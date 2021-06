EM-kisoista jo lähes 300 koronatartuntaa, osa varmistunut deltavariantiksi – leviävät nyt jalkapalloturistien perheissä "ja vähän muuallakin"

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan koronaviruksen deltavariantti on hyvin hanakka tarttumaan jopa kaksi rokotetta saaneisiin. Toisaalta rokotteet suojaavat tehokkaasti vakavalta covid-19-taudilta.

Suomeen palanneiden jalkapallon EM-kisaturistien keskuudessa on todettu jo hieman alle 300 koronavirustartuntaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan luku päivittyy sitä mukaa, kun uusia testejä tehdään.

– Luku ei ole ihan tarkka. Lukumäärä voi hieman elää johtuen osittain siitä, että tarkkaa tietoa kisaturistien määrästä ei välttämättä ole, kertoo THL:n ylilääkäri Otto Helve.

Hän uskoo, että lähipäivien aikana lukemat tiedetään tarkemmin.

– Vielä vähän pidempään kestää, että saadaan selville jatkotartuntojen mahdollinen määrä. Tietenkin toivomme, että jos kontakteja on vältetty, testeissä on käyty ja ohjeita noudatettu, jatkotartuntoja ei sillä lailla pääsisi syntymäänkään, sanoo Helve.

Tapauksia ympäri Suomea

Valtaosa tartunnoista on todettu pääkaupunkiseudulla.

HUSin alueen kuntien asukkailla on todettu 202 tartuntaa Venäjältä palanneilla matkailijoilla. Lähes 500 henkilöä on asetettu karanteeniin.

Muut tapaukset levittäytyvät ympäri maata. Pirkanmaalla on todettu 30 koronatartuntaa, jotka ovat peräisin jalkapallon EM-kisoista Pietarista. Virus on tunnistettu siellä levinneeksi delta-variantiksi.

Venäjällä rajusti leviävän deltavariantin matkaa on vaikea pysäyttää, ja sitä tavataan koko ajan enemmän myös Suomessa. Vastuu taudin leviämisestä on nyt jokaisella yksilöllä, muistutetaan Taysista.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirillä on tällä hetkellä tiedossa 17 koronatapausta, jotka liittyvät jalkapallon EM-kisoihin Pietarissa. Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Mikko Pietilän mukaan määrä ei vielä ole suuri, mutta tilannetta täytyy seurata.

– 17 ei normaalitilanteessa ole suuri määrä, mutta jos ajatellaan altistuneiden määrää, lukua ei voi vähätellä. Etenkin kun on tiedossa, että kyseessä on todennäköisesti viruksen deltamuunnos, joka on herkempi tarttumaan, Pietilä toteaa.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on kuluneen kahden viikon aikana todettu 20 uutta koronavirustartuntaa, joista peräti 17 juhannuksen aikana. Osa tartunnan saaneista on Venäjän EM-kisoista palanneita jalkapallofaneja, osa muita matkailijoita.

– Nämä tartunnat ovat pääosin tulleet ulkomailta, etenkin Venäjältä. Ne ovat johtaneet jatkotartuntoihin perhepiirissä ja vähän muuallakin, kertoo sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Elina Kärnä.

Myös Etelä-Karjalassa tartunnat ovat jo levinneet kisaturistien lähipiiriin. Vajaalla kahdellakymmenellä Nuijamaan raja-asemalla testatulla kisaturistilla on todettu koronatartunta. Kisaturistit ovat ylittäneet valtakunnan rajan viime tiistaina tai sen jälkeen.

Eksoten terveyspalvelujen johtaja Tuula Karhulan mukaan jatkotartuntoja on varmistunut ainakin jalkapalloturistien perheissä.

Testiin ilman kynnystä

Päijät-Hämeessä on todettu tähän mennessä 11 Pietarin-jalkapallokisamatkoihin liittyvää koronatartuntaa.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän infektioylilääkärin Ville Lehtisen mukaan ainakin tähän asti jalkapallomatkalla olleet ovat käyttäytyneet vastuullisesti ja noudattaneet karanteeneja.

– Jos näin toimitaan, riski on pieni, että tämä johtaisi merkittävään tilanteen pahenemiseen alueellamme. Siihen testaustoimet ja omaehtoinen karanteeni tähtäävätkin, Lehtinen toteaa.

