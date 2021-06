Koronarajoitusten helpottaessa naisiin kohdistuva väkivalta lisääntyy monissa maissa – Espanjassa tapetaan nainen joka kolmas päivä

Naisiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt koronapandemian aikana niin, että YK:n tasa-arvojärjestö UN Women (siirryt toiseen palveluun) on kutsunut sitä varjopandemiaksi. Lähisuhdeväkivalllan uhkaa on lisännyt esimerkiksi se, että koronarajoitusten vuoksi liikkuminen kodin ulkopuolella on vähentynyt.

Esimerkiksi Espanjassa kotiväkivallan uhrien avunpyynnöt lisääntyivät viime vuonna koronarajoitusten kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 58 prosenttia vuotta aiemmasta. Samanlainen piikki auttaviin puhelimiin soittamisessa nähtiin huhti-toukokuussa 2020 muun muassa Italiassa ja Saksassa.

Britanniassa avunpyyntöjen määrä kaksinkertaistui kevään 2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana.

Lähisuhdeväkivallan lisääntymisestä huolimatta kuolemaan johtaneet tapaukset vähenivät viime vuonna esimerkiksi Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa sekä pysyivät aiemmalla tasolla Belgiassa.

Asiantuntijat selittävät tätä sillä, että naiset joutuvat usein kumppaninsa tai entisen kumppaninsa tappamiksi eron tai uuden suhteen myötä. Korona-aikana sekä eroaminen että uuden suhteen aloittaminen vaikeutuivat rajoitusten vuoksi.

Nyt eri puolilta Eurooppaa kantautuu tietoja siitä, että koronarajoitusten helpottaessa kuolemaan johtava naisiin kohdistuva väkivalta on jopa lisääntynyt, kertoo uutistoimisto AFP.

Asiantuntijat selittävät tätä muun muassa sillä, että väkivaltaiset kumppanit kokevat menettäneensä sen kumppaninsa kontrolloimisen mahdollisuuden, joka heillä on koronaeristyksen aikana ollut.

– Kun naiset saavat enemmän vapautta, hyökkääjät tuntevat menettävänsä kontrollin ja reagoivat äärimmäisellä väkivallalla, sanoo Espanjan hallituksen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastustavia toimia johtava Victoria Rosell.

Espanjassa on toukokuussa päättyneen koronahätätilan jälkeen tapettu nainen joka kolmas päivä. Tätä ennen tappoja oli keskimäärin yksi viikossa.

Belgiassa 13 naista on kuollut väkivaltaisesti huhtikuun lopun jälkeen. Koko viime vuonna vastaava lukema oli Belgiassa 24.

Ranskassa on tapettu tänä vuonna 56 naista. Viime vuonna vastaavana aikana tapettiin Ranskassa 46 naista.

– Kun hätätila ja lukot ovat päättyneet, monet uhrit ottivat asiat omiin käsiinsä ja päättivät lähteä. Silloin riski on paljon suurempi ja nähdään murhia, sanoo sukupuolistuneeseen väkivaltaan erikoistunut sosiologi Carmen Ruiz Repullo.

