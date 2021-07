Kesätöissä hikoillaan ja palellaan: Rantavalvoja torjuu hellehaitat aurinkorasvalla ja vedenjuonnilla, varastotyöntekijä ahkeroi pipo päässä

Seinäjoen Tanelinrannassa rantavalvojilla on aurinkovarjo, jonka alla he tarkkailevat uimarannan tilannetta. Rantavalvojien on tärkeää suojautua auringolta hellepäivinä.

– Aurinkorasvaa tulee käytettyä paljon päivän mittaan. Hattua päähän, ja vettä pitää muistaa juoda paljon, kertoo rantavalvoja Aleksi Puroaho.

Aurinkoiset kelit ovat houkutelleet paljon väkeä rannalle nauttimaan kesästä ja polskimaan Tanelinlammessa.

Korkean lämpötilan vuoksi rannalla voitaisiin tarvita ensiapua, mutta sellaisia tapauksia ei ole vielä tänä kesänä ollut. Vesipelastustehtäviinkään ei ole tarvinnut ryhtyä.

Kesähelteillä rantavalvoja työskentelee koko päivän auringon paahteessa. Toisinaan työ voi olla myös kylmää ja kosteaa, jos sattuu sateinen päivä.

Rantavalvojat työskentelevät kesällä joka päivä säästä riippumatta.

– Vaikka sataisi ja olisi kylmä sää, niin joku voi silti tulla uimaan.

Rantavalvoja ei ole lastenvahti

Rantavalvojien tehtävänä on huolehtia alueen turvallisuudesta ja siisteydestä.

Työvuoron alussa rantavalvojat tarkistavat, ettei vedessä tai rannalla ole mitään, mihin voisi loukata itsensä, kuten lasinsiruja. Myös laiturien kunto tarkistetaan.

Lisäksi rantavalvojat mittaavat veden lämpötilan ja kirjoittavat sen taululle.

Puroaho kertoo veden lämpötilan nousseen Tanelinlammessa viitisen astetta kesän alusta. Jos helteet jatkuvat, veden lämpötila noussee vielä pari astetta.

Aleksi Puroaho aloitti kesätyöt Tanelinrannassa kesäkuun alussa. Kuva: Tarmo Niemi / Yle

Loppupäivä menee uimareita valvoen. Vanhempien tulee kuitenkin vahtia omia lapsiaan, eikä uimataidotonta lasta saa päästää yksin uimarannalle.

– Olemme uinninvalvojia, emme niinkään lastenvahteja, Puroaho sanoo.

Lasten kanssa rannalla saa olla tarkkana, sillä Tanelinlampi on pieni mutta äkkisyvä.

– Laiturien välissä on matala alue lapsille, mutta isomman laiturin päässä onkin jo 18,5 metriä syvää.

Seinäjoen kaupunki järjestää rantavalvontaa koulujen loma-aikana. Tanelinrannan lisäksi valvojia on Kyrkösjärven ja Sahalammen uimarannoilla.

Valion tehtaan varasto on kuin suuri jääkaappi

Kun varastotyöntekijä Otto Haapala astuu sisään kesätyöpaikalleen Valion Seinäjoen tehtaalle, lämpötila voi olla yli 20 astetta kylmempi kuin ulkona. Varaston lämpötila on vain neljä astetta.

Valion tehtaalta löytyy myös pieni pakkasvarasto, jossa on lämpötila on parikymmentä astetta miinuksen puolella.

Haapala työskentelee mielellään viileissä tiloissa kesähelteillä, vaikka joskus kylmässä varastossa saattaa palella.

- Kun varaston puolelta siirtyy pihalle, niin siellä on mukava olla. Mutta toisaalta on mukavaa, kun ei ihan koko ajan tarvitse paahtaa itseään, Haapala sanoo.

Myös taukotilassa pääsee lämmittelemään työpäivän aikana.

Otto Haapala viihtyy Valion tehtaan viileässä varastossa. Kuva: Lotta Sillanmäki / Yle

Seinäjoen tehtaalla tehdään muun muassa voita, rahkaa, raejuustoa ja kreikkalaisia jogurtteja. Kylmäketjun säilymiseksi tarvitaan suuret varastot, joista tuotteet siirretään kuljetukseen.

Varastotyöntekijöillä on päällään toppatakki, toppahousut, pipo ja suojahanskat.

- Itselläni on ollut vielä kaulahuivi näin kesäisin. Kun työskentelee kylmemmässä kuin pihalla on, kurkku tulee helposti kipeäksi.

Haapala arvelee, että kylmyyden lisäksi tuulettimet voivat vaikuttaa kurkun kipeytymiseen.

– Sama ilmiö kuin kotona, jos jää liian pitkäksi aikaa tuulettimen alle.

Kuumatyössä tauolle kerran tunnissa

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on selvitettävä, aiheuttaako työpaikan lämpötila (siirryt toiseen palveluun) tai muut olosuhteet terveysvaaraa työntekijöille.

Poikkeuksellisen kuumassa tai kylmässä työskentely lisää työn kuormittavuutta. Myös tapaturmien ja terveyshaittojen riski kasvaa.

Haittoja on pyrittävä välttämään tai vähentämään teknisin keinoin, kuten ilmastoinnilla ja eristämisellä. Jos se ei riitä, terveysvaaraa voidaan ehkäistä myös työn tauotuksella ja sopivalla vaatetuksella.

Kuumatyöllä tarkoitetaan yli 28 asteen lämpötilassa työskentelyä.

Kuumissa ympäristöissä työskentellään esimerkiksi teollisuuden aloilla, asfaltti- ja kattotöissä sekä kasvihuoneissa ja puutarhoissa. Myös keittiöissä, leipomoissa ja pesuloissa lämpötila voi olla korkea.

Kuumatyössä työnantajan on annettava mahdollisuus taukohin.

Yli 28 asteen lämpötilassa saa pitää tunnin aikana 10 minuutin tauon tai työskentelyajan viileämmässä tilassa. Yli 33 asteen lämpötilassa tauon pituus on 15 minuuttia.

Pakkanen korottaa palkkaa

Alle 10 asteen lämpötilassa työskentely on kylmätyötä. Kylmissä oloissa työskennellään esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa, rakennusalalla ja elintarviketeollisuudessa, sekä ahtaus- ja varastotyössä.

Kylmätyössä ei ole määritetty lämpötilan raja-arvoja terveysvaaran arviointiin. Joidenkin alojen työehtosopimuksissa on asetettu pakkasrajat ulkotyölle.

Kylmässä työskentelystä voidaan maksaa myös olosuhdelisää. Elintarvikealalla olosuhdelisää maksetaan pakkasvarastossa työskentelystä.

