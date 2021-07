Jonathan Lindholm oli lopettaa yrityksensä, kunnes lemmikkibuumi toi uuden kasvun – silti ennakointi viikkojen päähän on lähes mahdotonta

Monien yritysten liikevaihto on noussut koronakriisin pahimmasta vaiheesta. Lemmikinhoitopalveluja tarjoava Tassuvahti on yksi yrityksistä, joiden liikevaihto on palautunut jo koronaa edeltävälle tasolle. Epävarmuutta tulevaisuuteen kuitenkin liittyy, toteavat myös ekonomistit.

Koronapandemia on ollut pitkä piina monelle yritykselle, mutta joko paremmat ajat ovat käsillä?

Suomen Yrittäjien tuoreimman kyselyn (siirryt toiseen palveluun) mukaan ovat, ainakin osalle. Kyselyssä pienten ja keskisuurten yritysten edustajista 47 prosenttia kertoo liikevaihdon nousseen kriisin synkimmästä vaiheesta. Suurin osa yrityksistä on onnistunut kasvattamaan liikevaihtoaan tähän mennessä korkeintaan 30 prosenttia koronan aiheuttamasta notkosta.

Yksi koronasta toipuneista yrityksistä on lemmikinhoitopalveluja tarjoava Tassuvahti, jonka yrittäjä Jonathan Lindholm perusti vuonna 2016. Tassuvahdin kasvu oli hyvällä tiellä ennen pandemiaa, mutta keväällä 2020 se pysähtyi täysin: liikevaihto tippui 80 prosentilla, toimistotyöntekijät menettivät työnsä, ja hoitajien määrä väheni puolella.

Lindholm joutui harkitsemaan jopa Tassuvahdin lopettamista, mutta nyt yrityksen liikevaihto on palannut koronaa edeltäneelle tasolle. Taustalla vaikuttaa Lindholmin mukaan se, että ihmiset ovat hankkineet lemmikkieläimiä korona-aikana entistä enemmän, ja rajoitusten purkamisen myötä hoitajille on taas kysyntää.

– Pelkästään tämä trendi on tuonut meille sen verran liikevaihtoa, että me olemme samalla tasolla kuin kesällä 2019.

Lindholm on toiminut kuten moni muu yrittäjä ja joutunut keksimään uusia tulonlähteitä. Tassuvahtia onkin kannatellut hänen viime vuonna perustamansa verkkokauppayritys Benni, joka onnistui vastaamaan muuttuneisiin korona-ajan tarpeisiin.

– Sen kasvu tavallaan kompensoi Tassuvahdin laskua, eli meillä kävi hyvä tuuri siinä mielessä.

Ekonomisti: "Voittajia ja häviäjiä on vielä vaikea arvioida"

Suomen Yrittäjien kyselyn perusteella tilanne on siis aiempaa valoisampi useille muillekin pienille ja keskisuurille yrityksille.

– Kokonaisuudessaan tulevaisuudennäkymät ovat parantuneet viime aikoina selvästi, Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen toteaa.

Malisen mukaan yhdeksän kymmenestä yrityksestä pitää kohtuullisen todennäköisenä sitä, että yritys selviää.

– Haasteena on kuitenkin se, että yritykset ovat käyttäneet kaikki liikenevät varansa hengissä säilymiseen. Nyt kasvun käynnistyessä yrityksillä on hyvin niukasti resursseja vastata kiihtyvään kysyntään.

Etenkin pienten ja keskisuurten yritysten kohdalla mikä tahansa vastoinkäyminen voi Malisen mukaan olla kohtalokas.

– Vielä ei voi siis sanoa, että koronasta johtuva uhka olisi selätetty.

Myös Keskuskauppakamarin kesäkuisen yrittäjäkyselyn (siirryt toiseen palveluun) viesti on samankaltainen. Siinä lähes 60 prosenttia vastanneista kertoo yrityksensä liikevaihdon pysyvän ennallaan tai kasvavan kesäkuukausina.

Vaikka kehitystä parempaan on tapahtunut pitkällä aikavälillä paljonkin, koronakriisi kohtelee erikokoisia yrityksiä eri tavoin.

– Pienemmillä yrityksillä on ollut vähän vaikeampaa. Isompiin yrityksiin kriisi ei ole iskenyt niin paljon, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki sanoo.

Myös toimialakohtaisia eroja on. Kotamäen mukaan teollisuus on erottunut muista pärjäämällä paremmin, mutta esimerkiksi matkailu- ja ravintola-alan tilanne on yhä vakava.

– Voittajia ja häviäjiä on vielä vaikea arvioida, koska toimialan sisäisetkin vaihtelut saattavat olla melko suuria, Kotamäki muistuttaa.

Lisäksi osa koronapandemian vaikutuksista saattaa selvitä vasta reilusti myöhemmin, Kotamäki uskoo. Silti hän ennakoi, ettei luvassa ole finanssi- tai eurokriisiin rinnastettavaa lamaa.

– Oma tuntumani on se, että tämä on lyhytaikaisempi lama kuin aikaisemmat kaksi suurempaa lamaa Suomessa. Palautuminen on selkeästi nopeampaa jo nyt.

Riittääkö bensiini Ruotsiin asti?

Hyvästä kehityksestä huolimatta epävarmuus pandemian tulevista vaiheista painaa yhä myös yrittäjä Jonathan Lindholmia. Kuten monella muullakin palvelualan yrityksellä, Tassuvahdillakin kysynnän piristyminen selittyy ainakin osin kesäsesongilla.

Lomakauden päättyessä tilanne saattaakin olla toinen. Matkailun lisäksi Tassuvahdin toimintaan vaikuttaa suuresti se, miten ihmiset työskentelevät jatkossa.

– Emme tiedä, onko kahden kuukauden päästä sama tilanne vai ei. Emme tiedä, jatkuuko etätyökulttuuri, kun ihmiset palaavat lomiltaan töihin.

Eikä kyse ole vain Suomen tilanteesta, sillä Lindholm on suunnitellut Tassuvahdin laajentamista Ruotsiin joko loppuvuodesta tai ensi keväänä.

– Käyttäisin vertauskuvana sellaista tilannetta, jossa lentokone on lähtenyt nousuun. Sitten pilotti muistaa unohtaneensa tarkistaa, kuinka paljon bensaa tankissa on. Se on vähän niin kuin me.

