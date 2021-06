Magneettikuvia otetaan jo liian herkästi – Vakavasti sairaiden pääsy hoitoon voi viivästyä jonojen vuoksi

Magneettikuvauksen nopea yleistyminen on johtanut tarpeettomiin kuvauksiin – OYS:ssa on tehty muutoksia magneettikuvauskäytäntöihin

Oikein käytettynä magneettikuvaus on hyvä menetelmä löytää sairauksia, mutta joskus potilas lähetetään liian kevyin perustein magneettikuvaukseen. Silloin kuvaus aiheuttaa turhaa huolta tutkittavassa ja resursseja ei käytetä tehokkaasti.

Magneettikuvauksia tehdään Suomessa vuosi vuodelta enemmän. Tämä käy ilmi sairaanhoitopiireille tekemästämme kyselystä.

Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella magneettikuvaukset ovat kaksinkertaistuneet kymmenen vuoden aikana. Seinäjoella kuvaukset ovat lisääntyneet vuodesta 2006 vuoteen 2020 noin 90 prosentilla. Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ne ovat kasvaneet noin kymmenen prosentin vuosivauhtia viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) lastenradiologian erikoislääkäri ja dosentti Maria Suo-Palosaari on seurannut ristiriitaisin tuntein kuvantamisen yleistymistä.

Lisääntyneet kuvaukset pitävät radiologit kiireisinä. Nykyisillä erikoislääkärien koulutusmäärillä ja eläköitymisten takia henkilöstöresursseja ei ole pystytty lisäämään kasvavaa työmäärää vastaavasti.

Tämä saattaa viivästyttää vakavasti sairaiden ja kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoon pääsyä.

– Usein ne ovat ne maan hiljaiset, jotka odottavat kiltisti vuoroaan, Suo-Palosaari sanoo.

Tälläkin hetkellä lasten anestesiakuvausten jonon häntä on parin kuukauden päässä.

Hidasta ja melko hintavaa

Jonoja syntyy, koska yksi kuvaus kestää puolesta tunnista puoleentoista tuntia. OYS:ssa yhdellä koneella tehdään noin 15 kuvantamista työpäivän aikana. Sairaalalla on kuusi laitetta ja kuvausrekka pihalla.

Myös kustannukset ovat kovat. Kuvauksessa potilas laitetaan tutkimuspöydällä onttoon putkeen, jossa on voimakas magneettikenttä. Pelkästään pään kuvantamiselle tulee hintaa noin 500 euroa.

Magneettikuvaus Magneettikuvauksesta käytetään myös nimeä MRI eli Magnetic Resonance Imaging. Kyse on radiologian alaan kuuluvasta lääketieteellisestä kuvantamismenetelmästä, joka perustuu ydinmagneettiseen resonanssiin. Menetelmä soveltuu rasva- ja vesipitoisten kudosten ja myös luuytimen tutkimiseen. Magneettikuvauksella on merkittäviä etuja röntgenkuvaukseen verrattuna. Siinä potilas ei altistu säteilylle, ja se antaa erityisesti pehmytkudoksista paljon tarkemman kuvan kuin röntgenkuvaus.

Onnistunut kuvaus edellyttää, että tutkittava pysyy liikkumatta. Alle kouluikäiset ja kehitysvammaiset lapset kuvataan nukutettuina, jolloin hinta on moninkertainen.

– Siinä tarvitaan radiologin lisäksi kaksi röntgenhoitajaa ja kaksi anestesiahoitajaa ja -lääkäri, Suo-Palosaari luettelee.

Kuvauksia tehdään, jotta löydettäisiin potilaista sairauksia.

– Lisääntynyt kuvantaminen lisää myös sattumalöydöksiä, joita radiologit eivät osaa täysin tulkita, koska tutkimustietoa niiden merkityksestä ei ole riittävästi.

Magneettikuvaus on tärkeä menetelmä potilaan tutkimisessa. Arkistokuva. Kuva: Yle, Marko Väänänen

“Hyvä menetelmä oikein käytettynä”

Mikäli potilas lähetetään liian kevyin perustein magneettikuvaukseen, voi se merkitä resurssien hukkaamista sekä turhaa huolta ja rahanmenoa, sanoo Seinäjoen keskussairaalan johtajaylilääkäri Kirsi Juvila.

– Ajoittain löydetään merkityksettömiä sivulöydöksiä tai normaalivariantteja, jotka vaativat edelleen lisäselvittelyjä, lisää kuvantamista ja lisää vastaanotto- tai soittoaikoja. Näin entisestään niukat terveydenhuollon resurssit kuluvat ja aiheuttavat potilaalle ylimääräistä vaivaa ja huolta.

Joskus tieto synnyttää epätietoisuutta ja aiheuttaa tuskaa, kun ilmaantuu epäilys vakavasta sairaudesta.

