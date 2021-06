Ruotsi välttää ennenaikaiset vaalit – mitä seuraavaksi tapahtuu?

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven jätti tänään eronpyyntönsä. Seuraavaksi edessä on neuvottelut uudesta hallituspohjasta valtiopäivien puhemiehen johdolla. Miten se käytännössä tehdään? Entä ketkä ovat vahvoilla tulevaan hallitukseen?

Koostimme muutamia vastauksia tilanteen herättämiin kysymyksiin.

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén käy nyt keskusteluja kaikkien puoluejohtajien kanssa ja tutkii, kenellä olisi mahdollisuus muodostaa hallitus.

– Tässä on periaatteessa kaksi vaihtoehtoa: toinen on istuva pääministeri Stefan Löfven ja toinen on maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson, kertoo apulaisprofessori Johan Strang Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen keskuksesta.

Sillä välin Ruotsia johtaa edelleen pääministeri Löfvenin väliaikaishallitus.

– Se hoitaa maan asiat, mutta ei saa tehdä isoja poliittisia päätöksiä.

Strang uskoo, että ensimmäisenä hallitusvaihtoehdon saa esitellä Kristersson.

– Jos he saavat jonkinlaisen koalition pystyyn, se menee eduskuntaan ja sitten äänestetään.

Mikäli enemmistö ei vastusta äänestykseen tuotua hallitusvaihtoehtoa, se hyväksytään uudeksi hallitukseksi.

Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén on lupaillut rivakkaa neuvottelutahtia. Edelliskerralla nevottelut venähtivät kuukausien mittaisiksi. Kuva: Anders Wiklund / EPA

Kuinka kauan neuvotteluissa voi mennä?

Norlén on ilmoittanut, että aikoo nyt pitää kierroksen ripeämmällä tahdilla kuin vuoden 2018 vaalien jälkeen, jolloin hallituspohjan muodostamiseen kului neljä kuukautta.

Strang ei usko, että tällä kertaa neuvotteluissa kestää yhtä kauan. Ratkaisu voidaan etsiä jo lomien aikana, ja ”samalla pilataan poliitikkojen lomat”.

Strang sanoo, että Norlén tuskiin puhuu asiasta enempää medialle tänään maanantaina.

– Meidän on odotettava huomiseen ennen kuin saamme edes minkäänlaista vihjausta siitä, mitä hän tekee seuraavaksi.

Maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson on ilmoittanut olevansa käytettävissä pääministeriksi, mikäli tukea hänen johtamalleen hallitukselle löytyy. Kuva: Jessica Gow / EPA

Mistä kokoonpanosta hallitus voisi syntyä?

Strang nostaa esiin kaksi todennäköisintä vaihtoehtoa.

Ensimmäinen on nykyisen kaltainen, Löfvenin johtama sosiaalidemokraattien ja ympäristöpuolueen muodostama hallitus. Hallituksen ulkopuolelta sitä tukisivat keskusta ja vasemmistopuolue. Tällä koalitiolla oli aiemmin myös liberaalien tuki.

– Liberaalit ovat vihjailleet, että vaihtavat puoltaan ja liittyvät oikeiston piiriin.

Perusongelmana on myös se, että keskustalle vasemmistopuolue ei kelpaa yhteistyökumppaniksi. Keskusta pitää puoluetta äärivasemmistolaisena eikä halua sen saavan vaikutusvaltaa hallituksen politiikkaan.

– Keskusta lupasi ennen viime vaaleja, ettei se tule tukemaan hallitusta, joka nojaa niin sanottujen ääripuolueiden tukeen, Strang sanoo.

Toinen vaihtoehto on konservatiivihallitus, jota johtaa maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson.

– Mukana voisivat ehkä olla myös kristilliset ja liberaalit. Tämä tarvitsee myös tuen ruotsidemokraatilta.

Se todennäköisesti söisi keskustapuolueen tuen, sillä se ei suostu yhteistyöhön ruotsidemokraattien kanssa.

Keskustapuolueen ja sen puheenjohtajan Annie Lööfin on nyt valittava: oikeisto- vai vasemmistohallitus. Kuva: Claudio Bresciani / AFP

Teoriassa on olemassa myös kolmas vaihtoehto, joka olisi jonkinlainen yhteistyö sosiaalidemokraattien ja maltillisen kokoomuksen välillä, Strang kertoo.

– Se olisi ennenkuulumatonta.

Vastaavaa ei ole hänen mukaansa nähty sitten toisen maailmansodan. On epätodennäköistä, että Löfven tai Kristersson tukisivat toistaan pääministeriksi.

– Tässä kuviossa Annie Lööf nousisi pienen keskustalaisen vähemmistöhallituksen johtoon.

Kenellä on nyt eniten sananvaltaa?

Keskustapuolue on vaa’ankieliasemassa.

– Isoin kysymys on se, mihin he suostuvat ja kenet he haluavat pääministeriksi.

Käytännössä keskustan on siis valittava joko oikeisto- tai vasemmistohallitus, eli Löfvenin hallitus, joka nojaa vasemmistopuolueen tukeen tai maltillisen kokoomuksen hallitus, joka nojaa ruotsidemokraatteihin.

On myös mahdollista, että mikään äänestykseen tuotu vaihtoehto ei saa enemmistöä.

Miksi Löfven valitsi hallitustunnustelut?

Löfvenillä oli kaksi vaihtoehtoa kriisin alla: ennenaikaiset vaalit kolmen kuukauden sisällä tai hallitustunnustelut, Strang sanoo.

– Löfven ei olisi lähtenyt puhemieskierrokselle, jos hän ei pitäisi omia mahdollisuuksiaan ainakin jotenkin parempina kuin oikeiston mahdollisuudet. En osaa silti sanoa, miten hän kuvittelee saavansa keskustan ja vasemmistopuolueen samaan pöydän äärelle.

Voidaanko vielä päätyä uusiin vaaleihin?

Puhemies voi laittaa jonkin hallituskuvion äänestykseen neljä kertaa, Strang kertoo.

– Jos neljäskin kerta epäonnistuu, edessä on uudet vaalit.

Norlén on luvannut esittää eri vaihtoehtoja tiheään tahtiin.

