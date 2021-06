Pentagonin uforaportin havaintoja voi selittää heijastuksilla tai uskonnolla, mutta alienit eivät ole todennäköinen syy – olemmeko siis yksin?

Ihmiskunta on kautta aikojen suunnannut katseensa tähtiin. Kysymys siitä, olemmeko yksin maailmankaikkeudessa, on edelleen jäänyt vastaamatta.

Ihmiskunta on kautta aikojen suunnannut katseensa tähtiin. Kysymys siitä, olemmeko yksin maailmankaikkeudessa, on edelleen jäänyt vastaamatta.

Vuonna 2007 Abovetopsecret -nimisellä ufoihin keskittyvällä salaliittoteoriafoorumilla käy kuhina. Sivustolle on ilmestynyt lyhyt mustavalkoinen video, jossa mustaa kiekkoa muistuttava esine päihittää hävittäjäkoneen lentonopeudessa ja ketteryydessä – ainakin jos videon lataajan sanoihin on uskomista.

Lataaja puolestaan kertoo saaneensa materiaalin käsiinsä työskennellessään Yhdysvaltojen laivaston lentotukialuksella. Videon on kuvannut lentotukialus USS Nimitzin sotilaslentäjä.

Kymmenen vuotta myöhemmin video ilmaantuu uudestaan, tällä kertaa The New York Timesin artikkelissa. Mukana on tällä kertaa myös toinen video, jossa on ääntä. Kolmas samankaltainen video julkaistaan muutamaa kuukautta myöhemmin.

Nämä vuosina 2004, 2014 and 2015 kuvatut videot tunnetaan nykyään koodinimillä FLIR, GIMBAL ja GOFAST.

USS Theodore Roosevelt -lentotukialukselta käsin operoineet lentäjät kuvasivat tammikuussa 2015 ns. Gimbal-videon, jonka Yhdysvaltain laivasto julkaisi huhtikuussa 2020.

Vuonna 2020 Yhdysvaltojen puolustushallinto Pentagon julkaisi kyseiset mediassa ja foorumeilla pyörineet videot itse ja vahvisti niiden aitouden.

Nämä videot ja muut kymmenet havainnot ovat osa Pentagonin perjantaina julkaiseman uforaportin aineistoa.

Raportti käsittelee vuodesta 2004 eteenpäin 144 tunnistamattoman lentävän esineen havaitsemiseen liittyvää tapausta. Suurin osa havainnoista on Yhdysvaltojen laivaston työntekijöiden tekemiä.

Spockin ja E.T:n tapaamista saadaan raportin mukaan kuitenkin vielä odottaa, sillä sen mukaan esineiden tunnistamiseksi ei ole riittävästi tietoa.

Kosmologian emeritusprofessori Kari Enqvist ei pidä tätä selityksen puutetta ihmeellisenä.

– Kaikille havainnoille ei löydy aina selitystä. Se ei tarkoita sitä, että kaikki ne ovat tähdistä tulleita muukalaisia. Luonnossa tapahtuu välillä harvinaisia merkillisiä asioita. Myös laitteistoissa voi olla häiriöitä, hän toteaa.

Tiedeyhteisössä Pentagonin raportti ei olekaan Enqvistin mukaan herättänyt läheskään yhtä suurta mielenkiintoa kuin suuressa yleisössä ja mediassa.

Epätavalliset liikeradat kertovat kehittyneestä teknologiasta – jos ne ovat totta

Jos kyseessä ei ole siis maapallon ulkoisen elämän vierailu, mikä tai mitä voi olla havaintojen taustalla?

Pentagonin raportissa mahdolliset selitykset jaetaan viiteen eri kategoriaan, joita ovat ilmassa leijuvat aineet, ilmakehän luonnolliset ilmiöt, Yhdysvaltojen hallinnon tai teollisuuden omat kehityshankkeet, ulkomaisten vastustajien järjestelmät ja "jokin muu".

Enqvistin mukaan kategoriat ovat loogiset.

Esimerkiksi sääpallot hämmentävät usein niitä alhaalta päin tarkastelevia ihmisiä. Yhdysvaltain Arizonassa NASA:n sääpallo sai aikaan huhuja ufoista tai kantoraketteja kehittävän Elon Muskin uudesta teknologiasta.

Kahdeksassatoista raportissa ufohavainnon tekijät kertoivat epätavallisista lento- ja liikeradoista, joita havaitut esineet näyttivät tekevän. Havaintojen mukaan esineet pystyivät muun muassa kiihdyttämään suureen nopeuteen ilman ulkoisesti havaittavia keinoja.

