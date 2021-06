Helsingin tar­tun­nan­jäl­ji­tys ruuhkautui Pie­ta­rin-mat­kai­li­joi­den ko­ro­na­tar­tun­nois­ta – joh­ta­ja­lää­kä­ri: altistuneita jopa 60 yhtä tartunnan saanutta kohden

Helsingin kaupungin ter­veys­a­se­mien joh­ta­ja­lää­kä­rin Timo Lukkarisen mukaan tartuntoja on todettu kymmenissä busseissa, joissa matkustajia on tullut Suomeen. Tartunnan saaneita Pie­ta­rin-mat­kai­li­joi­ta on Helsingissä jo yli 100, ja määrän odotetaan kasvavan sitä mukaa, kun koronatestejä valmistuu.