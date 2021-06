Huuhkajafanien "virallisten" kisabussien kuljettajat ovat välttyneet koronatartunnoilta

Jalkapallofaneja EM-kisoihin Pietariin kuljettaneen hollolalaisyrityksen kuljettajat ovat säästyneet koronatartunnoilta. Inter Kuljetuksen yrittäjän Kari Kerkelän mukaan linja-autojen kuljettajat huolehtivat hygieniasta ja turvaväleistä niin hyvin kuin mahdollista.

– Tällä tietoa ei ole tullut yhtään positiivista näytettä kuljettajien puolelta, Kerkelä sanoi maanantaina aamupäivällä.

Matkustajien keskuudessa tilanne on toinen. Jo lähes 300 suomalaisella jalkapalloturistilla on todettu koronatartunta Pietarin-matkan jälkeen.

Vihaista palautetta palstoilla

Inter Kuljetuksella on sopimus EM-kisakuljetuksista Huuhkajien kannattajayhdistyksen kanssa. Bussikuljetuksia on järjestetty eri puolilta Suomea, ja lähtöjä on ollut muun muassa Helsingistä, Turusta ja Tampereelta. Hollolalaisyhtiö ei ole ollut ainoa kyytejä tarjonnut yritys.

Turkulaisen Neva Tours -matkatoimiston toimitusjohtaja kertoo Ilta-Sanomissa (siirryt toiseen palveluun) saaneensa paljon vihaista palautetta, koska koronatartuntoja on tullut matkustajien mukana rajan yli. Yrittäjä Kari Kerkelän mukaan Inter Kuljetukseen ei ole tullut kovin paljon negatiivista palautetta.

– Joillain kommenttipalstoilla totta kai syyllistetään, miksi olemme lähteneet kuljettamaan tällaisena aikana, hän kertoo.

Inter Kuljetuksen tilausajot olivat olleet pysähdyksissä lähes puolitoista vuotta, kun EM-kisat varmistuivat, rajat aukesivat ja yhtiö sai yhteistyösopimuksen kuljetuksista.

Desinfiointipatruunoilla bussit puhtaiksi

Kerkelästä on ikävää, että kisakatsojat ovat saaneet tartuntoja. Hän muistuttaa, ettei bussifirma ole pystynyt vaikuttamaan tilanteeseen muutoin kuin noudattamalla asetuksia ja määräyksiä sekä järjestämällä kuljetukset mahdollisimman terveysturvallisesti. Linja-autot on myös pidetty erityisen puhtaina.

– Jokaisen kuljetuksen jälkeen bussiin laukaistiin desinfiointipatruuna, joka tappaa ilmassa olevan virus- ja bakteerikannan.

Huuhkaja-fanien matkan aikaisessa käytöksessä ei ole Inter Kuljetuksen Kerkelän mukaan ollut moitittavaa. Ketään ei esimerkiksi jouduttu poistamaan autoista häiriökäyttäytymisen vuoksi.

HUSin johtajaylilääkärin mukaan matkustajienkin toiminta on vaikeuttanut tartunnan jäljitystä muun muassa siksi, että matkustajaluettelot eivät ole välttämättä täsmänneet. Kari Kerkelä myöntää, että busseja on saatettu vaihtaa, mutta hän puolustaa kuljettajia.

– Asiakas oli saattanut myöhästyä ensimmäisestä bussista, ja hänet on otettu toiseen bussiin, jossa on tilaa. Ei ole kenenkään edun mukaista jättää yksittäisiä asiakkaita keskelle Venäjää ilman, että heillä on paluumahdollisuutta Suomeen.