Maakunnille luvassa roimasti lisää aluerahaa – "Lopputulos tuskin on sellainen, että se tyydyttäisi ketään", sanoo Kanta-Hämeen maakuntajohtaja

Ratkaisua EU:n aluetukien jaosta on odotettu maakunnissa kiihkeästi.

– Olen tehnyt ensimmäisen kompromissiesityksen mitä se tulisi olemaan, kertoi elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) viime viikolla medialle järjestetyssä taustatilaisuudessa.

Lintilän tiistaina pitämä infotilaisuus kiinnostikin siis kovasti maakuntajohtajia.

Edellisellä rakennerahastokierroksella aloitettiin ja toteutettiin lähes 9000 hanketta muun muassa kehiteltiin kierrätystekstiilikuitua. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Tyytyväisimmältä tilaisuuden antiin vaikutti Uudenmaan maakuntajohtaja. Aiemmin saatujen tietojen mukaan ministeriö olisi kaavaillut jopa maakunnan rakennerahastovarojen puolittamista.

– Uudenmaan ääntä on kuultu ja ainakin tällaisesta vaihtoehdosta on luovuttu. Uusimaa voi saada oman ratkaisunsa, sanoo Uudenmaan maakuntajohtaja ja Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien puheenjohtaja Ossi Savolainen.

Lisäksi Lintilän kerrottiin luvanneet lisärahaa kaikille maakunnille.

Lisärahaa on tulossa etenkin oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta.

Seuraavalle kaudelle rahoitusta erilaisiin hakkeisiin ja investointeihin on tulossa noin 2 miljardia euroa ja yhdessä kansallisen osuuden kanssa potti paisuu lähes 3 miljardiin euroon.

Soittokierros kuitenkin paljasti, että maakunnissa Lintilän esitys ei aplodeja herättänyt.

Itse asiassa lisäraha kuulosti maakuntajohtajien korvissa jopa vähennykseltä.

– Lintilä on vilpittömästi on etsinyt sellaista ratkaisua, että jokaiselle pystyisi antamaan vähän edes jossakin muodossa. Silti lopputulos tuskin on sellainen, että se tyydyttäisi ketään, sanoo Kanta-Hämeen maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen.

Ratkaisulla on myös kiire.

– Jos tämä venyy pitkälle syksyyn, niin sitten täytyy oikeasti jo ryhtyä joissakin kehittämisorganisaatioissa henkilöstöä lomauttamaan, Ahonen sanoo.

Enemmän EU-rahaa voi olla vähemmän kuin ennen

Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Pauli Harju muistutti siitä, että lisääntyvä EU-rahoitus ei välttämättä nosta kehittämiseen käytettävää rahamäärää alentuneen kansallisen rahoitusosuuden vuoksi.

Kansallinen rahoitusosuuden suuruus on osa EU-säätelyä.

Mutta etenkin uusi EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahasto vieroksuttaa maakuntajohtoa.

Niitä varoja kaavailtiin aluksi paikkaamaan turvetuotannon alasajoa vain Pohjois- ja Itä-Suomessa, mutta nyt kyseisten varojen käyttäjäjoukko on kattamassa puolentusinaa maakuntaa myös Etelä- ja Länsi-Suomesta.

– Varsinaisesti olen tyytymätön siihen, että oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa käytetään kompensoimaan Pohjois- ja Itä-Suomen harvan asutuksen tuen ja sen lisätuen uudelleen jakoa alueen sisällä, Harju sanoo.

VTT Bioruukki on uusien biopohjaisten tuotteiden ja kiertotalousratkaisujen pilotointikeskus. Hankkeen taustalla on EU:n rakennerahastorahaa. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Euroopan aluekehitysrahaston varojen kutistuminen tai sen lisäämisen korvaaminen "turvetuella" olisi pettymys myös Etelä-Karjalalle.

– Kaikille pitäisi tulla lisää rahaa, mutta kysymys on tietysti siitä, mitä rahaa se on. Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on maakunnille peikko eli mihin se taipuu ja mihin sitä voi käyttää. Se ei ilahduta, jos me emme voi tehdä sillä rahalla niitä toimia joita tarvitsemme, sanoo Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Satu Sikanen.

Etelä-Karjalassa surraankin sitä, että todennäköisesti ns. parasta rahaa eli Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta ei saada alkavalla kierroksella niin paljon kuin ennen.

– Mieluummin ottaisimme Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta. Se taipuu vaikkapa Saimaan matkailun kehittämishankkeisiin. Mutta taipuuko oikeudenmukaisen siirtymän kautta saatu raha, jos ei ole turvekytköstä, Sikanen sanoo.

Alueelliset tukierot valtavia

Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Sikanen katsookin, että rajuista rakennemuutoksista kärsineet teollisuuspaikkakunnat uhkaavat jäädä jälleen mopen osille juuri sellaisessa rahoituksessa, josta olisi hyötyä, kun halutaan saada paikalliset pienet ja keskisuuret yritykset kasvamaan ja palkkaamaan väkeä.

Esimerkki löytyy naapurin ja heidän eroista.

– Itä-Suomeen kuuluva Etelä-Savo saa noin viisinkertaisesti rahaa meihin verrattuna. Myös rahoituksen käytön ehdot ovat erilaiset. Esimerkiksi siellä pieni matkailuyritys voi saada korkeammat investointituet kuin meillä Etelä-Karjalassa, koska olemme osa Etelä-Suomea, Sikanen sanoo.

Sikanen viittaa päättyneeseen EU:n alue- ja rakennepolitiikan kauteen, jossa jaossa oli noin puolitoista miljardia euroa. Suurin osa tukipotista meni Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnille.

Tällä kierroksella eli ohjelmakaudella 2021-2027 tilanteen on toivottu ainakin Etelä- ja Länsi-Suomen maakunnissa osin muuttuvan, koska EU:n uuden määritelmän mukaan vain Uusimaa ja Ahvenanmaa ovat Suomessa kehittyneitä alueita eli muita edellä.

Koko muu Suomi idästä pohjoiseen ja etelästä lähteen on siis samalla viivalla eli siirtymävaiheessa olevaa aluetta. Pohjoisen ja idän saamat rakennerahat ovat siis auttaneet alueita kehittymään samalla, kun monessa etelän ja lännen maakunnassa on kärsitty tehtaiden alasajosta ja työpaikkakadosta.

Lue tästä: Länsi- ja Etelä-Suomi vaativat lisää EU:n aluetukia – maakuntajohtaja: "Miksi kainuulainen työtön on neljä kertaa arvokkaampi kuin kymenlaaksolainen työtön?"

Pohjois- ja Itä-Suomen edustajille aluetukien uudelleen kohdistaminen ei ole kuitenkaan kelvannut.

Lue tästä: Pohjois- ja Itä-Suomessa pelätään kansallisen jakotulkinnan heikentävän Suomen uskottavuutta ja pienentävän jatkossa EU:n jakamia aluetuki

Maakuntajohtajat eivät kertoneet Lintilän esityksen sisällöstä yksityiskohtia, mutta vaikutelma tuntui olevan, että varoja suunnataan aiempaa enemmän Etelä- ja Itä-Suomen tietyille maakunnille. Muiden menetyksiä paikataan puolestaan juuri kiistellyllä "turvetuella".

Lintilä ei kommentoinut tiistain esitystään Yle Uutisille.

– Nämä rakennerahat on aina alueellisen edunvalvonnan ykköskysymys. Mutta sanoisin, että eiköhän tässä lomien jälkeen valmista saada eli mennään tuonne elokuulle, arvioi Lintilä aikataulua viime viikolla.