Innokkaimpien ufouskovaisten mielestä tätä voidaan pitää todisteena muukalaisten kehittämästä teknologiasta.

Vaikka Enqvist on samaa mieltä siitä, että kuvailtuihin saavutuksiin kykenevän teknologian kehittäminen on vielä kaukainen haave ihmiskunnalle, muistuttaa hän siitä, että kaikki näkemämme ei ole välttämättä todellisuutta.

– Sellainen olisi täysin nykyfysiikan saavuttamattomissa. Kannattaa kuitenkin olla varovainen havaintoja tulkitessa. Kyseessä on ymmärtääkseni ollut tutkahavainto, joka näyttää siltä, että jokin kiihdyttää äkillisesti. Onko kysymyksessä jokin objekti, joka liikkuu, vai onko taivaan eri kohdista tullut kaikuja, jotka ihmisen silmä tulkitsee liikkeeksi, Enqvist painottaa.

Myös brittiläisamerikkalainen tietokirjailija ja tutkija Mick West on skeptinen tunnettujen videoiden todellisesta luonteesta. West on uransa aikana selvittänyt erilaisten ufotapausten todellisia syitä.

GIMBAL-videon selitystä West kuvailee The Guardianissa julkaistussa (siirryt toiseen palveluun) kirjoituksessaan tavanomaiseksi. Hän pitää todennäköisenä, että videon tallentanut kamera on kuvannut kaukana olevan koneen moottorin heijastuksia.

Heijastukset ovat sitten pyörineet videolla kuvaavan kameran mekaniikan vuoksi.

Ufohavaintoja yhdistävät nykyfysiikkaa uhmaavat suoritukset

Sääpallojen ja linssivääristymien lisäksi ufohavaintoja voidaan selittää uskonnolla.

Ufologiaa ja ufohavaintoja väitöskirjassaan tutkineen uskontotieteen tohtorin Jaakko Närvän mukaan ufohavainnot ovat suurimmaksi osaksi uskontoa.

– Ufouskomuksiin liittyy ihmisille tarpeellisia ja inhimillisiä asioita. Ne tuovat yhteisöllisyyttä ja rauhaa ja toisen maailman olemassaolon tuntua. Niissä on paljon unen- ja transsinomaisuutta, Närvä kertoo.

Ufohavainnot ovat tieteellisestä näkökulmasta tarkasteltuna ilmaantuneet teknologian kehittymisen myötä.

– Jo 1800-luvulla Euroopassa on tehty havaintoja ihmeellisistä teknologisista lentoaluksista, joita pidettiin mysteerisinä ilmalaivoina ja kummituslentokoneina. Vuonna 1947 taas syntyi ufon käsite. Kaikissa havainnoissa on kuitenkin sama idea: kyseessä ovat nykyfysiikan tai -aerodynamiikan kannalta mahdottomia suorituksia, Närvä kertoo.

Närvä nostaa esiin myös vanhoissa uskonnollisissa teksteissä esiintyneet lentävät laitteet, kuten Raamatussa kuvatut lentävät vaunut.

Mutta missä kaikki ovat?

Vaikka ufot eivät automaattisesti tarkoita läsnäolevaa ulkoavaruuden elämää, monen ajatukset liikkuvat ensimmäisenä juuri siihen suuntaan.

Loppujen lopuksi: kun otetaan huomioon maailmankaikkeuden lukemattomat tähdet ja planeetat, ja todennäköisyys sille, että älykästä elämää on syntynyt muualle ulkoavaruuteen, miksi emme ole sitä vielä havainneet?

Tämä on fyysikko Enrico Fermin mukaan nimetyn Fermin paradoksin ydin. Tarina kertoo, että vuoden 1950 kesänä Fermi keskusteli kollegoidensa Emil Konopinskin, Edward Tellerin ja Herbert Yorkin kanssa lounaalla ufohavainnoista, kun hän yhtäkkiä kysyi ääneen: "Mutta missä kaikki ovat?".

Fermin paradoksiin vastaavia teorioita on monia erilaisia. Teorioiden näkökulmat vaihtelevat avaruusolioiden koostumuksesta siihen, että on halvempaa jakaa tietoa muilla keinoilla kuin avaruudessa kulkemalla. Kuva: ESO/Hubble

Fermin paradoksiin on sittemmin koitettu vastata erilaisilla teorioilla.

Teorioissa tuodaan esiin muun muassa mahdollinen älykkään elämän harvinaisuus, ulkoavaruuden elämän haluttomuus kommunikoida ihmiskunnan kanssa ja se, että kolonisaatio ei kenties ole ulkoavaruuden elämälle normi, jonka takia se levittäytyisi omaa asuinpaikkaansa ulommas avaruuteen.

