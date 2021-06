Poliisi ei ole tavoittanut Niemenrannan murhan yrityksestä epäiltyä

Poliisi ei ole tavoittanut viime viikolla Tampereen Niemenrannassa tapahtuneen murhan yrityksen epäiltyä.

Murhan yritys tapahtui viime viikon torstaina puolenyön aikaan kerrostaloasunnossa Pikkuniemenkadulla. Epäilty oli tunkeutunut asuntoon ja ampunut laukauksia. Asukas oli päässyt suojautumaan, eikä kukaan loukkaantunut tapahtuneessa. Laukauksien jälkeen epäilty tekijä oli paennut paikalta juosten.

Epäilty on mies, jonka vaatetuksessa on maastokuviointia ja hänellä on reppu, jossa on punaista väriä.

Poliisi pyytää edelleen havaintoja tapahtumasta ja epäillyn tekijän liikkeistä. Havainnot pyydetään ilmoittamaan Sisä-Suomen poliisilaitoksen vihjesähköpostiin vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun) tai puhelimitse numeron 0800 900 22.