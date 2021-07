Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

ESTEPONA/MARBELLA Turistipariskunta makaa silmät kiinni rannalla ja ottaa aurinkoa. Kalastaja on lopettanut työpäivänsä ja polttaa tupakkaa puuveneen päällä.

Tänne Esteponan pikkukaupungin kupeessa sijaitsevalle rannalle saapuu lähes päivittäin myös nopeita kumiveneitä.

Niitä käytetään aivan muuhun kuin kalastukseen.

Hasiksen salakuljetus vastarannalta Marokosta on yksi alueen elinkeinoista. Sieltä pääsee Euroopan mantereelle parhaimmillaan alle tunnissa.

Huumeiden lisääntynyt salakuljetus ei pysy piilossa viranomaisilta (siirryt toiseen palveluun) eikä paikallisilta asukkailta.

Manuel Navarro käy rannalla joka päivä ulkoiluttamassa koiraansa ja on itsekin törmännyt hasiksen salakuljettajiin.

– Vuoden aikana tilanne on muuttunut. Ennen salakuljetusta tehtiin öisin, nyt mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Manuel Navarro näkee joka päivä rannalla bensakanistereita, joita huumeiden salakuljettajat ovat jättäneet rannalle tankattuaan veneensä paluumatkaa varten. Kuva: Gabriel Bendahan

Navarro kertoo päätyneensä myös onnettomuuden silminnäkijäksi viime vuonna. Hasiskuormaa kuljettanut mies törmäsi pyöräilijään ja toiseen autoon, jota kuljetti raskaana oleva nainen.

Kolarin jälkeen mies yritti paeta paikalta, mutta poliisi sai hänet kiinni. Miehen lastina oli 600 kiloa hasista. (siirryt toiseen palveluun)

Navarron kävelyreitillä näkyy muitakin merkkejä huumebisneksestä. Monen veneen alla lojuu muovikanisteri.

Niissä on ollut bensaa, jota Marokosta saapuvat salakuljettajat tarvitsevat paluumatkalle. Yleensä kuljettajat ovat pakanneet veneensä niin täyteen huumeita, että edes lisäpolttoaineelle ei ole tilaa. Siksi se ostetaan paluumatkaa varten vasta Espanjan puolella.

Ylin kuva: Manuel Navarron ottama kuva kolaroineesta ja hasista kuljettaneesta autosta. Alin kuva: Espanjan poliisin takavarikoi Málagassa lokakuussa 2018 kokaiinilastin, jonka salakuljetukseen osallistuivat hollantilaiset rikolliset. Kuva: Manuel Navarro, Rafa Alcaide / EPA

Bensakanistereiden myyjät ovat usein kalastajia (siirryt toiseen palveluun) tai muita paikallisia asukkaita. Bisnekseen on ajautunut myös alaikäisiä.

– Nykyään täältä on helpompi löytää kanistereita kuin simpukankuoria, Navarro päivittelee.

Yhden hasislastin arvo katukaupassa voi olla satojatuhansia euroja.

Marokko on maailman suurin hasiksen tuottaja. Espanja toimii porttina Eurooppaan myös Latinalaisesta Amerikasta tuodulle kokaiinille.

Täältä Espanjan rannikolta huumeet päätyvät myös Suomeen.

ESPANJAN POLIISIN MUKAAN Marbellassa toimii yli sata kansainvälistä ryhmää, joiden toiminta täyttää järjestäytyneen rikollisuuden tunnusmerkit. Niiden erikoisalaa ovat muun muassa toisiinsa kytkeytyneet huume- ja ihmiskauppa.

Missään muualla maailmassa rikollisryhmien määrä ei ole näin suuri yhtä pienellä alueella, on todennut puolestaan Espanjan terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden vastainen tiedustelupalvelu Citco.

Alue on otollinen huumeiden salakuljetukseen muutenkin kuin Marokon läheisyyden takia.

Espanjan Aurinkorannikolla on hyvät lentoyhteydet ja satamat, joita riittää lähes sadan kilometrin rantaviivalla Málagasta länteen. Vieressä on vielä Gibraltarin veroparatiisi, jonne huumerahat voi piilottaa.

Kuva: Harri Vähäkangas / Yle

Marbellasta sai alkunsa myös Suomen suurin kiinni jäänyt huumeiden salakuljetusrinki.

Katiska-huumevyyhdin päätekijöinä olivat liikemies Niko Ranta-aho ja sekä moottoripyöräjengi Cannonbalin entinen johtaja Janne Tranberg.

