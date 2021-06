EM-kisojen koronatartunnoista alkaneessa kuramyllyssä lentää nyt lokaa joka suuntaan – johtajaylilääkäri: "Tässä on hieman murjottu olo"

Jalkapallon EM-kisaturistien koronatesteistä Vaalimaan rajanylityspaikalla vastannut Kymsote on saanut kritiikkiä jalkapallon EM-kisojen koronakontrollista.

Vaalimaan rajanylityspaikka ruuhkautui tiistai-iltana niin pahoin, että 800 kisaturistia päästettiin rajan yli ilman koronatestiä. Päätös on herättänyt vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Myös tartuntatautilakiin perehtynyt sosiaalioikeuden yliopistonlehtori Pauli Rautiainen kritisoi päätöstä Helsingin Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun). Hänen mielestään rajalta olisi pitänyt olla yhteydessä aluehallintovirastoon.

Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa haluaa oikaista, että yhteyttä aluehallintovirastoon kyllä yritettiin ottaa.

– Me tavoittelimme Kymsotesta aluehallintoviraston lääkäriä tiistaina, mutta emme saaneet häntä kiinni. Tässä on vieläkin hieman murjottu olo tiistai-illan tapahtumien jälkeen kyllä kieltämättä, Mäntymaa kertoo.

Huuhkaja-faneille raivokasta palautetta

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella terveysviranomaisten ei ole enää tiistaista lähtien ollut pakko järjestää kaikille matkustajille terveystarkastuksia rajalla. Mäntymaa huomauttaa, että rajalla testaamatta jättäminen ei tarkoita sitä, että matkustajat olisi päästetty rajan yli ilman tarkastusta.

– Katsoisin itse, että heitä ei ole päästetty rajojen yli kontrolloimatta. Heiltä kerättiin henkilötiedot ja kehotettiin kotipaikkakunnalla testiin. Terveystarkastus ei välttämättä tarkoita samaa kuin koronanäytteenotto, Mäntymaa toteaa.

EM-kisoista Pietarista palanneet turistit jonottivat tuntikausia Vaalimaan raja-asemalla. Kuva: Niklas Joki / Yle

Oman osansa palautteesta ovat saaneet myös Pietarista palanneet Huuhkaja-fanit. Valtioneuvoston koronainfon puhelinpalveluun ja THL:n viestintään on tullut kansalaispalautetta EM-kisaturismista. Monet soittajat ovat harmitelleet sitä, että kisaturismi on vienyt Suomen koronatilannetta huonompaan suuntaan

Yle Urheilu kertoi maanantaina, että Suomen maajoukkueen kannattajayhdistyksen SMJK:n puheenjohtajan Marko Karvisen puhelin ja sähköposti ovat täyttyneet suomalaisten raivosta.

– Ei nyt ihan tappouhkauksia, mutta tuskallisen kuoleman toivotuksia. Itse en ole niin herkkänahkainen, mutta osa hallituksesta on ottanut aika raskaasti nämä syytökset. Tiedämme, että olemme tehneet parhaamme, emmekä olisi pystyneet hoitamaan asioita paremmin. Eihän se hyvältä tunnu, sanoo Karvinen.

Bussifirma: noudatimme kaikki asetuksia

Yksi kisaturisteja kuljettanut yhtiö oli hollolalainen Inter-kuljetus. Firman mukaan matkat menivät kuljetusyrityksen näkökulmasta hyvin, asiakkaat käyttäytyivät asiallisesti ja kaikki kuskit on testattu koronan varalta. Heidän keskuudessaan ei ole havaittu yhtään tartuntaa.

– Me noudatimme kaikkia asetuksia ja turvaohjeita. Laukaisimme desifiointipatruunan, joka tappaa viruksen ja kiinnitimme erityishuomiota käsinojiin. Ne on desinfioitu aina ennen seuraavaa kuljetusta, sanoo Inter-kuljetuksen liikennejohtaja Kari Kerkelä.

Inter-kuljetus myös vastaa julkisuudessa olleisiin moitteisiin siitä, että jalkapalloturistien on annettu vaihtaa bussia.

– Meillä oli monta lähtöaikaa ja jos myöhästyi ensimmäisestä, otettiin toiseen, jos oli tilaa. On meidänkin etumme, että otetaan ihminen kyytiin eikä jätetä keskelle Venäjää ilman paluumahdollisuutta Suomeen, toteaa Kerkelä.

Koronatestauksesta luovuttiin Vaalimaalla tiistai-iltana ruuhkautuneen liikenteen vuoksi. Kuva: Niklas Joki / Yle

Vielä ei ole myöhäistä

Kymsoten päätös testauksen lopettamisesta Suomen ja Venäjän rajalla oli viranomaisten määräysten mukainen. Kymsote ja THL ovat myös toistuvasti vedonneet kisaturisteihin, ettei Pietariin tai muuallekaan olisi matkustettu.

Jos reissuunkuitenkin on lähdetty, matkustajia on pyydetty jäämään 14 päivän omaehtoiseen karanteeniin ja käymään koronatestissä vähintään 72 tunnin kuluessa, jonka negatiivisella tuloksella karanteenia voi lyhentää.

THL:n ylilääkäri Otto Helve huomauttaa, että vaikka ensimmäinen koronavirustesti olisi negatiivinen, sen varassa ei pidä lähteä tapaamaan muita.

Kontakteja pitää välttää vähintään siihen asti, että aikaisintaan kolme päivää maahantulon jälkeen tehtävästä toisestakin testistä saa negatiivisen tuloksen.

– Tämä on erittäin tärkeää nyt, kun mietitään, miten hyvin epidemian hallinta Suomessa toteutuu ja miten saadaan hallittua mahdollisia jatkotartuntaketjuja.

Jo pari päivää EM-kisaruuhkan jälkeen selvisi, etteivät kaikki ole neuvoja noudattaneet.

– Jälkipeleissä näitä etukäteen ja kisojen aikana annettuja huomioita ei paljon ole muisteltu, toteaa Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-LiisaMäntymaa.

THL: Suurin osa noudattanut ohjeita

Ohjeita noudattamattomat kisaturistit ovat nousseet laajasti näkyville. THL:n ylilääkäri Otto Helve uskoo, että suurin osa kisaturisteista on kuitenkin noudattanut näitä ohjeita.

– Pietarissa on paljon tartuntoja ja riski tartunnan saamiseen siellä on ollut suuri. Toivoisin, että otettaisiin vakavasti se, että matkan aikana on ollut suuri riski saada tartunta ja on myös suuri riski välittää tartunta eteenpäin, jos ei vältetä kontakteja eikä käydä testissä Suomessa, sanoo Helve.

Kymsotessa on herännyt myös huolestunutta keskustelua siitä, että osa ihmisistä on jo alkanut lipsua maskinkäytöstä ja muista suosituksista.

– Vieläkään ei voida luopua perusohjeista kuten käsihygieniasta ja siitä, että pienissäkin oireissa hakeudutaan testiin. Maskinkäyttöä ja etätyötä suositellaan vielä pitkään. Edelleen kehotamme välttämään matkustamista ulkomaille ja käyttämään harkintaa liikkumisessa suurissa ihmisjoukoissa, johtajaylilääkäri Mäntymaa muistuttaa.