvuissa on eroja, sillä luvut kirjautuvat sinne viipeellä.

– Hyvin todennäköisesti päädymme tänään yli 60 uuteen tartuntaan. Viikko sitten, 20. kesäkuuta, tartuntoja oli vain kymmenen. Kahden viikon ilmaantuvuusluku oli eilen jo yli 50, Lukkarinen listaa.

Helsingin kaupunki pyrkii saamaan lisää jäljitystyöntekijöitä töihin jo huomiseksi.

– Toive on, että ihmiset kävisivät kolmen vuorokauden jälkeen otettavassa niin sanotussa kakkostestissä, jotta tartunnan matkalta saaneet tulisivat ilmi ennen arjen koittamista. Olisi myös tärkeää, että jos on ollut Pietarin- matkailijan kanssa kontaktissa, ihminen pitäisi itseään altistuneena ja välttäisi turhia kontakteja.

Johtajalääkäri Lukkarinen kuvailee tunnelmia turhautuneiksi ja toivoo, että tilanne saadaan hallintaan.

– Uhkakuvana on, että uusi aalto lähtee liikkeelle ja sen myötä paluu leviämisvaiheeseen. Päätöstä ei toki heppoisin perustein tehdä, ja se vaatii pitkän aikavälin muutoksen tilanteessa. Se on kuitenkin realistinen uhkakuva.

Viime tiistaina Vaalimaan raja-asemalta päästettiin Suomeen noin 800 henkilöä ilman koronatestausta tai terveystarkastusta. Poikkeusjärjestelyyn päädyttiin siksi, että Vaalimaan raja ruuhkautui pahoin jalkapallon EM-kisaturistien palatessa Suomeen.

Terveyden ja hyvinoinnin laitoksen mukaan Pietarin-matkailijoilta on löydetty jo yli 120 koronavirustartuntaa. THL kehottaa kaikkia Pietarin-matkailijoita, jotka ovat kulkeneet Suomeen linja- tai tila-autolla käymään koronavirustestissä.

Juttua päivitetty 26.6.2021 kello 18.20: Lisätty tieto lauantain tartuntamäärästä.