Kaksikko järjesti Suomeen vuosina 2017–2019 poikkeuksellisen paljon vaarallisia huumausaineita kuten amfetamiinia ja kokaiinia sekä lääke- ja dopingaineita.

Huumeiden myyntihinnaksi katukaupassa arvioitiin yli 10 miljoonaa euroa.

Samoja tekijöitä epäillään myös uusista merkittävistä huumekaupoista.

Päätekijöiden tukikohta oli Marbella, jossa Ranta-aho asui ja teki kiinteistöbisnestä.

Instagram-kuvapalvelun tilillä Ranta-ahon elämä näyttäytyi hulppeana vielä runsas vuosi sitten.

Kuvissa Ranta-aho syö ja juhlii Marbellan huvivenesataman Puerto Banusin ravintoloissa ja yökerhoissa.

Viimeinen Instagram-päivitys Marbellasta on tehty viime vuoden marraskuussa. Kuvatekstissä Ranta-aho kertoo olleensa brunssilla. Vieressä taputtaa käsiään Ruotsin Bandidos-pomo Jeffrey Ong.

Marbellassa Ranta-aho oli myös silloin, kun hänet pidätettiin.

Alkuperäisessä Katiska-vyyhdissä Ranta-aho tuomittiin 11 vuodeksi vankeuteen. Nyt häntä voi odottaa uusi 13 vuoden tuomio. Yhteensä Ranta-aho voi joutua kärsimään yli 20 vuoden tuomion.

PUERTO BANUSIN SATAMASSA sekoittuvat luksuselämää viettävät juhlijat sekä sitä seuraamaan tulleet turistit.

Päivisin ihmiset juhlivat chiringuitoissa eli rantaravintoloissa ja iltaisin klubeilla, joiden pääsymaksut voivat olla satoja euroja.

Kadulla diileri saapuu vauhdittamaan jonkun iltaa. Poliisit pitävät ratsiaa liikenneympyrässä.

Huumeita käytetään täällä avoimemmin kuin Suomessa.

Hintavassa El Padre -rantaravintolassa juhlija ottaa vessan edustalla pussista jauhetta ja nuuskaa sen avaimella nenäänsä.

Paikka on suosittu muun muassa jalkapalloilijoiden ja kansainvälisten julkkisten keskuudessa.

Yksi seurue tilaa samppanjaa. Ravintolassa kaksi pulloa vettä ja muutama taco maksavat yli 60 euroa.

Paikka tunnetaan myös kytköksistä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. El Padre on tuhopoltettu kaksi kertaa kahden viime vuoden aikana.

Poliisin mukaan kyse oli rikollisryhmien välienselvittelystä.

Nyt ravintola on jälleen pystyssä ja täynnä juhlimaan tulleita asiakkaita.

Turistit kohtaavat harvoin rikollisuutta Marbellassa. Kuva: Gabriel Bendahan

Taistelu huume-euroista on alkanut näkyä Aurinkorannikon kaupunkien kaduilla (siirryt toiseen palveluun). Alueen rikostilastoissa korostuvat henkirikokset ja rikollisryhmien välienselvittelyt.

Esimerkiksi Marbellan poliisi vastaanottaa noin 150 rikosilmoitusta päivässä.

Se on paljon. Marbella on asukasluvultaan vain Jyväskylän kokoinen, vajaan 150 000 asukkaan kaupunki. Siellä tapahtuu vakavia rikoksia (siirryt toiseen palveluun) suunnilleen yhtä paljon kuin monta kertaa suuremmassa pääkaupunki Madridissa.

Rikollisryhmät ovat yhä kansainvälisempiä ja niiden jäsenet edustavat lukuisia eri kansallisuuksia.

Toimittaja Miguel Díaz on selvittänyt, miten Marbellasta on kehittynyt yhä kansainvälisempi rikollisten keskittymä. Rikollisia epäillään myös Sisu-hotellin tuhopoltosta. Kuva: Gabriel Bendahan

JÄRJESTÄYTYNEEN rikollisuuden suurlähetystö.

Näillä sanoilla toimittaja ja kirjailija Miguel Díaz kutsuu Marbellaa. Hän on perehtynyt Aurinkorannikolla toimiviin rikollisryhmiin ja kirjoittanut aiheesta myös kirjan.

– Jos Espanjassa haluaa tehdä huumekauppaa, on tultava Marbellaan. Täällä verkostoidutaan.

Suomalaiselta kuulostavan Sisu-hotellin rauniot sijaitsevat Puerto Banusin satama-alueen lähistöllä.

Díaz kertoo jo tutulta kuulostavan tarinan.

