Ylen selvitys: Maria Ohisalon asema vihreiden johdossa näyttää vahvalta, puolueväki vaatii kuitenkin väkevämpää otetta hallitustyöhön

Vihreiden kevät ja alkukesä eivät ole menneet, kuten puolue olisi toivonut.

Puolue ylsi kuntavaaleissa 10,6 prosentin kannatukseen, joka oli vihreille selvä tappio verrattuna edellisiin vaaleihin.

Vihreiden eduskuntaryhmän toiminta eduskunnan sote-äänestyksessä ei myöskään mennyt tyylipuhtaasti.

Vihreiden riveistä peräti kolme kansanedustajaa ilmoitti vastustavansa esitystä (siirryt toiseen palveluun), vaikka puolue oli itse vaikuttamassa hallituksessa soteuudistuksen sisältöön.

Aiemmin keväällä hallituksen puoliväliriihen päätös turvealan yrittäjien tukemisesta oli osalle puolueen väestä vaikea paikka.

Vihreiden puheenjohtajan Maria Ohisalon asema puolueen johdossa vaikuttaa heikosta vaalituloksesta ja hallitusrivistä lipeämisestä huolimatta melko vahvalta.

Ylen selvityksessä puheenjohtaja Ohisalo saa peruskoulun arvosana-asteikolla keskiarvon 8,2.

– Pääsääntöisesti Maria on hoitanut hommansa hyvin, vaikka hallitusvastuu on toki tehnyt tehtävänsä. On toivottavaa, että loppuhallituskaudella vihreiden profiili nousee hallituksessa, yksi vastanneista sanoo.

Useiden vihreiden vastauksissa toistuu, että vihreiden pitäisi saada viestinsä paremmin hallituskauden lopussa läpi. Monet kuitenkin arvioivat, että sisäministerin asemasta on hankala nostaa puolueen profiilia esiin.

Yle lähetti kyselyn 127 vihreälle vaikuttajalle, jotka toimivat joko puolueen eduskuntaryhmässä, puoluehallituksessa tai puoluevaltuuskunnassa. Heistä 70 vastasi.

Kysely lähetettiin vastaajille maanantaina 21.6.2021, ja vastausaika päättyi seuraavan viikon maanantaina 28.6.2021.

Vihreät toivovat Ohisalon pestille jatkoa

Puolet vastaajista ei toivo Maria Ohisalolle vastaehdokasta, kun vihreät pitää seuraavan puoluekokouksensa syyskuussa.

Vastausten perusteella useat vihreät haluavat puolueeseen nyt vakautta, kun puheenjohtaja on vaihtunut viime kerroilla suuren mediahuomion saattelemana.

Touko Aalto joutui väistymään puheenjohtajan paikalta sen jälkeen, kun tämä oli jäänyt valtakunnan politiikasta syrjään masennuksen takia marraskuussa 2018.

Pitkäaikainen vihreä kansanedustaja ja nykyinen ulkoministeri Pekka Haavisto korvasi ensin Aallon, ja Ohisalo nousi puolueen johtoon vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen.

– Tuntuisi tuhlaukselta vaihtaa puheenjohtajaa nyt yhden kauden jälkeen. Uuden puheenjohtajan sisäänajossa kestää kuitenkin aina aikaa. Lisäksi Mariaa kohtaan ei ole suurta tyytymättömyyttä, joten puheenjohtajakisa tuntuisi hieman teennäiseltä, yksi vastaajista sanoo.

Moni vihreä uskoo, ettei puheenjohtajan vaihtamisella olisi tässä tilanteessa merkittävää vaikutusta kannatukseen.

Kuitenkin lähes kolmannes Ylelle vastanneista vihreistä kaipaa Ohisalolle vastaehdokasta. He perustelevat näkemystään keskustelulla puolueen linjasta ja sillä, että puheenjohtajakisa on osa puoluedemokratiaa.

– On hyvä, että puolueessa on myös haastajia, ja että johtajia haastetaan. Tämä voisi auttaa Mariaa terävöittämään omaa viestiä, joka on nyt hieman unohtunut, yksi vastaajista kirjoittaa.

Osa vastaajista muistuttaa myös siitä, että Ohisalo valittiin kaksi vuotta sitten vailla vastaehdokasta. Nyt heidän mukaansa oli syytä käydä keskustelua puolueen linjasta.

Sopivista vastaehdokkaista eniten mainintoja saavat europarlamentaarikko Ville Niinistö, kansanedustaja Atte Harjanne ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari.

Joka viides vastaajista ei lukitse kantaansa. Useat heistä sanovat, ettei vastaehdokkaan ilmaantuminen puheenjohtajakisaan olisi epäluottamuslause Ohisalolle.

Jokaisella vihreällä on oikeus asettua ehdolle puoluekokouksessa.

Vihreät esittävät kritiikkiä hallitukselle

Vihreät eivät ole tyytyväisiä Sanna Marinin (sd.) hallituksen alkutaipaleeseen.

