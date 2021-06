Suomesta löytyi juhannusviikolla uusi paarmalaji – kookas juovapaarma puree hanakasti ihmistä

Hangosta löydetty laji kuuluu hevospaarmoihin, mutta se on helppo erottaa sukutovereistaan esimerkiksi vaaleutensa ja raitojensa ansiosta. Juovapaarma on uhanalainen suurimmassa osassa Länsi-Eurooppaa. Suomessa on nyt tiettävästi 39 paarmalajia.

Hybomitra expollicata voisi olla suomeksi juovapaarma, tutkijat ehdottavat. Kuvassa Hangosta bongattu yksilö. Kuva: Itä-Suomen yliopisto