Luksushotelli oli kansainvälisten rikollisryhmien suosiossa. Se tuhoutui viime elokuussa tulipalossa, jota poliisi epäilee tuhopoltoksi. Neljä vuotta sitten samaan hotelliin heitettiin kranaatti.

Suomen kanssa hotellilla ei tiettävästi ole mitään tekemistä. Se tunnettiin rikkaan bileväen paikkana, jossa pullo samppanjaa saattoi maksaa tuhansia euroa ja prostituutio kukoisti.

Díazin mukaan omistajilla oli kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Kiistaa tuli ilmeisesti hotellin hallinnasta.

Rikollisten toistuvat välienselvittelyt eivät ole uusi asia Marbellassa ja muualla Aurinkorannikolla.

Joukkoon on tullut alemman tason rikollisjengejä, joiden kynnys käyttää väkivaltaa on aiempaa matalampi. Heitä on tullut paljon muun muassa Ranskasta ja Belgiasta, Diaz sanoo.

Pandemian aikana myös kilpailu huume-euroista on kiristynyt, kun päihteitä on vaikeampi salakuljettaa maahantulorajoitusten takia.

– Rikollisryhmillä on käytössään aseita ja räjähteitä. Ne ovat erikoistuneet myös ihmiskauppaan, kiristykseen ja raakaan väkivaltaan, kuten murhiin.

Espanjassa toimii poliisin tilastojen mukaan yli 400 rikollisryhmää, ja poliisi seuraa niihin liittyen tuhansia ihmisiä. Espanja on Britannian, Venäjän ja Italian ohella Euroopan merkittävimpiä maita mafioille.

Siksi Marbellassa ja muualla Aurinkorannikolla toimii tavallisen poliisin lisäksi järjestäytyneeseen rikollisuuteen erikoistuneita Espanjan poliisin joukkoja.

Myös Suomi on lähettänyt paikalle oman tarkkailijansa.

Kaj Björkqvist on Suomen keskusrikospoliisin yhdyshenkilö Espanjan Aurinkorannalla. Kuva: Gabriel Bendahan

– Me olemme täällä, koska suomalaiset rikolliset ovat täällä. Rikolliset eivät tule Aurinkorannikolle lomalle, kertoo Suomen keskusrikospoliisin Kaj Björkqvist Málagan kaupungissa.

Yhdyshenkilö toimii linkkinä Suomen ja Espanjan lainvalvontaviranomaisten välillä.

Björkqvistin tehtävänä on varmistaa, että Suomen Espanjaan lähettämät tutkintapyynnöt edistyvät. Varsinaista poliisin toimivaltaa ei Björkqvistillä ole, vaan hän on Espanjassa diplomaattistatuksella.

Björkqvist on työskennellyt nyt kaksi vuotta Keskusrikospoliisin pysyvänä yhdyshenkilönä Aurinkorannikolla. Työparinaan Björkqvistillä on norjalainen kollega, jonka kanssa hän edustaa kaikkia Pohjoismaita.

Björkqvistin koti ja toimisto löytyvät Málagan kaupungista, vajaan tunnin päästä Marbellasta. Haastattelun sopiminen hänen kanssaan on vaikeaa.

Aikatauluja sekoittaa Björkqvistin mukaan "kuormitushuippu", jonka yksityiskohdista hän ei voi kuitenkaan puhua. Operaatioita ja työtehtäviä on vuodessa satoja.

– Espanjan rooli Suomeen liittyvässä järjestäytyneessä rikollisuudessa on jatkuvasti kasvanut, hän luonnehtii.

Viime vuonna Espanjassa otettiin kiinni useita suomalaisia kansainvälisesti etsintäkuulutettuja henkilöitä, joukossa Katiska-vyyhdin päätekijä Niko Ranta-aho.

Björkqvist kertoo verkostoituneensa Aurinkorannikolla asuvan suomalaisyhteisön kanssa. Heiltä saa vihjeitä jonkin verran, Björkqvist kertoo.

Vihjehuippuja tulee esimerkiksi silloin, kun Suomen poliisi päivittää etsintäkuulutettujen kasvogalleriaa.

– Aurinkorannikon suomalaisyhteisö on valtava voimavara. Haluan, että minuun ollaan yhteydessä matalalla kynnyksellä.

Björkqvistin mukaan alueella on otolliset olosuhteet järjestäytyneelle rikollisuudelle.

– Aurinkorannikko on sulatusuuni, jonne on helppo piiloutua ja luoda verkostoja.

MYÖS TIEDOT MUILTA POLIISEILTA kertovat samaa. Rikollisia saapuu Aurinkorannikolta ympäri maailmaa.

