"Saimme pelastettua lasten todistuksia ja valokuvia", kertoo palaneen kerrostalon ylimmässä kerroksessa asuva Johanna Qvintus

Kännykän ruudulla pyöri video palavasta kerrostalosta.

Johanna Qvintus oli herännyt hetki sitten ja tuijotti nyt tyttärensä kavereiden kuvaamaa videota perheensä kotitalosta, joka oli syttynyt tuleen salaman iskettyä siihen.

Perhe oli viettämässä juhannusta mökillä, vajaan tunnin matkan päässä kotoaan Savonlinnasta.

– Olihan se järkytys. Olimme mieheni kanssa jo nukkumassa, mutta nuoriso valvoi vielä, ja ehti saada tiedon kavereiltaan.

Qvintus soitti taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalle, joka oli jo yrittänyt tavoitella heitä. Nopeasti selvisi, ettei kotiin pääsisi vielä moneen tuntiin katsomaan, millaisia tuhoja palo on saanut aikaan.

Lasten aarteita saatiin talteen

Lauantaiaamupäivään mennessä palo oli saatu sammutettua.

Päivän aikana asukkaita päästettiin ohjatusti koteihinsa katsomaan vaurioita ja hakemaan tärkeimpiä tavaroita pois. Qvintusten asunto oli talon kuudennessa eli ylimmässä kerroksessa, joka kärsi tulipalosta eniten. Alempiin kerroksiin tuli pääosin savu- ja vesivaurioita.

Kaikki kuusikerroksisen talon ylimmän kerroksen asukkaat olivat viettämässä juhannusta muualla. Kuva: Esa Huuhko / Yle

– Esimerkiksi makuuhuoneemme seinä oli auki ulos asti. Palo on ollut siellä raju, Johanna Qvintus sanoo.

Kaikesta huolimatta koti oli kuitenkin odotettua paremmassa kunnossa. Lasten arvokkaita muistoja, valokuvia ja koulutodistuksia saatiin pelastettua.

– Lasten huoneet olivat säilyneet niin, että heille rakkaita tavaroita saatiin mukaan. Varsinkin 9-vuotiaalle tyttärellemme se oli tärkeää. Saamme varmasti tästä arjen rullaamaan, se on lastenkin kannalta parasta.

Qvintusten mökki toimii etenkin kesäisin heidän kakkoskotinaan, joten majapaikan suhteen perheellä ei ole hätää. Myös vaatteita ja muuta arjen kannalta tarpeellista on mökillä riittävästi.

Johanna Qvintus viettää loppukesän perheineen mökillä. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Maanantaipäivään mennessä apua on Qvintuksen mukaan ehditty tarjota jo monesta suunnasta – puheluita on tullut kriisityöntekijöiltä, SPR:ltä ja Savonlinnan vuokrakiinteistöistä.

– Moni taho huolehtii ihmisistä. Kyllähän tällaisessa tilanteessa tietty perusturva järkkyy. Näen kuitenkin meidän perheen tilanteen hyvin valoisasti, Qvintus sanoo.

Asukkaat pääsevät tyhjentämään kotejaan, kun talosta on tehty purkutöiden avulla turvallinen. Se on Qvintustenkin suunnitelmassa seuraava vaihe.

– Selvitämme, mihin saamme tavaraa varastoitua, tyhjennämme asunnon ja mietimme, mitä saamme sieltä vielä itsellemme mukaan. Sitten alamme katsella väliaikaista vuokra-asuntoa.

"Kun ehdin kotiin, talo oli jo tulessa"

Myös taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Juha Hämäläinen kävi lauantaipäivän aikana kotonaan tarkistamassa vaurioita.

– Otin mukaan tabletin ja läppärin, ne olivat kunnossa. Televisiosta en ole varma, säilyikö se ehjänä. Joitakin vaatteita otin mukaan, mutta en tiedä voiko niitä käyttää, ne haisevat niin hirveästi savulta.

Juha Hämäläinen huomasi tulipalon vasta, kun palasi kotiin. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Hämäläinen oli juuri lähdössä töihin, kun salama iski taloon.

