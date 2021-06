Koronaan sairastunut helsinkiläinen kisaturisti on ollut jumissa yli viikon Pietarissa: "Täällä ei hirveästi välitetä koronasta"

Helsingistä Pietariin Suomen jalkapallomaajoukkuetta kannattamaan lähtenyt Kalle on ollut jumissa Airbnb-asunnossaan kahdeksan päivää, koska hän sairastui reissun aikana koronaan. Kalle ei esiinny jutussa omalla nimellään, koska kisaturisteihin on kohdistunut paljon vihaa somessa.

Tiistaina 15. kesäkuuta Kalle lähti ystäviensä kanssa Venäjälle. Liput oli ostettuna Suomi-Venäjä, Ruotsi-Slovakia ja Suomi-Belgia otteluihin.

– Mietin ylipäänsä pitkään tänne lähtöä. Kun kaveri ilmoitti lähtevänsä autolla, suostuin mukaan. Bussilla en olisi suostunut tulemaan, koska ajattelin, että sieltä juuri niitä tapauksia tulisi.

Kallen seurue ehti käydä katsomassa kaksi ensimmäistä peliä. Otteluiden välipäivinä he kiertelivät kaupungilla. Sunnuntaina 20. kesäkuuta Kalle alkoi kuitenkin voida huonosti.

– Minulla sattui olemaan kuumemittari mukana. Kuume oli nousussa, joten menin varmuuden vuoksi testiin ja jäin kämpille lepäämään, kertoo Kalle.

Seuraavana aamuna Kallelle tuli tieto, että koronatesti oli positiivinen. Kallen seurue arveli, että heilläkin on todennäköisesti korona, joten he kävivät myös testeissä ja päättivät lähteä Suomeen. Kallen ystävät ajattelivat, että tauti on mukavampi sairastaa Suomessa.

Kallen ystävät testattiin vielä rajalla, ja Suomeen päästyään he menivät karanteeniin. Ystävillä todettiin myös korona.

Kalle jäi itse kuitenkin Pietariin.

– Tuttu sanoi, että Venäjän viranomaisilla olisi tiedossa minun nimi, joten en uskaltanut lähteä kaverien mukana Suomeen.

Viimeisimmän tiedon mukaan HUSin alueella on tiedossa 202 kisaturistien mukana Pietarista tullutta tartuntaa, ja määrän pelätään kasvavan.

Ruokalähetyksiä kavereilta

Positiivinen testitulos oli Kallen mukaan yllätys. Hän kertoo käyttäneensä reissulla maskia ahkerasti. Kalle ei osaa sanoa, mistä tauti on tarttunut mukaan.

– Minusta tuntuu, että täällä ei hirveästi välitetä koronasta. Ehkä alle puolet ihmisistä käyttää maskia, sanoo Kalle.

Kielimuurista on ollut Kallelle päänvaivaa. Venäjällä kukaan ei Kallen mukaan soittele koronapotilaiden perään. Kaikki tulee selvittää itse. Matkavakuutuksen kustantama lääkäri on pari kertaa vieraillut Kallen luona.

– Mieluummin olisin sairastanut koronan kotimaassa. Kova ikävä on Suomeen.

Lääkkeitä hän sai vasta eilen. Hänen vointinsa ei ole viikon aikana pahentunut, mutta ei myöskään parantunut.

– Lähinnä mietityttää, milloin ja millä pääsen Suomeen. Vähän pelottaa, mutta yritän pitää mielialan korkealla.

Kallen mukaan viranomaiset ovat ohjeistaneet häntä odottamaan paria oireetonta päivää ennen Suomeen matkustamista.

Ystävät ovat pitäneet Kallesta huolta. He ovat soitelleet hänelle päivittäin ja tilanneet ruokaa ravintoloista. Myös maajoukkueen kannattajat ovat keränneet hänelle kolehtia.

Pietarissa koronaa poteva haastateltu mies otti kuvan ruoka-annoksesta, jonka ystävät olivat hänelle tilanneet. Kuva: Haastateltavan kuva

Vieraassa maassa ja vieraassa asunnossa on ollut Kallen mukaan vaikea saada aikaa kulumaan.

– Olen kyllästynyt venäjänkieliseen televisioon. Jalkapallomatsit olen sieltä katsonut ja selannut sosiaalista mediaa.

Tällä hetkellä Kallea harmittaa lähinnä sairastuminen, mutta muuten hän ei osaa vielä arvioida kannattiko kisareissu. Hän olisi alunperinkin voinut elää sen kanssa, ettei olisi nähnyt otteluita paikanpäällä. Kallen mukaan kaikki reissuun lähteneet kuitenkin tiesivät riskit.

– Toisaalta tämä oli monivuotinen unelma nähdä Suomi pelaamassa, joten riippuu mikä hinta tästä nyt tulee.

