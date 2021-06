Uudenkaupungin autotehdas kaipaa lisää työntekijöitä – tuhannen henkilön tarpeesta yli puolet täytetty

Uudessakaupungissa ja Salossa toimiva Valmet Automotive on palkannut verkkokampanjoilla 650 työntekijää auton- ja akunvalmistukseen. Yhtiön tiedotteen mukaan tuhannen henkilön tarpeesta on yli puolet täytetty, mutta molemmille liiketoimintalinjoille tarvitaan lisähenkilöstöä jo elo-syyskuussa.

Yhtiö lisää verkossa tapahtuvaa rekrytointikampanjointia edelleen kesän aikana.

Maaliskuussa alkaneen kampanjan myötä autonvalmistuksessa on aloittanut 350 henkilöä. Yhtiö kertoo hakemuksia tulleen runsaasti. Tällä hetkellä autonrakentajien tehtäviä on avoinna runsaat 200, joista yli 100 tarvitaan tuotantoon jo elo-syyskuun aikana.

Akunvalmistukseen Salon ja Uudenkaupungin akkutehtaille on tänä vuonna rekrytoitu 300 henkilöä. Näistä lähes joka viides on toimihenkilö. Akunrakentajien tehtäviä on edelleen avoinna noin 200. Lisähenkilöstöä tarvitaan pian kesälomien jälkeen.

Lue lisää:

Valmet Automotiven uuden akkutehtaan tuotantolinjojen asennus on alkanut – tehdas työllistää alkuvaiheessa 200 työntekijää

Uudenkaupungin autotehtaalla väki on vaihtunut tiuhaan, kun nuoret uupuvat liukuhihnalle – uudistusehdotuksiin tyly vastaus työntekijöille: "Voit sitten lähteä meneen"

Valmet Automotive aloittaa jättimäiset rekrytoinnit – tavoitteena palkata tuhat uutta työntekijää Saloon ja Uuteenkaupunkiin