– Se oli järkyttävää pauketta. En ole koskaan kuullut sellaista. Laitoin kuitenkin kengät jalkaan ja lähdin töihin. En tiennyt, että talo oli syttynyt palamaan.

Hämäläinen kulki tapansa mukaan alakertaan portaita pitkin, mutta ihmetteli, kun alaovi ei auennut sähköisesti. Hän soitti vaimolleen ja ilmoitti, että ukonilma oli rikkonut talon sähköisen järjestelmän.

Vaimo vastasi Hämäläiselle, että käytävässä on savua.

– Kun ehdin takaisin kotiin, talo oli jo tulessa. Vaimo oli nähnyt käytävässä ne kolme nuorta, jotka koputtivat ihmisten oviin saadakseen heitä hereille, Hämäläinen sanoo.

Hän soitteli asukkaita läpi, ja pikkuhiljaa selvisi, että talossa oli paikalla vain 15 ihmistä. Ylimmän kerroksen asukkaat olivat Hämäläisen mukaan kaikki mökeillään.

– Oli onni onnettomuudessa, ettei mitään vakavampaa sattunut. Harmittaa vain vanhempien asukkaiden puolesta. Moni heistä on varmasti ajatellut, että tässä voi viettää eläkepäivät rauhassa.

Taloyhtiö kokoontui maanantaina käymään asukkaiden kanssa läpi käytännön järjestelyitä.

Palonsyyntutkinnassa voi vierähtää tovi

Salaman iskeminen kerrostaloon on Suomessa hyvin harvinaista, sanoo Etelä-Savon pelastuslaitoksen paloinsinööri Juha Paunonen.

– Ei sitä tapahdu Suomessa edes vuosittain. Tapaukset on laskettavissa kymmenen vuoden ajalta yhden käden sormilla.

Paunonen oli maanantaina mukana poliisin ja pelastuslaitoksen palonsyyntutkinnassa. Hänen mukaansa huoneistot ovat säilyneet pääosin hyvin, mutta rakennuksen katto ja ulkopuoli on kärsinyt pahasti.

– Kaikki huoneistot ja katto on käyty alustavasti läpi. Vielä emme pysty sanomaan tarkemmin, mihin kohtaan salama on iskenyt, ja mistä palo on alkanut. Julkisivussa on joitakin palojälkiä. Erikoiselta tämä tuntuu, mutta tutkitaan.

Paunonen uskoo, että tapauksesta voidaan oppia.

– Kun saadaan selville, miten palo on syttynyt ja levinnyt, voimme ehkä jatkossa ehkäistä tällaisten palojen leviämistä paremmin.

Talon rakenteista ei ainakaan vielä ole löytynyt syytä palon nopealle leviämiselle. Palomestari Mikko Hakkaraisen mukaan rakenteet on tehty määräysten mukaisesti.

Sammutustyöt sujuivat suunnitellusti

Tulipalo saatiin Hakkaraisen ja Paunosen mukaan sammutettua onnistuneesti. Juhannuksesta huolimatta pelastushenkilökuntaa saatiin paikalle riittävästi, ja palon leviäminen saatiin estettyä.

Paloinsinööri Juha Paunonen arvelee, että tutkinnassa voi vierähtää normaalia pidempään.

– Tämä on vähän erikoislaatuisempi juttu. Kunhan saadaan ensin rakennusvalvonnasta kaikki kuvat ja muut, ja aletaan sitten analysoida niitä, niin tässä voi vielä tovi mennä.

Onnettomuustutkintakeskus ilmoitti maanantaina, ettei se aloita tutkintaa palon syttymissyystä.

Kuusikerroksinen talo syttyi tuleen lauantain vastaisena yönä Savonlinnan Asemantiellä. Talossa syttymishetkellä olleet 15 ihmistä evakuoitiin. Palo aiheutti suuret aineelliset vahingot, mutta uhkaavasta tilanteesta selvittiin ilman kuolonuhreja ja vakavia loukkaantumisia.

Pelastuslaitos sai hälytyksen lauantaina klo 00.26.

Tämänhetkisten tietojen mukaan palo sai alkunsa salaman iskettyä talon katolle.