Enqvist itse pitää todennäköisimpänä vastauksena Fermin paradoksiin älykkään elämän harvinaisuutta korostavaa teoriaa.

– Itse veikkaisin sitä, että teknisesti pitkälle kehittyneet sivilisaatiot ovat meidän galaksissamme äärimmäisen harvinaisia. Elämä on ehkä suhteellisen yleistä, mutta yksisoluisesta alkueläimestä on vielä hirvittävän pitkä matka Ylen kaltaiseen instituutioon, hän sanoo.

Mutta miksi oletamme, että avaruusoliot ylipäätään haluaisivat vierailla Maassa?

Tämä ei kuitenkaan ole Enqvistin mukaan oikea kysymys.

– Heidän haluistaan on mahdotonta sanoa sitä tai tätä. Oleellisempi kysymys on se, että pystyisivätkö he siihen. On käsittämättömän vaikeaa kulkea tähdestä toiseen.

Ufoteorioita voidaan hyödyntää salaisuuksien varjelemisessa

Ufohavainnot ovat olleet jo pitkään Yhdysvalloissa erilaisten salaliittoteorioiden keskiössä, eikä täysin syyttä. Yhdysvallat on aiemmin käyttänyt hyväkseen suuren yleisön tiedonnälkää peitelläkseen salaisia operaatioita.

Vuonna 1947 Roswellissa tapahtunut ufohavainto auttoi Yhdysvaltain armeijaa salaamaan operaatio Mobulin, jonka tarkoitus oli vakoilla Neuvostoliitton ydinkokeita sääpallojen avulla.

Heinäkuun kahdeksantena (siirryt toiseen palveluun) Roswellin lentotukikohdan tiedotustoimisto kertoi, että heillä oli maahan syöksyneen lentävän lautasen jäännökset. Seuraavana päivänä lehdistötilaisuudessa ilmoitettiin, ettei kyse ollut lentävän lautasen vaan tavallisen sääpallon jäänteistä.

Sääpallo oli varustettu salaisella ja kokeellisella teknologialla, jonka paljastuminen ei olisi ollut armeijalle suotuisaa. Näin ollen pudonneen sääpallon todellinen tarkoitus salattiin, mikä oli omiaan lietsomaan ufoja koskevia huhuja.

Kenties kuuluisin avaruusolioihin ja ufoihin liittyvien salaliittoteorioiden kohde on kuitenkin Nevadassa sijaitseva Yhdysvaltain armeijan Alue 51.

Vuonna 2019 sosiaalisessa mediassa levinneet ufomeemit johtivat aikomukseen rynnätä alueelle ja paljastaa siellä "piiloteltavat alienit".

Jotkut uskovat, että Alue 51:ssä piilotellaan maapallon ulkopuolisia olentoja. Totuus on tuolla jossain. Kuva: Ben Wenz / EPA

Alue 51:tä koskevat huhut ovat kuitenkin paljon vanhempaa perua.

Alue 51:n toiminta on aina ollut salattua, onhan siellä kehitetty vakoiluun käytettävää huipputeknologiaa. Esimerkiksi vuonna 1964 Lockheedin SR-71 Blackbird aloitti Alue 51:llä koelennot.

Blackbird pystyi lentämään noin 24 kilometrin korkeudessa noin 3500 kilometrin tuntinopeudella edustaen näin aikansa huipputeknologiaa.

Ennen Blackbirdiä alueella kehitettiin vakoojakone U-2, joka oli omiaan aiheuttamaan ufohavaintoja, sillä kone lensi korkeammalla kuin mikään, mistä suuri yleisö oli tietoinen. Salatakseen kehittämänsä teknologian CIA kehitti ufohavainnoille selityksiä salaten samalla teknologiansa olemassaolon. (siirryt toiseen palveluun)

Ottaen huomioon keskustiedustelupalvelu CIA:n aiemmat puolitotuudet, lehdistö epäili (siirryt toiseen palveluun) sen yrittävän edelleen salata avaruusolioiden olemassaolon, kun se 70-luvulla julkisti ensimmäistä kertaa hallussaan olevia ufoja käsitteleviä dokumentteja.

Myös tuoreen raportin julkaiseminen on The New York Timesin mukaan herättänyt skeptisyyttä motiiveista raportin julkaisemisen takana. Skeptikot pitävät raporttia syynä anoa lisärahoitusta Pentagonille.

Pentagon antoi kongressille päivää ennen uforaporttiaan budjettiesityksensä (siirryt toiseen palveluun) vuodelle 2022. Pentagon pyytää siinä 715 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Vuonna 2021 summa oli noin 703 miljardia dollaria.