Vastikään Espanjan poliisi otti Marbellassa kiinni Kolumbian Calin kartellin johtohahmon.

Ruotsista täällä toimivat puolestaan esimerkiksi balkanilaistaustaiset rikollisryhmät.

Björkqvistin mukaan Espanjan kautta huumebisnestä pyörittävät kantasuomalaiset.

– Erityisesti kannabiksen osalta Espanja on solmukohta, joka heijastuu Suomeen, vahvistaa rikosylikomisario Risto Lohi Keskusrikospoliisista Helsingistä.

Poliisi arvioi, että noin kymmenen prosenttia Suomen rajan yli salakuljetettavista huumeista jää tullin ja poliisin haaviin.

Takavarikoitujen huume-erien koko on tosin kasvanut. Poliisi ei kuitenkaan tiedä, johtuuko se siitä, että entistä suurempi osa salakuljetetuista huumeista on onnistuttu saamaan kiinni, vai liikkuuko rajan yli aiempaa suurempi määrä isoja huume-eriä.

Huumausaineiden tuotanto, kauppa ja käyttö Suomessa ovat koronapandemian aikana kasvaneet.

Siitä on saatu näyttöä jätevesitutkimuksista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on mitannut huumausaineiden pitoisuuksia (siirryt toiseen palveluun) suurimpien kaupunkien jätevesissä, ja useimpien kaupunkien käyrät osoittavat yläviistoon.

Suurimmat pitoisuudet on löydetty Helsingistä, jossa mitattujen huumausaineiden kulutus on noin kolminkertaistunut alle vuosikymmenessä.

Huumerikollisuuden tuottama taloudellinen hyöty valuu useimmiten Suomesta ulkomaille, myös takaisin Espanjan Aurinkorannikolle.

Suomalaiset rikolliset ansaitsevat lähinnä vain huumeiden myynnistä Suomen sisällä. Sitä ennen ulkomaalaiset salakuljettajat ovat kuitenkin ottaneet kaupasta oman siivunsa.

Lohen mukaan on arvioitu, että Euroopassa rikoksilla ansaituista rahoista onnistutaan takavarikoimaan vain reilu sadasosa.

Kun Aurinkorannikolle kertyy huumeilla tienattua rahaa ympäri Eurooppaa, rahaa seuraa myös rikollisryhmien keskinäinen valtataistelu ja väkivalta.

SAMAN ON HUOMANNUT Suomen poliisin yhdyshenkilö Björkqvist Espanjassa.

Väkivalta on lisääntynyt, ja sen syynä on usein velkojen perintä. Myös huumekauppaan liittyvien sieppausten ja kiristysten määrä on lisääntynyt, Björkqvist sanoo.

– Täällä on käynnissä huumesota tai kilpajuoksu ei pelkästään Marbellan, vaan koko Aurinkorannikon alueella. Se näkyy väkivaltana ja kuolonuhreina.

Rikollisuuden pesiytyminen juuri Marbellaan ei ole suinkaan uusi asia. Se alkoi jo 1970-luvun puoliväliin asti kestäneen Espanjan sotilasdiktatuurin aikana.

Vuonna 2004 kuollut Jesús Gil oli liikemies ja oikeistolainen populistipoliitikko, joka toimi yli vuosikymmenen Marbellan kaupunginjohtajana. Hän sai useita korruptiotuomioita erityisesti kiinteistöbisneksistään. Kuva: Ylin kuva: Rafael Diaz / EPA Alin kuva: Gabriel Bendahan

MAATA HALLINNUT oikeistodiktaattori Francisco Franco antoi Marbellan Italian mafian Camorran turvapaikaksi. Ehtona oli se, ettei verta vuodateta, mutta mafiosot saivat asua alueella rauhassa diktaattorin luvalla.

1990-luvulla alkoi järjestäytyneen rikollisuuden kultakausi, kun Marbellan pormestariksi valittiin liikemies Jesús Gil.

Espanjalaiset tuntevat hänet "Marbellan kummisetänä", joka oli osallisena lähes sadassa oikeusjutussa. Gil muun muassa kavalsi satojatuhansia euroja kaupungin varoja ja jakeli laittomia rakennuslupia tukijoilleen.

Hän sai pitkän tuomion korruptiorikoksista, mutta kuoli ennen kuin ehti suorittaa tuomiotaan.

Gilin perintö näkyy Marbellassa edelleen sekä politiikassa että kaduilla.

Ranta on rakennettu täyteen ja kaupunki laajenee edelleen, rantojen lisäksi myös vuorille. Joka puolella on kylttejä, jotka mainostavat uusia rakennushankkeita. Niihin sijoittavat myös rikolliset.

