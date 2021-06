Floridassa romahtaneen talon asukkaita rauhoiteltiin, ettei tutkimuksissa löydetyistä vakavista rakennevioista tarvitse olla huolissaan

Floridan Surfsidessa torstaina sattuneen taloromahduksen jälkeen on edelleen kateissa yli 150 ihmistä. Kuolleena raunioista on löydetty yhdeksän ihmistä.

Torstaina Yhdysvaltain Floridassa romahtaneen kerrostalon raunioista on löydetty yhdeksän ihmisen ruumiit. Tähän mennessä vahvistetut kuolonuhrit ovat olleet 26–83-vuotiaita.

152 ihmistä on edelleen kateissa. Kadonneet ovat kotoisin ainakin yhdeksästä eri maasta.

– Me vain odotamme vastauksia. On vaikea selvitä näistä pitkistä päivistä, kun emme ole saaneet vielä mitään vastauksia, sanoo rakennuksessa romahdushetkellä olleita vanhempiaan etsivä Dianne Ohayon uutistoimisto AP:lle.

Yhä jatkuvissa etsinnöissä raunioista ei ole havaittu elonmerkkejä, mutta pelastustyöntekijät vakuuttavat silti yhä uskovansa, että eloonjääneitä saattaa vielä löytyä.

Miami Heraldin (siirryt toiseen palveluun) mukaan kadoksissa olevien ihmisten omaisia päästettiin sunnuntaina raunioiden äärelle rukoilemaan ja suremaan. Osa omaisista on arvostellut pelastustöiden hidasta etenemistä.

– Odotan ihmeitä. Odotan monia ihmeitä, kommentoi pelastustöitä kaupunginjohtaja Charles Burkett uutiskanava CNN:lle (siirryt toiseen palveluun).

Romahdus saattoi alkaa pysäköintikerroksesta

Lähellä Miami Beachia sijaitsevassa Surfsidessa tapahtunut turma on ilmeisesti vakavin onnettomuuden aiheuttama rakennusromahdus Yhdysvaltain historiassa, kirjoittaa The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Romahduksen syyn tutkinta on vasta aloitettu, mutta lehden mukaan ulkopuoliset asiantuntijat ovat jo esittäneet arvionsa tapahtumista videoiden perusteella.

Näiden arvioiden mukaan vaikuttaa siltä, että romahdus saattoi alkaa rakennuksen alaosasta, mahdollisesti maan alla olevasta pysäköintikerroksesta. Siellä sattunut romahdus olisi voinut aloittaa ketjureaktion, jonka seurauksena osa rakennuksesta sortui.

Videoiden perusteella ensin sortui rakennuksen keskiosa ja sitten itäpääty.

Ketjureaktion alkupisteenä voisi olla esimerkiksi suunnittelussa tehty virhe tai rakennustöissä tapahtunut virhearvio.

Pelastustyöntekijät eivät ole havainneet raunioissa elonmerkkejä. Kuva on otettu sunnuntaina 27.6. Kuva: Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA

Rakennuksen havaittiin aiemmin vajoavan

Useat yhdysvaltalaismediat ovat kertoneet, että vuonna 2018 tehty tutkimusraportti varoitti merkittävistä rakenteellisista vaurioista. Raportin mukaan nämä vauriot vaativat pikaisia korjauksia, mutta kaupungin tarkastaja vakuutti vain kuukautta myöhemmin rakennuksen olevan vakaa.

Tarkastaja sanoi tuolloin asukkaille rakennuksen olevan erittäin hyvässä kunnossa, uutisoi radioyhtiö NPR (siirryt toiseen palveluun).

Viime vuonna tehdyn tutkimuksen mukaan rakennus vajosi vuosina 1993–1999 noin kaksi millimetriä vuosittain. Muissa alueen rakennuksissa ei vastaavaa ole havaittu, kirjoittaa uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun). Nyt lähellä sijaitsevat rakennukset on määrätty tarkastettaviksi uudestaan.

Champlain Towers -rakennuskompleksin eteläinen osa, jossa romahdus tapahtui, valmistui vuonna 1981. Rakennuksessa oli 136 asuntoa, joista yli 50 romahti.

Talon asukkaat eivät ole aivan pienituloisia, sillä rakennuksesta myytyjen huoneistojen hinnat ovat viime aikoina vaihdelleet 295 000 dollarista aina 2,9 miljoonaan dollariin. Asukkailla on ollut käytössään muun muassa oma yksityinen ranta.

Ivanka Trumpin ja tämän puolison Jared Kushnerin on kerrottu muuttaneen lähistöllä sijaitsevaan rakennukseen aiemmin tänä vuonna.