Jopa puolet kyselyyn vastanneista vihreistä sanoo, ettei puolue ole saanut tarpeeksi tavoitteitaan läpi hallituskauden aikana.

– Vihreät ovat hallituksessa liian kilttejä, eivätkä valvo tarpeeksi etujaan. Vihreille tärkeitä asioita jarrutetaan, samalla kun muut hallituspuolueet ovat saaneet jo merkittäviä voittoja. Jos muut hallituspuolueet jatkavat vihreille tärkeiden tavoitteiden jallittamista pois asialistalta, niin peli täytyy viheltää poikki vielä tämän vuoden puolella, yksi vastaajista sanoo.

Vihreiden kriittiset huomiot kohdistuvat ennen kaikkea leikkauksiin tutkimuksesta ja kulttuurialan ahdinkoon kokonakriisin aikana.

Hallitus päätti kehysriihessä 35 miljoonan euron leikkauksista tieteeseen. Kulttuuriala on puolestaan kritisoinut hallitusta koronarajoitustoimista, joita ala on pitänyt epäreiluina.

Hieman yli 41 prosenttia vastanneista sanoo, että vihreät ovat onnistuneet viemään tavoitteitaan läpi hallituksessa. Kiitellyt tavoitteet liittyvät ennen kaikkea ympäristö- ja ilmastoasioihin sekä koulutukseen.

– Toki saavutuksia voisi olla enemmänkin, mutta politiikassa on valitettavasti tehtävä kompromisseja. En usko, että ilmastoasiat olisivat edenneet näinkään paljon, jos vihreät eivät olisi hallituksessa, yksi vastaajista sanoo.

Lähes joka kymmenes vastaajista ei osaa tarkkaan lukita kantaansa kysymykseen. Osa heistä odottaa loppukauden ilmastopäätöksiä.

– Hallituksessa on tehty pääosin merkittäviä ja oikeansuuntaisia päätöksiä. Toki keskusta ja demarit etunenässä ovat ajaneet ei niin edistyksellisiä päätöksiä läpi, esimerkiksi sellutehdasinvestoinnit, yksi vastaajista sanoo.

Vihreissä on nyt paineita onnistua syksyn budjettiriihessä. Puheenjohtaja Ohisalo uhkasi Iltalehden haastattelussa puolueen lähtevän hallituksesta (siirryt toiseen palveluun), ellei sovituista ilmasto- ja työllisyystoimista saada päätöksiä aikaiseksi.

Vastaajat: vihreät ei ole liukunut liikaa vasemmalle

Kuntavaalitappion jälkeen julkisuudessa käynnistyi keskustelu, jossa vihreiden kannatuksen menetyksen syyksi arvioitiin puolueen siirtyminen talouspoliittisesti vasemmalle.

Lähes kahdeksan kymmenestä vastaajasta sanoo, ettei puolue ole siirtynyt talouspoliittisesti liikaa vasemmalle (siirryt toiseen palveluun).

– Olen yrittänyt kysyä monilta näin ajattelevilta ihmisiltä, mitkä linjaukset tai päätökset heidän mielestään ovat muuttuneet ratkaisevasti. Vastausten perusteella kyse ei ole niinkään siitä, mitä vihreissä oikeasti ollaan mieltä tai mitä asioita ajetaan, vaan pikemminkin mielikuvista, yksi vastaajista toteaa.

Iso osa vastaajista sanoo, että kyse on enemmänkin mielikuvista, jotka saattavat syntyä osana hallitusta, jossa ovat mukana myös SDP ja vasemmistoliitto.

Puolueen entiset puheenjohtajat esittivät julkisuudessa toiveen (siirryt toiseen palveluun), että puolueen pitäisi nykyistä aktiivisemmin osallistua talouspoliittiseen keskusteluun.

Entisten puheenjohtajien mukaan näkymättömyys saa aikaiseksi sen, että muut pääsevät leimaamaan vihreiden ajattelua.

Osa kyselyyn vastanneista vaikuttajista on samaa mieltä entisten puheenjohtajien kanssa.

– Tarvitsemme keskustelua talouspoliittisesta linjasta, ja sen kirkastamista sekä itsellemme että ennen kaikkea ulospäin.

Noin 11 prosenttia vastanneista kuitenkin allekirjoittaa väitteen siirtymisestä vasemmalle.

– Se ei kuitenkaan ole niin vasemmalla kuin uutisoinnista on voinut päätellä. Vihreiden talouspoliittinen linjan tulee olla maltillisesti oikealla.

Osa vastaajista arvioi, että mielikuva on saattanut syntyä puolueen johtohenkilöistä.

– Taitaa kuitenkin olla kiistaton asia, että puolueen ydintehtävissä on tällä hetkellä enemmän vasemmalle kallellaan olevia vaikuttajia, yksi vastaajista sanoo.

Hieman useampi kuin joka kymmenes vastaajista ei lukinnut kantaansa kysymykseen puolueen talouspoliittisesta linjasta.

