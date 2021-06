Koronaviruksen deltamuunnos uhkaa kiristää rajoituksia Euroopassa – miten muunnosta yritetään saada kuriin?

Euroopassa alettiin vasta tovi sitten purkaa koronarajoituksia, mutta nyt ripeästi leviävä deltavariantti on saanut maanosan jälleen varpailleen. Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC arvioi (siirryt toiseen palveluun), että EU-alueella deltamuunnosta voi olla uusista koronavirustartunnoista 90 prosenttia elokuun loppuun mennessä.

Miksi deltamuunnoksesta ollaan niin huolissaan?

Deltavariantti on tähän mennessä todetuista koronavirusmuunnoksista helpoimmin tarttuva. Intiasta lähtöisin oleva virusmuunnos voi terveysviranomaisten mukaan olla 50, jopa 80 prosenttia tarttuvampi kuin alfaksi nimetty Britanniasta ensimmäisenä löydetty variantti.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan deltamuunnosta on todettu tähän mennessä ainakin 85 maassa. WHO on varoittanut (siirryt toiseen palveluun), että deltamuunnoksesta on kovaa vauhtia tulossa maailmanlaajuisesti levinnein Covid-19-virusvariantti.

Grafiikka perustuu maailmanlaajuisen GISAID-järjestön ylläpitämiin tietoihin. Se kuvaa vain sitä, kuinka monta deltamuunnostapausta kukin maa on järjestölle ilmoittanut, eikä se välttämättä anna realistista kuvaa siitä, miten laajasti kyseistä virusmuunnosta maassa oikeasti esiintyy.

Euroopan maat pyristelevät muunnoksen leviämistä vastaan vaihtelevin keinoin.

Britannia

Deltamuunnosta todettiin Euroopassa ensimmäisenä Britanniassa. Siellä se ohitti nopeasti aiemmat virusmuunnokset, ja tällä hetkellä Englannissa tarkempaan määritykseen lähetetyistä koronaviruslöydöksistä 95 prosenttia on deltamuunnosta.

Virus on levinnyt erityisesti nuorten aikuisten ja rokottamattomien keskuudessa sekä matkailijoiden mukana.

Brittihallitus alkoi avata brittien matkustamista toukokuussa ja kotimaassa pysymisen suositusta höllennettiin. Maa loi lisäksi “liikennevalojärjestelmän” (siirryt toiseen palveluun), joka määrittää mitä kustakin maasta tulevalta edellytetään Britanniaan pääsemiseksi. Esimerkiksi Suomesta tulevan pitää varata koronatestit Britanniassa oleskelunsa toiselle ja kahdeksannelle päivälle sekä olla Britanniaan saavuttuaan 10 päivää omaehtoisessa karanteenissa.

Tiukimpien matkustusrajoitteiden maat ovat niin sanotulla punaisella listalla. Niistä tulevien on varattava itselleen valvottu hotellikaranteeni sekä koronatestit. Tuolle punaiselle listalle Britannia asetti huhtikuussa Intian (siirryt toiseen palveluun), jossa deltamuunnos ensimmäisenä todettiin.

Brittihallituksen odotetaan ilmoittavan tällä viikolla uusista matkustuslinjauksista.

Saksa

Liittokansleri Angela Merkel on vaatinut EU:lta yhtenäisempiä toimia deltavariantin leviämisen estämiseksi. Merkelin mukaan kaikkien EU-maiden pitäisi asettaa Britanniasta matkustavat karanteeniin (siirryt toiseen palveluun).

Merkel on myös arvostellut Portugalia rajojensa avaamisesta turisteille. Merkelin mukaan Portugalin lisääntyneiden tautitapausten määrä olisi ollut vältettävissä. Saksa kannattaakin “terveysunionia”, joka antaisi EU-instituutioille enemmän valtaa määritellä EU:n laajuisia yhteisiä terveysturvallisuustoimia (siirryt toiseen palveluun).

Saksa julisti Portugalin ja Venäjän viikonloppuna “virusvarianttialueiksi” ja kielsi maahantulon kyseisistä maista muilta kuin Saksan kansalaisilta ja Saksassa asuvilta. Rajoitus astuu voimaan huomenna tiistaina. Lisäksi Venäjältä ja Portugalista palaaville määrättiin pakollinen kahden viikon karanteeni (siirryt toiseen palveluun). Karanteeniin joutuu, vaikka koronatestitulos olisi negatiivinen.

Saksa on asettanut deltavariantin levinneisyyden vuoksi jo aiemmin Britannian ja Intian “virusvarianttialuelistalleen” ja rajoittanut kyseisistä maista matkustamista.

Ranska

Saksan tapaan myös Ranska haluaa EU:lta yhtenäisiä ja tiukkoja toimia deltamuunnoksen leviämisen estämiseksi. Ranska vaatii Britanniasta saapuvilta turisteilta karanteenin.

Koronavirustapaukset ovat Ranskassa viime aikoina vähentyneet. Deltavarianttia arvioidaan Ranskassa todetuista koronatartunnoista olevan noin kymmenen prosenttia. Maan lounaisosassa, Landesin departementissa tilanne on kuitenkin vaikea: deltavarianttia on siellä 70 prosenttia tartunnoista.

Deltamuunnoksen levitessä Euroopassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron on patistanut ranskalaisia ottamaan koronarokotteen. Ranskassa noin 30 prosenttia väestöstä on täysin rokotettu, mikä Macronin mukaan ei riitä. Macron sanoi, että deltamuunnos vaikuttaa erityisesti rokottamattomiin ja vasta ensimmäisen annoksen saaneisiin, minkä vuoksi rokotuskampanjaa pitää vauhdittaa.

