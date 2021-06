Ruotsin hallituskriisissä ratkaisujen päivä – demarit vaikenevat, muut kosiskelevat keskustaa

Pääministeri Stefan Löfvenin on tänään kerrottava, kuinka hän toimii Ruotsin hallituskriisissä. Keskustan puheenjohtaja Annie Lööf pitää ratkaisun avaimia taskussaan. Kuva on otettu 20.6.

Pääministeri Stefan Löfvenillä on keskiyöhön asti aikaa ilmoittaa, eroaako hänen hallituksensa vai järjestetäänkö Ruotsissa ylimääräiset vaalit. Ehdotuksia tilanteen ratkaisemiseksi sinkoili juhannuksena, mutta moni puolue on kaivautunut tiukasti poteroonsa.

Poliittiseen kriisiin ennen juhannusta ajautuneessa Ruotsissa on tänään ratkaiseva päivä. Pääministeri Stefan Löfvenillä on keskiyöhön asti aikaa ilmoittaa, kuinka hän aikoo tilanteen ratkaista. Vaihtoehtoja on kaksi.

Löfven voi ilmoittaa ylimääräisten vaalien järjestämisestä. Jos hän päätyy tähän ratkaisuun, käyvät ruotsalaiset vaaliuurnille kolmen kuukauden kuluessa. Ylimääräiset vaalit eivät muuta normaalien vaalien järjestämisen aikataulua, joten seuraavat valtiopäivävaalit ovat Ruotsissa jo syyskuussa 2022.

Mielipidetiedustelujen perusteella ylimääräiset vaalit eivät toisi puolueiden kannatukseen niin merkittäviä muutoksia, että hallituksen muodostamisesta tulisi helppoa.

Vaalit saattaisivat jopa vaikeuttaa asiaa, sillä sekä liberaalit että ympäristöpuolue ovat mielipidemittausten perusteella vaarassa jäädä äänikynnyksen alle ja pudota valtiopäiviltä.

Löfvenin toinen vaihtoehto tänään on ilmoittaa hallituksensa eroavan. Eroilmoituksen jälkeen on vuorossa niin sanottu puhemiehen kierros. Puolueet käyvät valtiopäivien puhemiehen johdolla läpi mahdollisia vaihtoehtoja hallituksen muodostajaksi.

Löfvenillä saattaa olla taskussaan ratkaisu uuden hänen johtamansa hallituksen muodostamiseksi. Mahdollisena vaihtoehtona on pidetty nykyisenkaltaista sosiaalidemokraattien ja ympäristöpuolueen muodostamaa hallitusta. Hallituksen ulkopuolelta sitä tukisivat keskusta ja vasemmistopuolue.

Tällaisella hallituksella olisi kuitenkin valtiopäivillä vain yhden paikan enemmistö, joten hallitus olisi melko epävakaa.

Toinen mahdollinen hallituksen muodostaja ja seuraava pääministeri voisi olla maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson.

Ruotsin poliittinen kriisi alkoi, kun vasemmistopuolueen puheenjohtaja Nooshi Dadgostar ilmoitti, ettei puolueella ole enää luottamusta hallitukseen vuokrasäännöstelyn osittaisesta purkamisesta tehdyn selvityksen vuoksi. Kuva: F. Wennerlund / AOP

Demarit ovat olleet hiljaa muiden kommentoidessa

Sosiaalidemokraatit ovat juhannuksen aikana olleet julkisuudessa hiljaa. Muut puolueet ovat sen sijaan kommentoineet hallituskysymystä sitäkin vilkkaammin. Erityisesti keskustapuolue on ollut muiden puolueiden kosinnan kohteena, ja puolue näyttääkin pitävän ratkaisun avaimia taskussaan.

Vasemmistopuolue ilmoitti viikonloppuna olevansa valmis luopumaan vuoden 2022 vaaleihin saakka vaatimasta veronkorotuksia. Puolueen toiveena oli, että keskusta sillä tavalla suostuisi päästämään vasemmistopuolueen mukaan uuden hallituksen budjetin valmistelemiseen.

Kokoomus puolestaan kosiskeli keskustaa viikonloppuna palaamaan porvaririntamaan ja antamaan tukensa Kristerssonin johtamalle hallitukselle.

Kosiskelijat saivat kuitenkin keskustalta jälleen rukkaset, sillä puolue ei suostu tekemään yhteistyötä puoluekentän äärilaitojen kanssa. Äärilaitoja ovat keskustan mielestä vasemmistopuolue sekä ruotsidemokraatit, joiden tuesta kokoomuksen johtama hallitus olisi riippuvainen.

Liberaalien puheenjohtaja Nyamko Sabuni arvosteli eilisiltana lähetetyssä Ruotsin television SVT:n Agenda-ohjelmassa (siirryt toiseen palveluun) kovin sanoin keskustan puheenjohtajaa Annie Lööfiä.

– Kaikkien puolueiden kanssa ei tarvitse tehdä yhteistyötä, mutta tiettyjen puolueiden eristäminen ei voi olla ylin ajatus yhteistyössä, Sabuni sanoi.

"Ei budjettivaltaa ruotsidemokraateille"

Annie Lööf toisti eilisiltana (siirryt toiseen palveluun) vanhan kantansa siitä, että keskusta on valmis antamaan tukensa demarihallitukselle, joka on riippuvainen vasemmistopuolueen tuesta. Vasemmistopuolue ei kuitenkaan keskustan mielestä voi saada vaikutusvaltaa budjettiin vastineeksi tuestaan.

Keskusta on jo suostunut luopumaan koko poliittisen kriisin laukaisseesta vaatimuksesta vuokrasäännöstelyn purkamisesta uudisrakentamisen osalta.

Lööf toisti Agenda-ohjelmassa jälleen kerran myös sen, ettei keskusta tee yhteistyötä tai anna budjettivaltaa ruotsidemokraateille.

Ympäristöpuolue on ilmoittanut halukkuutensa "kesäkuun sopimuksen" solmimiseen uuden hallituksen saamiseksi kasaan, uutisoi muun muassa Ruotsin radio SR (siirryt toiseen palveluun). Ympäristöpuolueen toiveena olisi saada mukaansa sosiaalidemokraatit, keskusta ja vasemmistopuolue.

Nykyinen hallitus saatiin toimintakykyiseksi niin kutsutun tammikuun sopimuksen avulla. Tuossa sopimuksessa sosiaalidemokraattien ja ympäristöpuolueen hallitus teki keskustalle ja liberaaleille lukuisia lupauksia vastineeksi näiden hallituksen ulkopuolelta antamasta tuesta.

Liberaalit ovat nyt kieltäytyneet tekemästä tällaista sopimusta ja vannovat porvarihallituksen nimeen.

