Salmonella kaatoi juhannuksenakin lapsia päivystyskuntoon Jyväskylässä – epidemia alkoi todennäköisesti keskuskeittiön ruuasta

Salmonella on levinnyt todennäköisesti salaatin tai jonkun muun sellaisenaan syötävän elintarvikkeen välityksellä, koska bakteeri tuhoutuu yleensä kuumennettaessa. Kuva: Antti Tauriainen / Yle

Sairaala Novan päivystyksessä on hoidettu jo noin 150 ripulitautista potilasta. Salmonellatartunnan saaneiden pitäisi pysyä pois uimavesistä. Muuten voi matkustella normaalisti, kunhan huolehtii käsihygieniasta.

Jyväskylän salmonellaepidemia on todennäköisesti peräisin keskuskeittiön ruuasta.

Salmonellan aiheuttama ripulitauti on vienyt noin 150 lasta päivystykseen Keski-Suomessa viime viikolla. Suurin osa tartunnoista on jyväskyläläisillä lapsilla, jotka käyvät päiväkodissa.

– Ripulitaudin aiheuttaa todennäköisesti ruoka, joka tulee keskuskeittiöstä, koska tartunnan saaneet lapset käyvät eri päiväkodeissa, Jyväskylän johtava ympäristötarkastaja Mia Kapanen sanoo.

Sairaala Novan päivystyksessä kävi juhannuksen aikana noin 90 ripulitautipotilasta. Ennen juhannusta tauti vei päivystykseen noin sata lasta.

– Meillä oli juhannuksena todellakin kiireistä päivystyksessä. Lapsia nesteytettiin yötä päivää. Osa juhannuksen potilaista oli uudelleen tulevia, eli heillä tauti ei ole hellittänyt, sanoo Jyväskylän lastentautien ylilääkäri Ole Andersen.

Juhannuksena päivystykseen hakeutui arviolta 50–60 uutta salmonellapotilasta. Sairastuneita on vielä enemmän, sillä kaikki eivät hakeudu päivystykseen.

Osa lapsista voi kärsiä myös muista vatsataudeista, joita on kesäisin liikkeellä, Andersen huomauttaa.

Alle viisi potilasta saa tällä hetkellä sairaalahoitoa osastolla. Ensisijaisesti salmonellapotilaille on annettu nesteytystä päivystyksessä.

– Salmonella aiheuttaa kunnon taudin. Kuume on korkea, vatsa kovasti kipeä, ripulia tulee paljon. Se on hyvin rasittavaa perheille. Myös salmonella-nimi on pelottava, Andersen sanoo.

Tuloksia aikaisintaan keskiviikkona

Keskuskeittiö Kylän kattaus selvittää parhaillaan kaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa, löytyykö keskuskeittiön ruuista salmonellaa. Bakteerin epäillään levinneen Ristonmaan keittiöstä.

Ristonmaan keittiön ruuista on otettu näytteet maanantaina aamupäivästä. Ensimmäisiä tuloksia odotellaan keskiviikkona.

Salmonellan välittäjäksi epäillään salaattia ja muita sellaisenaan syötäviä elintarvikkeita, koska bakteeri tuhoutuu yleensä kuumennettaessa.

Keskuskeittiö ohjeistaa henkilökuntaansa salmonellabakteerin varalta tänään. Salmonella ei tartu herkästi pintoihin, mutta keittiöllä puhdisetaan nyt esimerkiksi ovenkahvat.

– Olemme pahoillamme asiasta, vaikka kyse ei olisikaan meidän laiminlyönnistä vaan raaka-aineesta, sanoo Kylän kattauksen liikelaitosjohtaja Tuija Sinisalo.

Poikkeuksellinen epidemia nykypäivänä

Mahdollisesta altistuneiden määrästä ei ole vielä tietoa. Heitä voi olla lukuisissa eri päiväkodeissa.

– Altistuneiden määrää on vaikea arvioida. Meillä toimivat nyt päivystyspäiväkodit, enkä ihan tarkasti tiedä niitä. Jos alkuperä on elintarvikkeissa, bakteeria voi olla vain jossain erässä, Sinisalo sanoo.

Vastaavat salmonellaepidemiat ovat Sinisalon mukaan nykyään poikkeuksellisia.

– Suurkeittiöt ovat tänä päivänä hyvin ilmastoituja, niissä on hyvät kylmätilat ja sähköiset omavalvontamittaukset. Työ on ammattimaista. Meilläkin salmonellamittaukset ovat tiukemmat kuin laki määrää.

Ripulitautisten pitäisi välttää uimista

Salmonellapotilaiden tulisi pysyä pois uimavesistä muutaman viikon ajan, suosittelee Ole Andersen. Potilaat saattavat levittää bakteeria vesiin. Sairastuneet joutuvat odottelemaan uimaan menoa myös ripulin jälkeen, koska bakteeria erittyy ulosteen mukana silloinkin.

– Erityisesti pienet lapset eivät aina pidättele, ja jotkut menevät jopa vaippa päällä uimaan. Bakteeri voisi lähteä levimään sitä kautta, Andersen sanoo

Muuten voi matkustella rauhassa, kunhan huomioi käsihygienian. Salmonella ei tartu yhtä herkästi kuin monet muut taudit, kuten norovirus.

– Käsienpesu ja desinfiointi riittää, että muut eivät saa tartuntaa, Andersen sanoo.

Salmonellabakteeri voi säilyä lasten elimistössä useampia viikkoja, mutta häviää lopulta. Aikuisilla bakteereja saattaa jäädä esimerkiksi sappirakkoon, mutta lapset paranevat Andersenin mukaan täysin.

– Toivottavasti tilanne lähtee rauhoittumaan. Tämä on tietysti perheille aika dramaattista keskellä kesää.