Poliisit valvoivat Lissabonista lähtevää liikennettä sen jälkeen, kun Portugalin hallitus määräsi alueelta matkustuskiellon viikonloppuisin muualle Portugaliin deltamuunnoksen leviämisen estämiseksi. Kuva: Tiago Petinga / EPA

Portugali

Matkailusta riippuvainen Portugali avasi noin kuukausi sitten rajansa EU- ja brittituristeille. Se ei edellytä karanteenia Britanniasta tuleville, mutta heidän täytyy saapuessaan esittää negatiivinen koronatestitulos (siirryt toiseen palveluun).

Lissabonin alueella deltamuunnosta on jo yli puolet todetuista uusista koronatartunnoista. Maan hallitus asetti viime viikolla Lissaboniin ja kahdelle muulle alueella uusia rajoituksia deltavariantin leviämisen estämiseksi. Lissabonin alueelle tai alueelta ei saa matkustaa muualle Portugaliin viikonloppuisin. Poistua saavat vain kaupungin asukkaat ja hekin vain välttämättömistä syistä. Lisäksi ravintolat on määrätty suljettaviksi viikonloppuisin aikaisemmin.

Espanja on ilmoittanut uusista rajoituksista Britanniasta tulevillle. Torstaista alkaen Mallorcalle ja muille Baleaarien saarille tulevilla briteillä on oltava todistus täydestä koronarokotesarjasta tai negatiivisesta koronatestistä. Kuva: Cati Cladera / EPA

Myös naapurimaa Espanja tiukentaa Britanniasta saapuvia koskevia rajoituksia: Torstaista alkaen Baleaarien saarille eli muun muassa Mallorcalle ja Ibizalle saapuvilla briteillä pitää olla todistus täydestä koronarokotuksesta tai negativiisesta koronatestistä.

Tanska

Deltamuunnos on Tanskassakin levinnyt jalkapallo-otteluissa. Kolmella tanskalaisella on todettu koronaviruksen deltamuunnos sen jälkeen, kun he olivat katsomassa Tanska–Belgia-ottelua Kööpenhaminan Parken-stadionilla. Noin 4 000 katsojaa on kehotettu koronatestiin.

Kolmeen Tanskassa pelattuun otteluun liittyen on havaittu kaikkiaan 29 koronatartuntaa

Kaikkien Tanskassa pelattuihin otteluihin osallistuneiden piti ennen stadionille pääsyä esittää todistus (siirryt toiseen palveluun) negatiivisesta koronatestistä, rokotuksista tai sairastetusta taudista. Noin 25 000 fania seurasi isännän ottelua Belgiaa vastaan, kun taas vain 16 000 pääsi stadionille seuraamaan Tanskan avausottelua Suomea vastaan.

Tanska asetti aiemmin deltamuunnoksen takia lisärajoituksia matkustamiselle Britanniasta.

Varotoimista huolimatta Kööpenhaminassa käydyn Tanska-Belgia-ottelun jälkeen yleisössä olleiden joukosta löytyi kolme deltamuunnoksen tartuntaa. Tanskan terveysministeriöä on kehottanut katsomossa olleita koronatesteihin. Kuva: Friedemann Vogel / EPA

Venäjä

Venäjällä on viime päivinä tilastoitu ennätyksellisiä koronatartunta- ja kuolleisuuslukuja. Moskovassa ja Pietarissa ilmoitettiin tänään koko pandemian ajan suurimmista päivittäisistä kuolinluvuista.

Venäjällä pahenevaa koronatilannetta vauhdittaa juuri koronaviruksen deltamuunnos. Sitä on maassa todetuista tartunnoista valtaosa. Esimerkiksi Moskovan pormestari Sergei Sobjanin on kertonut, että noin 90 prosenttia kaupungin tautitapauksista aiheutuu deltamuunnoksesta.

Pahentuneesta tautitilanteesta huolimatta jalkapallon EM-kisaottelut pidetään järjestäjien mukaan Pietarissa normaalisti.

Uusien tartuntojen kärjessä on Moskova. Maanantaista alkaen ravintola-asiakkailta vaaditaan virallinen QR-koodi todistuksena saadusta rokotuksesta, covid-19:stä paranemisesta tai negatiivisesta koronatestituloksesta. Moskovan kaupunki on määrännyt yritykset siirtämään 30 prosenttia rokottamattomista työntekijöistä etätöihin. Yli 500 ihmisen joukkotapahtumat kiellettiin jo aiemmin.

Tilannetta vaikeuttaa Venäjän hidas rokotustahti. Vaikka Venäjällä on käytössään jo kolme maassa kehitettyä rokotetta, vasta alle 15 prosenttia väestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen.

Deltamuunnos ja jalkapallon EM-kisat

Italian pääministeri Mario Draghi on vaatinut jalkapallon EM-finaaliottelun siirtämistä pois Lontoosta deltavariantin vuoksi. Draghin mukaan 11. heinäkuuta pelattava finaali pitäisi siirtää Roomaan. Draghi sanoi tavatessaan Saksan liittokansleri Angela Merkelin viikko sitten, että finaalia ei saisi pelata maassa, jossa tartuntariski on hyvin suuri. (siirryt toiseen palveluun)

Maailman lääkäriliiton saksalainen johtaja Frank Ulrich Montgomery on kehottanut ihmisiä olemaan matkustamatta Lontooseen EM-jalkapallo-otteluihin. Montgomeryn mukaan deltamuunnoksen levinneisyyden vuoksi tartunnan riski on suuri ja Lontooseen matkustaminen tässä tilanteessa olisi vastuutonta.