Rovaniemellä on todettu yksi EM-kisamatkalta Pietarista tullut koronatartunta. Useita henkilöitä on asetettu karanteeniin tartunnan johdosta. He ovat matkustaneet kisamatkalta bussilla ja käyneet testissä, eikä heillä ole todettu tartuntaa sillä hetkellä.

– Jos on ollut kisaturistina ja palannut takaisin Suomeen, uusintatestaus on joka tapauksessa ehdottoman tärkeää, sanoo infektioylilääkäri Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä.

Hänen mukaansa testiin tulee hakeutua ilman pienintäkään kynnystä.

Yhteystiedot siirretty kunnille jo viime viikolla

Vaalimaan rajanylityspaikalla jäi testaamatta noin 800 kisaturistia tiistai-iltana pahoin ruuhkautuneen liikenteen vuoksi. Kymsotesta kerrotaan, että kaikkien testaamattomien yhteystiedot on lähetetty heidän kotikuntiinsa.

Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa kertoo, että Kymsote sai tehtyä kerättyjen yhteystietojen tiedonsiirron kunnille jo viime viikolla lisätyövoiman avulla.

Mäntymaa kertoo, että Kymenlaaksossa on kirjattu viikonlopun ajalta viidestä seitsemän tartuntaa päivässä.

– Täytyy nyt keskittyä siihen, mikä tilanne on nyt ja kyllähän se edelleenkin huolestuttava on. Suuri huoli on edelleen siitä, mitä reissusta palanneet ovat tehneet.

Rokote suojaa virusmuunnosten vakavalta taudilta

Vielä ei ole tiedossa, kuinka moni tartunnoista on viruksen deltamuunnosta.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek muistuttaa, että suoja koronaviruksen tarttumista vastaan ja suoja vakavaa covid-19-tautia vastaan ovat kaksi eri asiaa.

– Deltavarianttihan on hyvin hanakka tarttumaan. Kun katsotaan, miten rokotteet estävät tarttumista, deltavariantti pystyy rokotesuojan alta karkaamaan ja infektoimaan jopa kahden rokoteannoksen saaneen. Sitten kun katsotaan näitä varsinaisia vakavia tautitapauksia, jotka vaativat sairaalahoitoa, siinä rokotteen suoja on deltavirusta vastaan oikein hyvä, kertoo Nohynek.

Sama koskee muita variantteja.

– Myös Etelä-Afrikan variantin eli beta-variantin ja Brasilian variantin eli gamma-variantin kohdalla on niin, että ne pystyvät tarttumaan, vaikka olisi rokotettuja. Niidenkin kohdalla on niin, että vakava tauti on hyvin estettävissä rokotteilla.

Nohynekin mukaan ensimmäisen rokoteannoksen antama suoja kaikkia deltavariantin aiheuttamia infektioita vastaan on 33 prosenttia. Toisen annoksen jälkeen suoja nousee 81 prosenttiin Suomessa nyt käytössä olevilla rokotteilla.

Vakavaa covid-19-tautia vastaan saatu suoja on noin 75-prosenttinen ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen.

– Toisen annoksen jälkeen se nousee yli 90-prosenttiseksi, sanoo Nohynek.

Pitkiä ketjuja voi tulla

Nohynekin mukaan tartuntaketjujen kannalta myös sillä on merkitystä, onko saanut yhden vai kaksi koronarokoteannosta.

– Todennäköisesti on niin, että rokote vähentää tartuttavuutta deltavariantin osalta. Jos rokotettu saa infektion, todennäköisesti virusta erittyy lyhyemmän aikaa ja pienempiä määriä, kertoo Nohynek.

Jalkapalloturismin myötä voi tulla pitkiäkin tartuntaketjuja, vaikka kisaturistit olisivat olleet rokotettuja.

– Jos on huono tuuri ja on oltu pitkään yhdessä, niin kuin näissä busseissa ollaan oltu, sitten se on mahdollista.

Kahden viikon sisällä Suomi on siinä tilanteessa, että vanhemmat ikäryhmät ja lääketieteelliset riskiryhmät ovat saaneet kaksi rokoteannosta.

– Vaikka tulisi tartuntoja rokotuksen läpi, niin silti vakavat taudit pääosin estyvät. Tautitaakan kannalta on merkitystä sillä, että vanhempi väestö on kohta suojattu jo kahdella rokoteannoksella, jolloin heidän kohdallaan olemme paljon paremmassa tilanteessa kuin aiemmin, sanoo Nohynek.