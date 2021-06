Neljäs korona-aalto uhkaa nyt – HUSin Mäkijärven mukaan jopa tuhannet ovat voineet altistua Pietarista saaduille kisatartunnoille

HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi on huolissaan Pietarista tulleesta tartuntaryppäästä.

Kuva: Tero Valtanen / Yle

Viimeisimmän tiedon mukaan Uudellamaalla on tiedossa 202 kisaturistien mukana Pietarista tullutta tartuntaa, ja määrän pelätään kasvavan. Toistaiseksi 496 henkilöä on asetettu karanteeniin.

Pietarista Suomeen kisaturistien mukana valuvat koronatartunnat ovat tuoneet mukanaan koronaviruksen neljännen aallon uhan.

HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kuvailee tilannetta hyvin huolestuttavaksi. Tällä hetkellä kahdella HUSin sairaalassa hoidettavana olevalla koronapotilaalla on kytkentä EM-kisamatkaan Venäjälle.

Viimeisimmän tiedon mukaan Uudellamaalla on tiedossa 202 turistien mukana tullutta tartuntaa, ja määrän pelätään kasvavan. Sunnuntai-iltaan mennessä pelkästään Helsingissä oli todettu yhteensä 167 koronavirustapausta Pietarin EM-jalkapallokisoihin liittyen.

Toistaiseksi 496 henkilöä on asetettu karanteeniin.

– Altistuneita voi olla moninkertainen määrä, jopa tuhansia, Mäkijärvi toteaa.

Altistuneiden tavoittamisesta tekee erityisen työlästä se, että monet kisaturistit ovat matkustaneet Suomeen linja-autoilla. Niiden matkustajaluettelot eivät kuitenkaan ole olleet täydellisiä, vaan niistä on Mäkijärven mukaan puuttunut nimiä, kotipaikkakuntia ja puhelinnumeroita.

– On myös mahdollista, että matkustajat ovat vaihtaneet busseja ristiin kesken matkan, hän kertoo.

Rajanylittäjän tulisi jäädä karanteeniin ja käydä useassa testissä

Tartuntaryppään arvellaan johtuvat herkästi leviävästä koronaviruksen deltavariantista. Se voi tarttua jopa kahden rokotteen läpi. Varmuus deltavariantin osuudesta saadaan viikon tai kahden kuluttua.

Helsingissä ainakin yhden rokoteannoksen on saanut noin 60 prosenttia väestöstä, kun koko maassa rokotekattavuus on hieman alle 57 prosenttia.

– Teoriassa on mahdollista, että tästä käynnistyy neljäs aalto huolimatta siitä, että rokotuksia on jonkin verran annettu, johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo.

Mäkijärvi suosittelee, että jokainen rajanylittäjä jäisi omaehtoiseen kahden viikon karanteeniin ja testauttaisi itsensä viidentenä ja seitsemäntenä vuorokautena sekä karanteenin lopuksi. Näin tulisi menetellä silloinkin, jos oireita ei ole.

– Negatiivinen testitulos rajalla tarkoittaa sitä, että on noin 30 prosentin todennäköisyys, ettei henkilöllä todella ole koronavirustartuntaa. Viiden päivän jälkeen todennäköisyys nousee 70 prosenttiin ja viikon kuluttua 90 prosenttiin.

Oireisena testiin tulee hakeutua heti.

THL:n johtaja Mika Salminen kertoi eilen Ylelle, että suurin osa kisaturistien tartunnoista on todettu pääkaupunkiseudulla.

– Tartuntoja on ympäri Suomea, mutta noin 80–90 prosenttia niistä on täällä pääkaupunkiseudulla, ja suurin osa niistä on Helsingissä, Salminen sanoo.

Juhannuksen aikana HUSin näytteenottopisteissä Uudellamaalla on otettu koronavirusnäytteitä päivittäin noin 3 400–4 400 näytettä. Näytteistä positiivisia on ollut yli kaksi prosenttia, kun ennen juhannusta luku oli alle prosentin.