Tutkivan toimittajan Miguel Díazin mukaan täällä ei ole tapana kysellä, mistä raha on peräisin.

– Marbellassa parhaat aseet eivät ole Kalashnikoveja, vaan ne on tehty tiilestä. Kiinteistöbisnes on rahanpesutehdas, sanoo tutkiva toimittaja Miguel Díazin.

Marbellan vanhassa kaupungissa sijaitsevalla aukiolla turistit ja paikalliset syövät churroja, friteerattuja munkkitankoja.

Tunnelma on seesteinen, täysin toisenlainen kuin Puerto Banusin luksuskuplassa.

Kaupungin yritysneuvonnassa työskentelevä Javier Lima kävelee aukiolle. Hän on seurannut kaupungin kehitystä huolestuneena ja perustanut järjestön, joka pyrkii parantamaan turvallisuutta ja kaupunkilaisten elämänlaatua.

– Minulla on kaksi pientä lasta. Mietin usein ympäristöä, jossa he kasvavat. Lähistöllä ammuttiin vähän aikaa sitten mies. Uhri oli ystäväni tuttu. Koskaan et tiedä, millaisten ihmisten kanssa olet tekemisissä.

Vanhassa kaupungissa vastaan tulee myös suomalaisia matkailijoita.

Lima on huolissaan näkyvän väkivallan lisääntymisen vaikutuksista turismiin.

– Suurin osa turisteista ei edes tajua, mitä täällä tapahtuu. Se sopii kaupungille, mutta samalla ongelmiin ei puututa, vaan niitä peitellään.

– Jos turistit pelästyvät lisääntyvää väkivaltaa, se vaikuttaa meihin kaikkiin.

Hän muistuttaa, että kyse ei ole pelkästään Marbellan ja Espanjan vaan koko EU:n ongelmasta.

Alueen poliisi on jo pitkään vaatinut lisäresursseja, mutta mitään ei ole tapahtunut.

Rikollisten toimintaa helpottaa myös teknologia. He osaavat hyödyntää kryptovaluuttoja ja internetin niin kutsuttua dark webiä eli pimeää verkkoa, jossa voidaan viestiä anonyymisti.

– Rosvot ajavat luksusautolla ja poliisit tulevat potkulaudalla perässä, Javier Lima tiivistää.

Huumeita salakuljetetaan muun muassa Esteponan pikkukaupungin laitamilla sijaitseville rannoille. Kuva: Gabriel Bendahan

AURINKORANNIKOLLA MONET pienet kylät ja kaupungit elävät salakuljetuksesta.

Tunnetuin niistä on Gibraltarin kyljessä sijaitseva La Linean kaupunki, joka on yksi tärkeimmistä porteista huumeille. Siellä ja Gibraltarilla valvontaa on kiristetty, ja siksi huumeita saapuu entistä enemmän myös turistirannoille.

– Ainoa ratkaisu tilanteeseen on resurssien lisääminen ja kansainvälisen poliisiyhteistyön tiivistäminen, toimittaja Miguel Díaz sanoo.

Hän vaatii kirjassaan myös asuntokauppojen entistä tarkempaa säätelyä ja rahaliikenteen valvontaa rahanpesun vaikeuttamiseksi muun muassa Gibraltarissa ja muissa veroparatiiseissa.

Nykyisellään huumerahojen pesu niissä on helppoa.

Koko huumeiden vastainen sota näyttää epätoivoiselta.

Sen voi todeta Manuel Navarron kotirannalla, jossa tyhjät bensakanisterit odottavat veneiden alla. Kohta ne taas täytetään ja myydään salakuljettajille.

Navarro kertoo ymmärtävänsä salakuljettajia ja bensaa heille myyviä ihmisiä.

Heidän elämänsä on jotain aivan muuta kuin Marbellan Puerto Banusin huvivenesatamassa.

Rikkaiden ihmisten osuus alueella on todellisuudessa pieni. Esimerkiksi marbellalaisten keskiansio on Aurinkorannikon matalin, 15 000 euroa vuodessa eli noin 1 200 euroa kuukaudessa.

– Tunnen monia, jotka salakuljettavat hasista tai myyvät bensaa salakuljettajille. Täällä ei välttämättä ole muita mahdollisuuksia.

Toimittaja Maija Salmi osallistui jutun tekoon Espanjasta ja Mika Mäkeläinen Suomesta.

Jutun lähteenä käytetty myös kirjaa Miguel Diaz, Antonio Romero: Cosa Nostra, Las Mafias en la Costa del Sol (2019).