Juva tähdentää, että oikein käytettynä magneettikuvaus on hyvä diagnostinen menetelmä.

Magneetti korvaa muita hoitoja

Kaikissa sairaanhoitopiireissä kehitys ei ole ollut yhtä selväpiirteistä. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän diagnostisten palveluiden tulosaluejohtaja Auli Malinen kertoo, että tutkimusmäärät ovat hiljalleen kasvaneet. Hän huomauttaa, että magneettikuvaukset korvaavat muita tutkimuksia.

Jos potilaalle tehdään vain magneettitutkimus sen sijaan, että ensin tehtäisiin muita tutkimuksia, saattaa kokonaishinta jäädä jopa edullisemmaksi.

Tietyissä taudeissa magneettitutkimus on erittäin tärkeä. MRI pystyy näyttämään erittäin tarkasti tuumorin eli kasvaimen sijainnin ja levinneisyyden esimerkiksi eturauhasessa.

– On tärkeää saada tieto siitä, missä kohdassa eturauhasta vaikein syöpäpesäke sijaitsee, Malinen sanoo.

Lisäksi saadaan myös tarkka tieto syövän vaikeusasteesta, mikä puolestaan auttaa arvioimaan tarvittavia syöpähoitoja.

MRI-tutkimukset ovat kriittisen tarpeellisia esimerkiksi peräsuolisyövän, gynekologisten syöpien ja tiettyjen rintasyöpien kuvantamisessa ja hoidon seurannassa.

Helsinkiläisellä Stella Harasekilla on endometrioosi eli kohdun limakalvon sirottumatauti. Hän sai diagnoosin 25 vuoden taistelun jälkeen.

– Se vaati yhden gynekologin, joka otti oireeni viimein tosissaan ja antoi minulle lähetteen julkisen puolen magneettikuvaukseen.

Magneettikuvaus on ultraäänitutkimusta parempi tapa diagnosoida endometrioosi. Ultralla sairaus löytyy harvoin. Lääkäri oli Harasekille aikaisemmin sanonut, että hänellä ei ole endometrioosia ja magneettikuvaus olisi turha.

– Tuossa täysin turhassa magneettikuvauksessa sain vihdoin varmuuden sairaudestani, jota ei pitänyt olla olemassa.

Merkityksettömiä satunnaislöydöksiä

Lisääntyneen kuvantamisen ongelmia pohditaan syksyllä julkaistavassa väitöskirjassa. Lääketieteen lisensiaatti Miro-Pekka Jussila viimeistelee Oulun yliopistossa väitöskirjaa neuroradiologisen kuvantamisen vaikuttavuudesta.

Väitöskirja on jo vaikuttanut käytännön toimintaan. Oulun erva-alueella ei enää rutiinisti kontrolloida lasten yli senttimetrin kokoisia käpylisäkekystia, jos ne eivät ole poikkeavia.

Käpylisäkekysta on yleinen sattumalöydöksenä todettava nesterakkula aivoissa. Kysta on synnynnäinen ja hormonaalisen kehityksen myötä se suurenee hieman. Se on kuitenkin yleensä harmiton asia.

Magneettikuvaus on turvallinen tapa kuvantaa potilasta. Tutkittava henkilö joutuu olemaan pitkään liikkumatta, jotta toiminpide onnistuu. Arkistokuva.

"Pyörää on vaikea kääntää taaksepäin"

Magneettikuvauksesta tarvitaan nykyistä laajempaa tutkimusta.

Suo-Palosaari, Jussila ja kollegat ovat parhaillaan pohtimassa magneettikuvaukseen liittyviä ristiriitoja. Yhdessä vaakakupissa on tietoa omasta terveydestään haluavat potilaat ja kuvantamiseen lähetteen kirjoittaneet lääkärit. Toisessa vaakakupissa ovat edellä mainitut kuvausmäärien paisumisesta aiheutuvat ongelmat.

– Yleensähän tutkitaan, että mitä pystyy kuvantamaan eli keksitään uusia kuvantamiskohteita. Pitäisi myös pohtia kuvantamisen mielekkyyttä, Jussila tiivistää ongelmaa.

Vastuu voi painaa hoitavaa lääkäriä. Kliinisessä tutkimuksessa voi olla epävarmuutta ja monesti halutaan magneettikuvauksella varmistaa asioita.

Kymenlaakson keskussairaalan röntgenosaston ylilääkäri Timo Kallio sanoo, että sekä potilaat että hoitavat lääkärit ajattelevat, että potilasta ei ole kunnolla tutkittu ellei kuvausta ole tehty. Kallion mielestä magneettikuvauksiin on jo totuttu.

– Pyörää on vaikea kääntää taaksepäin. On odotettavissa, että kysyntä kasvaa etenkin,kun syöpähoidot kehittyvät ja muutkin sairaudet lisääntyvät väestön vanhetessa.

