Jyväskylän seudulla jyllänneen salmonellaepidemian syyksi on varmistumassa jäävuorisalaatti – ulkomainen jääsalaatti toistaiseksi pois ruokalistalta

Poikkeuksellisen laaja salmonellaepidemia alkoi ennen juhannusta. Raju ripuli on vienyt yli sata lasta päivystykseen ja vatsaoireisia on ollut päiväkodeissa lähes 450. Perjantaina 18. kesäkuuta lounaalla tarjoilluista tuoreista kasviksista on tehty laboratoriotutkimuksissa alustava salmonellalöydös.

Salmonellaepäily kohdistuu ruokapalvelu Kylän Kattaukselle 16. kesäkuuta saapuneeseen salaattipussierään. Erässä oli yli 40 pussia salaattia. Kuvituskuva Kuva: Toni Pitkänen / Yle