Etiopiassa sana "Suomi" herättää nyt negatiivisia ajatuksia

Neljäs korona-aalto uhkaa nyt – HUSin Mäkijärven mukaan jopa tuhannet ovat voineet altistua Pietarista saaduille ki­sa­tar­tun­noil­le

Viimeisimmän tiedon mukaan Uudellamaalla on tiedossa 202 kisaturistien mukana Pietarista tullutta tartuntaa, ja määrän pelätään kasvavan. Kaksi ko­ro­na­po­ti­las­ta on sai­raa­la­hoi­dos­sa. Toistaiseksi 496 henkilöä on asetettu karanteeniin.